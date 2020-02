Gears of War-studiobaas Rod Fergusson gaat naar Blizzard om aan Diablo te werken

Rod Fergusson, het hoofd van ontwikkelaar The Coalition en waarschijnlijk de belangrijkste figuur achter de Gears of War-reeks, verlaat het bedrijf. Hij treedt bij Blizzard in dienst, waar hij zich zal bezighouden met de Diablo-franchise.

Op Twitter laat Fergusson weten dat hij vanaf volgende maand in dienst treedt bij Blizzard, waar de supervisie over de Diablo-franchise op zijn bordje komt. Meer details daarover geeft hij niet, maar vermoedelijk zal Fergusson zich met name gaan bezighouden met Diablo IV.

Hij zegt dat hij ruim vijftien jaar geleden begon met het werken aan Gears of War, maar dat het nu tijd is voor een nieuw avontuur. Hij begon in de jaren '90 bij Microsoft en kwam in 2005 in dienst bij Epic Games, waar hij onder meer als executive producer aan de basis stond van Gears of War-titels. Daar vertrok hij in 2012 om bij Irrational Games aan BioShock Infinite te werken, maar een jaar later vertrok hij daar alweer. Fergusson keerde terug bij Gears of War toen Microsoft in 2014 de rechten van Epic Games overnam. Hij trad toen in dienst bij de Canadese Microsoft-studio The Coalition, die verantwoordelijk is voor Gears of War: Ultimate Edition, Gears of War 4 en Gears 5.

De laatste game in de reeks waar Fergusson aan gewerkt heeft, is niet het in 2019 uitgebrachte Gears 5, maar wordt Gears Tactics. In tegenstelling tot de andere games uit de reeks wordt dit een turn-based strategiespel, dat gebaseerd is op de wereld van Gears of War. Het spel komt op 28 april beschikbaar.