Tijdens de E3 worden nogal wat games aangekondigd en die krijgen lang niet allemaal de ruimte en aandacht die ze verdienen. Zo kondigde Microsoft tijdens de editie van 2018 Gears Tactics aan, in een heel korte presentatie tijdens de Xbox-persconferentie. De game kreeg daarmee niet alleen weinig aandacht, hij stond ook nog op het verkeerde podium, want Gears Tactics is een game voor Windows. Althans, vooralsnog. Er zijn plannen om de game ooit ook voor de Xbox uit te brengen, maar heel concreet zijn die plannen nog niet. Voorlopig verschijnt de game via Microsofts eigen store en is hij te koop via Steam. En al snel, want Gears Tactics is al vanaf 28 april verkrijgbaar.

Tactics wijkt nogal af van wat je gewend bent van de Gears-serie. Die bestaat voornamelijk uit shooters met een getal in de titel, en geen van beide aspecten is hier van toepassing. De titel is echter wel heel toepasselijk, want de opzet van de game is in een paar woorden te vatten: het is Xcom in het Gears-universum. Gears Tactics is een turn-based game waarin je het met een team van een handvol Gears opneemt tegen de Locust die je kent uit de voorgaande games.

Terug in de tijd

Gears Tactics past echter wel volledig binnen de verhaallijn van de serie. Sterker, het vormt de opmaat naar alles wat je kent. Het verhaal speelt zich twaalf jaar eerder af dan de oorspronkelijke Gears of War. We zijn op de planeet Sera, de Locust Wars zijn net begonnen, de Coalition of Ordered Governments bestaat al en heeft ook al Gears in dienst, maar oude bekenden als Marcus Fenix, Dom Santiago, Augustus Cole en Damon Baird zijn nog niet in beeld. In plaats daarvan is er een nieuwe hoofdpersoon, in de vorm van Gabe Diaz. Hij is de vader van Kate Diaz, de hoofdrolspeelster van het vorig jaar verschenen Gears 5. Rond Gabe vorm je een team van specialisten waarmee je het opneemt tegen de Locust. Heel specifiek ga je op zoek naar ene Ukkon, een nogal slim uitgevallen Locust met de gave om andere Locust op te roepen. Dat gaat van grote groepen lagere eenheden tot de enorme bosses die de makers bewaren voor de afsluitende missie van elke Act in de game.