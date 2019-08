Facebook werkt aan losstaande Instagram-app voor automatisch delen van statussen

Facebook werkt aan een nieuwe app voor Instagram-gebruikers. Met Threads kunnen gebruikers constant informatie en statussen over zichzelf delen met vrienden. Het gaat dan om foto's en video's, maar ook bijvoorbeeld om hun locatie en batterijduur.

De applicatie wordt volgens bronnen van The Verge op dit moment intern getest bij Facebook, al wil het bedrijf er zelf echter geen informatie over geven. Het gaat om een app die te gebruiken is met een Instagram-account, en specifiek samen met 'close friends' die je kunt aanwijzen op dat sociale netwerk.

Threads is bedoeld om constant automatische updates te delen met vrienden. Zulke updates bestaan uit locatiedata zodat vrienden altijd weten waar je bent, al zou het volgens The Verge niet gaan om real time-data. Ook kunnen gebruikers informatie over hun telefoon delen zoals de accustatus. Het is daarnaast ook mogelijk om zelf berichten te sturen zoals foto's of video's. De Stories die vrienden nu in Instagram laten zien zouden ook in de app te bekijken zijn.

Facebook lijkt met de app vooral te willen concurreren met Snapchat. Gebruikers van dat sociale netwerk staan vaak nauw in contact met elkaar, waarbij de zogenaamde 'Snap Streaks' een populaire manier zijn om hen in de app te houden. Facebook kijkt wel vaker functies af van Snapchat. Nadat het het bedrijf niet lukte moederbedrijf Snap over te nemen kopieerde Facebook de functie van verdwijnende foto's in de vorm van Instagrams Stories.

Het is niet duidelijk wanneer Facebook de app uitbrengt, of in welke vorm dat gebeurt. Mogelijk gebeurt dat eerst als losstaande app waarmee getest kan worden. Eerder bracht Facebook al een andere losstaande app uit waarmee Instagram-gebruikers elkaar directe berichten konden sturen. Gebruikers bleken het echter vervelend te vinden telkens van app te moeten wisselen. Ook die app, Direct, leek een direct kloon van Snapchat te zijn.