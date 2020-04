Valve gaat meer vr-headsets voor Steam Survey registreren

Valve breidt het aantal vr-headsets dat het bedrijf meetelt voor zijn Steam Survey, uit met onder andere draadloze modellen, minder bekende typen en de PlayStation VR. Dit moet een accurater beeld geven van de hoeveelheid vr-headsets die in gebruik zijn.

SteamVR gaat elke vr-headset die in een afgelopen maand aan een systeem is gekoppeld, bedraad danwel draadloos, registreren voor de Steam Survey. Dat belooft Valve aan RoadtoVR. Tot nu toe werden alleen de vr-brillen bijgehouden die op het moment waarop de data werd verzameld, via usb waren gekoppeld.

De uitbreiding moet een gedetailleerder beeld geven van de hoeveelheid vr-headsets die Steam-gebruikers hebben. In de huidige Steam Survey staat dat in februari 1,01 procent van de Steam-gebruikers een vr-headset heeft. Door de aanpassingen gaat dat percentage stijgen, verwacht Valve. Het bedrijf heeft al enkele wijzigingen doorgevoerd, waardoor nu bijvoorbeeld te zien is dat 0,05 procent van de Steam-gebruikers de Sony PlayStation VR via een work-around met SteamVR aan de praat heeft gekregen. Ook is de Pimax 5K Plus aan de lijst toegevoegd.

Volgens RoadtoVR is de Steam Survey een van de weinige platforms die transparant het gebruik van vr-headsets weergeven, wat helpt om trends op het gebied van virtual reality waar te nemen.