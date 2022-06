Facebook begint in VS met tonen van exclusieve en officiële muziekvideo's

Facebook is in de VS begonnen met het tonen van officiële muziekvideo's. Het sociale netwerk heeft daarvoor deals gesloten met platenlabels waardoor gebruikers clips van artiesten in de nieuwsfeed. Sommige video's zijn exclusief voor Facebook.

Facebook schrijft dat de test begint in de VS. Eerder gingen er al geruchten dat het sociale netwerk deals had gesloten met verschillende grote labels. Dat bevestigt Facebook nu. In de VS werkt Facebook samen met Sony, Universal en Warner, maar ook met kleinere labels zoals Merlin en Kobalt. De video's verschijnen in de nieuwsfeed van gebruikers, maar er komt ook een speciale sectie in Facebook Watch waar gebruikers per genre video's of afspeellijsten kunnen bekijken.

Facebook zegt dat het ook exclusieve muziekvideo's gaat tonen van artiesten. Het gaat om video's van J. Balvin, Karol G, en Calibre 50. Ook zouden er live-evenementen worden georganiseerd met bepaalde artiesten, waarna hun video's ook exclusief op het platform verschijnen. Of de video's in de toekomst ook in Nederland te bekijken zijn is nog niet bekend.

Facebook probeert al jaren om voet aan de grond te krijgen in de muziekmarkt. Al in 2015 zou het bedrijf met de labels in gesprek zijn. Inmiddels voelt het bedrijf ook de concurrentie van YouTube en inmiddels ook TikTok. Tot nu toe waren pogingen om zelf meer video's op het platform uit te brengen nooit erg succesvol.