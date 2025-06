'Arizona Sunshine-ontwikkelaar werkt aan AAA-VR-game van bekende franchise'

De Nederlandse VR-ontwikkelaar Vertigo Games werkt naar verluidt aan een AAA-game die gebaseerd is op een 'wereldwijd erkende franchise'. Het is niet bekend om welke franchise het gaat of naar welke VR-platforms de game precies komt.

Uit een vacaturetekst valt op te maken dat Vertigo Games op zoek is naar een lead level designer voor een voor het publiek nog onbekende 'spraakmakende multiplatform-AAA-VR-game gebaseerd op een wereldwijd erkende franchise'. In de vacature wordt gevraagd naar een kandidaat met ervaring met de Unreal Engine, wat suggereert dat de komende VR-game hierop gebaseerd is.

Eerder dit jaar maakte de ontwikkelaar bekend dat de opvolger van Arizona Sunshine op 7 december verschijnt. Naast de VR-zombiegames is Vertigo bekend van games als After The Fall, A Fisherman's Tale en The 7th Guest. De oorspronkelijk Rotterdamse VR-studio werd in 2020 overgenomen door Koch Media, nu bekend als Plaion. De studio werd toen omgedoopt tot Vertigo Games Amsterdam.