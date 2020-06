Facebook geeft app functie voor verwijderen of archiveren van oude berichten

Facebook voegt de functie Activiteit Beheren toe aan zijn app. Daarmee krijgen gebruikers een nieuwe mogelijkheid om oude posts op het sociale netwerk te beheren. Via de functie zijn berichten in bulk te verwijderen, of te archiveren zodat andere ze niet kunnen zien.

De functie is in de app te vinden via het Activiteitlogboek. Gebruikers komen daar door naar hun profiel te gaan en op de drie puntjes naast Verhaal toevoegen te klikken. Vooralsnog zit de functie Activiteit Beheren alleen in de Facebook-app. Later komt deze ook naar de desktopversie en naar Facebook Lite.

Vanuit het nieuwe menu kunnen gebruikers berichten filteren van bijvoorbeeld een bepaalde periode, of berichten met daarin bepaalde personen, en die vervolgens in één keer verwijderen. De posts komen dan in een prullenbak terecht en worden dertig dagen later definitief verwijderd. Ook is het mogelijk om berichten te archiveren. Ze zijn dan niet meer voor andere gebruikers zichtbaar, maar de uploader kan ze dan nog wel zien in zijn of haar archief.

Vorig jaar bracht Facebook al zijn Clear History-tool uit. Gebruikers kunnen daarmee informatie zien over websites en apps die hun traceren en informatie doorsturen naar Facebook. Met de tool kunnen gebruikers die gedeelde informatie loskoppelen, zodat deze niet meer geassocieerd wordt met hun account op Facebook.