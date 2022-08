Game-uitgever Koch Media verandert naam in Plaion

De Duits-Oostenrijkse game-uitgever Koch Media verandert zijn naam in Plaion als onderdeel van een algehele rebranding van het merk. Het bedrijf valt nog steeds onder het mediaconcern Embracer Group.

De naam Plaion zou naar eigen zeggen beter de beoogde identiteit van het bedrijf reflecteren: "Om de evoluerende aard van onze handel te reflecteren (...) hebben we een nieuwe naam gekozen die beter vertegenwoordigt wie we zijn en welke reis we maken." Het nieuwe logo moet daarbij een 'interactieve speelknop' vertegenwoordigen.

Tegenover Gamesindustry.biz geeft medeoprichter Klemens Kundratitz nog een uitleg voor de naamsverandering; het woord 'Koch' zou voor sommigen moeilijk uit te spreken zijn. Gelukkig legt hij in een ludieke video haarfijn uit hoe je de oude naam wel en niet had moeten uitspreken. De nieuwe naam Plaion moet men uitspreken als 'play on'.

Het bedrijf heeft ruim 2000 werknemers en is het moederbedrijf van meerdere gamestudio's en -uitgevers, waaronder Deep Silver, Warhorse Studios en Flying Wild Hog. Direct of indirect is Plaion daarom al dan niet in retrospect verantwoordelijk voor franchises als Saints Row, Borderlands, Dead Island, Payday, Mount & Blade, Metro en Shadow Warrior. Ook het Nederlandse Vertigo Games valt sinds enkele jaren onder Plaion.

Het voormalige Koch Media werd in 1994 opgericht door Franz Koch en Klemens Kundratitz. Sindsdien deed het Europese bedrijf meerdere grote overnames en werden er verschillende sublabels opgericht. Begin 2018 werd het overkoepelende bedrijf, Koch Media Holding, voor grofweg 150 miljoen dollar overgenomen door het Zweedse Embracer Group, voorheen bekend als THQ Nordic.