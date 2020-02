'Instagram TV krijgt nieuwe investering om populariteit te verhogen'

Instagram lijkt van plan te zijn om zijn videodienst Instagram TV nieuw leven in te blazen. Er zou worden geïnvesteerd in de dienst en er zouden gesprekken worden gevoerd met videomakers voor het plaatsen van content, en om de advertentie-inkomsten te verhogen.

Dat meldt The Wall Street Journal, op basis van niet nader genoemde bronnen. Instagram zelf heeft het nieuws nog niet bevestigd. De TV-dienst zou prioriteit krijgen binnen Instagram, met de bedoeling om videomakers meer content te laten plaatsen en om de advertentie-inkomsten te laten toenemen. Moederbedrijf Facebook zou bezig zijn met tests om videomakers meer mogelijkheden te bieden om advertenties te integreren in hun content.

Er zouden gesprekken worden gevoerd met videomakers, maar het is niet duidelijk om wie het precies gaat, en of er grote videomakers overwegen om ook content op IGTV uit te brengen. Momenteel wordt Instagram TV namelijk nog maar weinig gebruikt door videomakers. Door bijvoorbeeld een advertentiemodel toe te passen waarbij inkomsten worden gedeeld met videomakers, moeten zij verleid worden om ook content op Instagram TV te plaatsen, aldus The Wall Street Journal.

Instagram TV kwam medio 2018 uit, en bood een manier om langere video's te bekijken op de sociale-mediawebsite. Het blijkt echter dat de dienst onder gebruikers vooralsnog weinig populair is.