Huawei klaagt Amerikaanse provider Verizon aan voor patentinbreuk

De Chinese netwerkleverancier en smartphonemaker Huawei heeft de Amerikaanse provider Verizon Wireless aangeklaagd voor patentinbreuk. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld Huawei wil ontvangen van de Amerikaanse marktleider.

Het gaat onder meer om patenten rond netwerktechniek, meldt The Verge. Huawei heeft de zaak aangespannen bij twee rechtbanken in de Amerikaanse staat Texas voor inbreuk op twaalf patenten. Beide bedrijven steggelen al sinds juni vorig jaar, toen The Wall Street Journal schreef dat de Chinese fabrikant geld wilde zien van Verizon.

Het is onbekend om hoeveel geld het gaat, maar het kan volgens The Verge om honderden miljoenen dollars draaien. Huawei heeft volgens de techsite eerst meer info nodig voor het mogelijk is om een goede inschatting te maken. Het zou wel sterke aanwijzingen hebben dat Verizon gebruikmaakt van de technieken die het Chinese bedrijf heeft gepatenteerd.

De aanklacht is mede mogelijk, omdat beide bedrijven geen diepgaande handelsrelatie kunnen hebben. Verizon mag niet met subsidie netwerkapparatuur van Huawei aankopen en Amerikaanse bedrijven mogen sinds mei vorig jaar sowieso niet handelen met het Chinese bedrijf.