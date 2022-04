Nederlandse VR-studio Vertigo Games gaat luchtgitaarspel uitgeven

Vertigo Games uit Rotterdam gaat een luchtgitaarspel voor VR-brillen uitgeven. De game heeft de werktitel Unplugged en wordt gemaakt door ontwikkelaar Anotherway. Het spel zal werken met handtracking van Oculus Quest-brillen.

Unplugged zal in het derde kwartaal van 2021 uitkomen, meldt Vertigo Games in een persbericht. Het gaat om een VR-game, maar voor welke platforms de game uitkomt, is nog niet bekend. Bij eerdere teasers toonden de makers dat het spel werkt met handtracking van de Oculus Quest. Daarbij zijn geen controllers nodig en worden de handen en vingers van spelers gevolgd, die zo een luchtgitaar in VR kunnen spelen.

De game wordt ontwikkeld door Anotherway, een nieuwe studio die is opgezet door ontwikkelaars met roots bij Microsoft HoloLens en Activision, aldus Vertigo games. Unplugged sinds begin dit jaar in ontwikkeling en begon als een hobbyproject van Microsoft-ontwikkelaar Ricardo Acosta, die in zijn vrije tijd werkte aan de VR-game. VentureBeat schreef daarover in april.

Door de overeenkomst met Vertigo Games voor publicatie van de game, krijgt de studio hulp om het spel af te maken en uit te brengen. Vertigo Games is een VR-ontwikkelaar uit Rotterdam die met name bekend is van zijn eigen zombieshooter Arizona Sunshine. Het Nederlandse bedrijf is eerder dit jaar overgenomen door Koch Media, maar blijft als zelfstandige studio werken.