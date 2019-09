The Damned-uitbreiding voor vr-shooter Arizona Sunshine komt volgende week uit

Op 3 oktober verschijnt The Damned, een uitbreiding voor vr-shooter Arizona Sunshine. De dlc kost vijf euro en komt uit voor zowel de pc-versie als voor de PlayStation VR-versie. De uitbreiding bevat een nieuwe verhaallijn.

Volgens de Nederlandse uitgever en ontwikkelaar Vertigo Games bevat The Damned de grootste missie voor de game tot nu toe. Spelers moeten de energievoorziening van een militaire basis met een nucleair raketsysteem zien te herstellen. Om dat voor elkaar te krijgen moeten de generatoren van een hydro-elektrische dam geactiveerd worden en op weg daar naartoe moeten honderden zombies worden verslagen.

The Damned bevat volgens de makers een volledig nieuwe omgeving met veel hoogteverschil. De dlc kan singleplayer gespeeld worden of in co-op. Arizona Sunshine kwam eind 2016 uit op Steam en verscheen in juni 2017 voor het PlayStation VR-platform. De pc-versie is te spelen met de Oculus Rift, HTC Vive en Windows Mixed Reality-headsets. Er staat ook nog een versie voor de Oculus Quest op de planning.