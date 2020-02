Valve geeft SteamVR nieuwe dashboardweergave

Valve heeft met een nieuwe bèta voor SteamVR zijn platform voor virtual reality een flinke metamorfose gegeven. Het gaat om een vroege blik op een nieuw dashboard, waarvan de functionaliteit nog beperkt is.

Het nieuwe dashboard is onderdeel van SteamVR Beta v1.10.9 en voor enkele functies van het gewijzigde platform is het noodzakelijk dat gebruikers de bèta van de Steam-client draaien. Met de verandering van weergave stapt Valve af van de vier jaar oude op Steam Big Picture Mode gebaseerde interface.

De nieuwe interface is erg basaal en toont standaard enkele recent gespeelde titels en een lijst games in de bibliotheek van de gebruiker. Ook is er een nieuwe weergave voor de winkel, met voorlopig enkel de categorieën Top Singleplayer, Top Multiplayer en Top Free. Ook zijn de instellingen vereenvoudigd en is er bij desktopweergave de mogelijkheid het beeld van verschillende monitoren te tonen.

Via de Browse All-knop keren gebruikers terug naar de oude Big Picture-modus. Valve belooft in de komende weken meer verbeteringen en nieuwe functies door de voeren bij de testversie van SteamVR.