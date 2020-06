KPN stopt per 1 augustus met Fon-hotspots

KPN-klanten hebben vanaf 1 augustus geen toegang meer tot Fon-hotspots. De provider stopt de samenwerking met dat bedrijf. Die samenwerking bestond sinds 2013. Volgens KPN zijn de hotspots minder in trek omdat databundels nu binnen de hele EU te gebruiken zijn.

KPN meldt op zijn website dat de provider vanaf augustus alleen nog zijn Premium HotSpots aanbiedt. Klanten van de provider kunnen op sommige locaties via die hotspots gratis wifi krijgen, maar er zijn ook plekken waar er voor betaald moet worden.

Per 1 augustus stopt de samenwerking met Fon. Volgens KPN is het gebruik van de Fon-hotspots flink afgenomen en is daarom gekozen om de samenwerking te stoppen. De Belgische provider Proximus, die ook samenwerkte met Fon, deed dat vorig jaar al.

KPN-klanten kunnen sinds 2013 gebruikmaken van hotspots van Fon. Als klanten Fon gebruiken, stellen ze een deel van hun eigen verbinding beschikbaar aan anderen via een apart wifi-netwerk, dat losstaat van het eigen wifi-netwerk. In ruil daarvoor krijgen ze toegang tot wifi-netwerken van andere Fon-gebruikers in heel Europa.