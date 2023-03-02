Snapchat laat gebruikers Streaks pauzeren

Snapchat begint met het aanbieden van een functie waarbij gebruikers Streaks kunnen pauzeren. In Streaks sturen gebruikers elkaar elke dag een foto en de app houdt bij hoeveel dagen achter elkaar gebruikers dat hebben gedaan.

Het gaat vooralsnog om een test, zegt Snap, het bedrijf achter Snapchat. Daarbij kunnen gebruikers eenmalig een Streak Restore gebruiken om een Streak toch door te laten gaan terwijl ze iemand geen foto hebben gestuurd. Dat kan een keer gratis, daarna kost het 0,99 dollar en vermoedelijk in Nederland en België 1,19 euro.

Klanten met het betaalde abonnement Snapchat+ kunnen onbeperkt Streak Restores gaan gebruiken om Streaks in stand te houden. Die optie is er nog niet, maar dat gebeurt later. Snap zegt niet hoeveel gebruikers Streaks in gang houden.