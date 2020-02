Huawei beschuldigt de VS van 'politieke vervolging'

Huawei heeft zich uitgesproken tegen nieuwe Amerikaanse beschuldigingen van spionage. Het bedrijf meent dat het hier gaat om 'politieke vervolging' in een poging om de bedrijfsvoering te ondermijnen. De VS diende kortgeleden nieuwe aanklachten in tegen Huawei.

Volgens Huawei zijn de nieuwe aanklachten geen nieuwe zaken, maar zijn zij juist gebaseerd op civiele zaken die door het bedrijf in de afgelopen twintig jaar al zijn afgehandeld. Deze zouden nu door de Amerikaanse autoriteiten gebruikt worden voor een strafzaak, aldus Huawei. Daarbij wijst het bedrijf erop dat geen enkele rechter een veroordeling heeft uitgesproken.

De uitspraken van Huawei komen kort nadat het Amerikaanse Ministerie van Justitie een nieuwe rechtszaak aanspande tegen de Chinese fabrikant met zestien aanklachten, onder meer voor copyrightinbreuk en het stelen van bedrijfsgeheimen. Dat zou Huawei gedaan hebben door geheimhoudingscontracten te schenden, werknemers van concurrenten over te nemen en bonussen uit te delen bij het vergaren van andermans bedrijfsgeheimen.

Er bestaan al geruime tijd zorgen bij overheden in de Verenigde Staten en Europa over de activiteiten van Huawei. Er zijn vermoedens dat het bedrijf voor de Chinese overheid spioneert, waardoor veel landen huiverig zijn voor het gebruik van Huawei-apparatuur voor 5g-netwerken. Er is inmiddels een streng selectiebeleid voor 5g-apparatuur dat door EU-landen is afgesproken, wat voornamelijk gericht lijkt op Huawei.