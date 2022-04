Bestuurder zelfrijdende Uber-auto is aangeklaagd voor veroorzaken fataal ongeluk

De Uber-chauffeur van de zelfrijdende auto die in 2018 een vrouw doodreed in de VS, is aangeklaagd voor dood door schuld. De vrouw zou niet goed hebben opgelet, doordat ze tijdens het rijden op haar telefoon keek. Zelf stelt ze onschuldig te zijn.

De juryleden melden dat de Uber-chauffeur nalatig zou zijn geweest. De aanbevolen celstraf bedraagt bij dood door schuld in Arizona gemiddeld 2,5 jaar, met een minimum van één en een maximum van 3,75 jaar. Tegelijkertijd stelt de jury dat bij het misdrijf een 'gevaarlijk instrument' was betrokken, waardoor de minimale straf zou worden opgehoogd naar vier jaar, met een maximum van acht. De bestuurder heeft zelf gepleit niet schuldig te zijn.

Op 27 oktober vindt een soort regiezitting plaats, waarbij nog niet inhoudelijk op de zaak wordt ingegaan en het vooral draait om de vraag welk bewijs wel en niet wordt toegelaten en welke getuigen gehoord zullen worden. Ook kunnen eventuele schikkingen worden aangedragen tijdens zo'n zitting. Op 11 februari 2021 moet de rechtszaak officieel van start gaan, schrijft CNBC.

Het slachtoffer, een 49-jarige vrouw, stak in maart 2018 in Arizona een straat over met een fiets in haar hand, waarna ze werd geschept door de zelfrijdende Volvo XC90 van de verdachte. Na onderzoek van het National Transportation Safety Board bleek onder andere dat de software in de XC90 het slachtoffer niet herkende als voetganger. Ook stelde de NTSB in november dat het ongeluk voorkomen had kunnen worden indien de bestuurder 'had opgelet'. Uit een politierapport bleek dat de bestuurder tijdens een deel van de rit bezig was met haar telefoon, hoewel ze dat zelf ontkent.

Uber is zelf niet aangeklaagd voor het ongeval. In maart 2018 trof het bedrijf een schikking met de familie van het slachtoffer, zo schrijft Ars Technica. In juni 2019 besloten ook aanklagers uit Arizona af te zien van een eventuele rechtszaak tegen Uber.