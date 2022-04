Rotterdamse vr-studio Vertigo Games wordt overgenomen door Koch Media

De in Rotterdam gevestigde vr-gamestudio Vertigo Games wordt overgenomen door Koch Media. Het Nederlandse bedrijf blijft verder zonder wijzigingen opereren als onderdeel van het Duits-Oostenrijkse mediabedrijf, dat overigens op zijn beurt weer onder Embracer Group valt.

Vertigo Games en Koch Media schrijven in een gezamenlijk persbericht dat de overname alle segmenten van Vertigo Games betreft, waaronder ook de intellectuele eigendomsrechten. Er zullen geen wijzigingen optreden in het huidige managementteam van Vertigo. De studio zal fungeren als een onafhankelijke contentprovider en uitgeverslabel voor Koch Media. Beide partijen hebben woensdag een overeenkomst getekend waarmee Koch Media honderd procent van de aandelen in handen krijgt. De twee bedrijven zeggen niet hoeveel geld er met de overname is gemoeid.

Screenshots uit de nog niet uitgebrachte vr-game After the Fall.

De ontwikkelaar en uitgever Vertigo Games richt zich sinds 2013 uitsluitend op vr-games en heeft naast een vestiging in Rotterdam ook een locatie in Los Angeles. Het bedrijf is vooral bekend van de vr-zombieshooter Arizona Sunshine. Deze game kwam eind 2016 uit op Steam, verscheen in juni 2017 voor het PlayStation VR-platform en kwam eind vorig jaar beschikbaar voor de Oculus Quest. Voor Arizona Sunshine is ook een uitbreiding uitgebracht, genaamd The Damned. Vertigo Games zal dit of komende jaar de vr-fps-game After the Fall uitbrengen, waarin tot vier spelers in co-op samen op de met ijs bedekte ruïnes van een post-apocalyptisch Los Angeles moeten zien te overleven.