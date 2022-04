Ontwikkelaar inXile Entertainment heeft de smaak te pakken. Zat er 26 jaar tussen de eerste en de tweede editie van Wasteland, dit keer heb je maar zes jaar hoeven wachten op Wasteland 3. Waar de serie eerst wat vergeten leek, is er nu weer volop geloof in het potentieel. Dat geloof wordt ook ruimschoots ondersteund door liefhebbers van het genre, want voor zowel Wasteland 2 als Wasteland 3 was via crowdfunding binnen de kortste keren het benodigde geld ingezameld. Een goede zaak, want het geeft de studio veel vrijheid bij het maken van de game. Hij heeft inXile benut om een rpg te maken die ook de speler ouderwets veel vrijheid biedt. Er valt wat te kiezen in Wasteland 3, en de keuzes doen ertoe.

Met Wasteland 3 borduurt inXile vrolijk verder op zijn voorganger. Het verhaal uit dit derde deel sluit aan op wat je 2014 beleefde. De Rangers staan dus nog steeds centraal in de game. Een kleine afvaardiging van de Rangers trekt aan het begin van Wasteland 3 van het warme Arizona naar het winterse Colorado, waar de rest van de game zich af zal spelen. Dat levert een flinke verandering in het landschap op. Dit keer zie je dus geen stoffige woestijn, maar besneeuwde bergen. De vele personen die je treft, zullen niet puffen van de hitte, maar rillen van de kou. Een logische keuze, vooral wat gameplay betreft.

Binnen en buiten

De game is verdeeld in 'binnen' en 'buiten'. Je loopt te voet met je Rangers in gebouwen of door de straten van steden en nederzettingen. Je kunt echter ook de dorpen en steden verlaten, om door Colorado te crossen. Je squad heeft dit keer een voertuig ter beschikking, de Kodiak, en daarmee kun je door de besneeuwde Rockies tuffen. Dat geeft wel heel veel vrijheid, dus het is logisch dat de makers die vrijheid wat hebben ingeperkt en de besneeuwde toppen van de Rockies vormen daarbij een mooie natuurlijk barrière. Zoveel wegen zijn er nu immers niet in de bergen.