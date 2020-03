Facebook werkt aan functie om Stories te crossposten naar Instagram

Facebook experimenteert met een functie om de Stories op het sociale netwerk ook op Instagram te plaatsen. Een onderzoeker vond de functie in de app. Facebook gebruikt hiervoor de techniek waarmee het ook het omgekeerde mogelijk maakt.

De feature werd voor het eerst ontdekt door app-onderzoeker Jane Manchun Wong, die wel vaker dergelijke ontdekkingen doet in applicaties. Wong ontdekte in de Facebook-app een feature in de privacyinstellingen van de Stories-functie. Daarin staat 'Deel Story op Instagram'. Gebruikers die de functie inschakelen, zien dan weer 'Deel als Story'. Het is niet duidelijk of gebruikers ook kunnen zien wie van hun vrienden een Story heeft bekeken en via welke app.

Facebook bevestigt tegen TechCrunch dat het aan de functie werkt. Het bedrijf gebruikt daarvoor dezelfde techniek als waarmee het eerder het plaatsen van Instagram Stories op Facebook mogelijk maakte. Voor die functie is sinds 2017 een aparte tool beschikbaar. Facebook werkt al langer aan de mogelijkheid om het sociale netwerk te integreren met dochterbedrijven Instagram en WhatsApp. Ook dat laatste heeft sinds een paar jaar Stories, in de vorm van WhatsApp Status. Facebook wil de onderliggende code van alle drie de apps veranderen om onderlinge communicatie mogelijk te maken.