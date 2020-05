Valve stopt met ondersteuning van SteamVR op macOS

Valve stopt met de ondersteuning van SteamVR op macOS. Het bedrijf zegt in een korte verklaring dat het al zijn energie voortaan wil steken in het ontwikkelen voor Windows en Linux. Legacy builds blijven wel werken.

Steam-ontwikkelaar Valve schrijft in een korte verklaring op zijn eigen website dat alle ondersteuning op OSX eindigt. Het bedrijf geeft geen verklaring, behalve dat 'het team zich kan blijven focussen op Windows en Linux'. OSX-gebruikers kunnen nog wel gebruik maken van legacy builds van het platform. Dat doen ze door in de SteamVR-sectie in Steam bèta-builds aan te zetten.

SteamVR voor Apples desktopplatform werd in 2017 aangekondigd, maar populair is het nooit echt geweest. Uit een recent gebruikersonderzoek bleek dat het overgrote merendeel van de SteamVR-gebruikers op Windows zit. Opvallend genoeg blijft de Linux-client dus wel werken.