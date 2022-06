Wasteland 3-maker InXile brengt dit jaar scifi-vr-shooter Frostpoint VR uit

InXile Entertainment, de door Microsoft ingelijfde studio achter Wasteland 3, kondigt Frostpoint VR aan. Die competitieve shooter verschijnt later dit jaar voor het SteamVR-platform en de Oculus Rift.

Frostpoint VR: Proving Grounds is volgens de makers een pvp-shooter 'met een unieke pve-twist'. Twee teams van tien spelers nemen het tegen elkaar op rondom een verlaten militaire basis in Antarctica. Teams moeten elkaar uitschakelen en intussen zichzelf beschermen tegen 'angstaanjagende biomechanische wezens'.

Volgens de makers krijgt de game meer dan een dozijn gedetailleerde wapens. Die zijn zo gemaakt dat het realistisch moet overkomen als gebruikers ze in vr met twee handen vastpakken. Spelers kunnen de wapens vasthouden, doorladen, afvuren en kogels uitwerpen met handbewegingen.

In september start een open bèta van Frostpoint VR, schrijft UploadVR. Wanneer de game definitief uitkomt, is nog niet bekend, maar de ontwikkelaar zegt dat de release dit jaar plaatsvindt. De game komt uit voor SteamVR en de Oculus Rift. De prijs is nog niet bekend.

InXile heeft nooit eerder een shooter gemaakt. De studio is bekend van rpg's zoals die in de Wasteland-serie. Het nieuwste deel, Wasteland 3, verschijnt op 28 augustus. Een andere bekende rpg van de studio is The Bard's Tale. In 2017 bracht de studio al vr-game The Mage's Tale uit.

Dat InXile Entertainment een nieuwe vr-game uitbrengt, is ook opvallend omdat Microsoft de studio in 2018 heeft overgenomen. Vermoedelijk werkte de studio al langer aan het project en mocht dat doorgaan van Microsoft, hoewel Xbox-consoles geen vr-ondersteuning hebben. Frostpoint VR wordt uitgegeven door Thirdverse.