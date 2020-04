Facebook weerspreekt geruchten over het afzien van advertenties in WhatsApp

Facebook heeft nog steeds het voornemen om advertenties te plaatsen in WhatsApp, maar heeft dit project op de lange baan geschoven. Volgens eerdere geruchten had Facebook helemaal van dit plan afgezien, uit vrees voor de gevolgen van de reclames.

Volgens The Information wil Facebook eerst de onderliggende platformen voor zijn berichtenapps samenvoegen, voordat de advertenties worden aangeboden. Facebook kondigde het samenvoegen van de berichtendiensten vorig jaar aan. Met de universele chatfunctie kunnen gebruikers vanaf bijvoorbeeld Messenger een versleuteld bericht sturen naar een WhatsApp-gebruiker. Als deze universele chatstructuur gereed is, zou WhatsApp advertenties krijgen. Wanneer dit klaar is, is niet bekend. Facebook spreekt over een 'meerjarig plan'.

De nieuwssite schrijft ook hoe Facebook gerichte advertenties wil tonen aan gebruikers. Door het vergelijken van telefoonnummers, zou het bedrijf Facebook- en WhatsApp-accounts intern aan elkaar kunnen koppelen. Daardoor kan het bedrijf het advertentieprofiel van een Facebookgebruiker gebruiken voor targeted advertising aan een WhatsApp-gebruiker.

Dit plan zou controversieel zijn binnen Facebook. Bestuursleden zouden bang zijn dat WhatsApp-gebruikers vanwege de advertenties ervoor kiezen om hun Facebook-profiel te verwijderen. Ook zou er vrees zijn voor de reacties van mededingingsautoriteiten. Tegenover Engadget bevestigt Facebook dat 'reclame binnen Status een long-term opportunity blijft'.

Eerder dit jaar schreef The Wall Street Journal dat Facebook zou afzien van advertenties in WhatsApp. Volgens dit gerucht had Facebook besloten om in plaats daarvan geld te verdienen door het aanbieden van diensten aan bedrijven. Dat gerucht weerspreekt Facebook nu dus. De advertenties in de Status-functie worden fullscreen-advertenties. Met Status kunnen gebruikers afbeeldingen, teksten en video's plaatsen, die 24 uur beschikbaar zijn voor contactpersonen.