Snapchat laat gebruikers Streaks pauzeren

Je kunt die zin lezen als een compliment, maar ik zie er enig dedain in.
Ik lees het ook niet als compliment en inderdaad een beetje neerbuigend maar niet gericht tegen álle gebruikers, maar alleen tegen het deel dat verslaafd is geraakt. Net als bij andere verslavingen mag dat geen reden zijn om de persoon af te keuren. Het is beter om verslaving als ziekte te benaderen dan als persoonlijk falen.
Maar dat principe geldt alleen voor de slachtoffers. Daarmee zeg ik niet dat alle gebruikers slachtoffers zijn. Net zoals de meeste mensen die wel eens gokken of drinken dat doen zonder verslaafd te zijn.
Waar het voor mij ophoudt is als mensen ontkennen dat er negatieve kanten aan zitten zoals een gevaar op verslaving. We dwingen casino's en kroegen om mensen tegen zichzelf te beschermen (hoe goed dat lukt is even een andere vraag) omdat we weten dat mensen daar nu eenmaal moeite mee hebben.
Het gaat echter over de grens als verslavend gedrag gestimuleerd wordt. Deze feature (en streaks zelf) zie ik zo omdat het gevoel geschept wordt dat het heel belangrijk is om iedere dag te communiceren en je iets fout doet als je een dag overslaat. Ik zeg niet dat het dóel is om verslaving te stimuleren (ik was er niet bij toen ze het bedachte) maar dat effect heeft het wel. Er is inmiddels genoeg bekend over verslaving en dark-patterns dat een bedrijf als Snapchat daar rekening mee zou moeten houden.
als ik je reactie zo lees, kan sociaal beïnfluenst zijn kennelijk niet samengaan met slimme kritische geïnteresseerde tech-liefhebbers.
Het is niet mijn reactie, maar ik geloof dat ook, in ieder geval tot op zekere hoogte.
Het is natuurlijk geen binaire toggle tussen wel of niet beïnvloed en de grens tussen "beïnvloeden" en "onderwijzen" is flinter dun.
Uiteindelijk is de kern van "beïnvloeden" dat je iemand van gedachte doet veranderen.
Dat zou kunnen op grond van goede argumenten en daar heb ik geen enkel probleem mee.
Helaas werken andere soorten argumenten veel beter. Iedere reclamemaker in de wereld weet dat je meer spullen verkoopt met plaatjes van schaars geklede mooie mensen dan met een droge opsomming van de voordelen van je product. Reclames zitten bomvol suggestieve en misleidende teksten om mensen maar een bepaald idee in te prenten. Dat zorgt er voor dat mensen verkeerde beslissingen nemen.
Zo gezien vind ik inderdaad dat "beïnfluenst" niet goed samen gaat met "slim en kritisch". Er is geen harde grens tussen die twee maar ze zitten wel aan weerszijde van die grens.