Snapchat laat gebruikers Streaks pauzeren

Snapchat begint met het aanbieden van een functie waarbij gebruikers Streaks kunnen pauzeren. In Streaks sturen gebruikers elkaar elke dag een foto en de app houdt bij hoeveel dagen achter elkaar gebruikers dat hebben gedaan.

Het gaat vooralsnog om een test, zegt Snap, het bedrijf achter Snapchat. Daarbij kunnen gebruikers eenmalig een Streak Restore gebruiken om een Streak toch door te laten gaan terwijl ze iemand geen foto hebben gestuurd. Dat kan een keer gratis, daarna kost het 0,99 dollar en vermoedelijk in Nederland en België 1,19 euro.

Klanten met het betaalde abonnement Snapchat+ kunnen onbeperkt Streak Restores gaan gebruiken om Streaks in stand te houden. Die optie is er nog niet, maar dat gebeurt later. Snap zegt niet hoeveel gebruikers Streaks in gang houden.

Snapchat Streak Restore

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-03-2023 14:52 60

02-03-2023 • 14:52

60

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L0g0ff 2 maart 2023 19:29
Oprechte vraag...

Zou iemand mij eens uit kunnen leggen waarom sommige mensen de behoefte hebben elke dag geforceerd een telefoon te moeten pakken om ergens een foto van te maken?

Ik begrijp het oprecht niet. Ik zou er zelf doodongelukkig van worden denk ik. En dat je het dan voor jezelf als dagboek ofzo bij houd, daar kan ik dan nog wel inkomen. Maar dat ik de random foto's van iemand anders moet bekijken :?

Krijg je daar endorfine van of komen er andere stoffen vrij? Of is het een vorm van fear of missing out? Of mis ik iets?
ChopperGunnerNL @L0g0ff2 maart 2023 21:42
Je moet het maar leuk vinden toch? Geldt overigens voor alles met social media. Net als BeReal zijn Snapstreaks ook gewoon dingen die je doet omdat je het leuk vindt. Je bent nergens aan verplicht natuurlijk maar het is erg vergelijkbaar met het halen van een high score in games, je krijgt er geen beloning voor maar het is gewoon tof.

Natuurlijk zijn er een hoop mensen die op Snapchat zitten en zich niet bezig houden met streaks omdat ze daar slecht in zijn of simpelweg onnodig vinden.
unreal0 @ChopperGunnerNL3 maart 2023 12:17
Het is natuurlijk leuk maar eigenlijk ook heel verslavend.
Kalipeen @L0g0ff2 maart 2023 21:27
Ik vraag met dit ook oprecht af, waarom zou je dit in godsnaam willen doen? Ik zit met open mond te lezen dat dit een "ding" is. Bizar.
P_Tingen @L0g0ff2 maart 2023 21:53
Nou, het is lastig om uit te leggen wat de grap er van is. Ik handhaaf snapchat streaks met een van mijn dochters, een nicht van mij en haar man en een oomzegster. Tja, wat is daar leuk aan? Ik zit sowieso niet veel op snapchat (ik ben 52 jaar), maar ik vind het wel grappig om elke dag een inkijkje in hun leven te hebben. Is het echt een "ding"? Neuh, ik zie het meer als een gimmick

[Reactie gewijzigd door P_Tingen op 22 juli 2024 20:57]

Boy @P_Tingen3 maart 2023 08:56
offtopic, maar:

"Oomzegster"...ik ben 42 en dit is de eerste keer dat ik dat woord ooit gelezen of gehoord heb!

Dat is om duidelijk te maken dat je geen neef/nicht - neef/nicht verhouding hebt, maar een oom - nicht/neef verhouding?

Zeg je dan ook tegen iemand "dat is mijn oomzegster" ipv "dat is m'n nichtje/neefje"?
P_Tingen @Boy3 maart 2023 09:15
"oomzegster" wordt bij ons inderdaad nog wel eens gebruikt om het generatieverschil aan te geven. In dit geval is het de dochter van mijn zwager en schoonzus. De nicht in kwestie is de dochter van mijn tante en van mijn generatie. In het spraakgebruik zeg ik altijd "nichtje"

(overigens heb ik eventjes overwogen om ze beide in 1x te noemen als "twee nichten" maar dat leek me meer vragen dan antwoorden op te roepen) ;)
LeFlavius @L0g0ff3 maart 2023 08:09
Ik stuur bijna elke dag foto's en filmpjes van mijn kat naar een paar mensen van wie ik weet dat ze die leuk vinden, en kom geregeld met die score in de 20. En zodra zo'n score vervalt, tsja, pech. Zelf hecht ik totaal geen waarde aan dat getalletje an sich.

Maar zoals we aan meer fenomenen merken, high number make brain brrrrr (dit zie ik zelf ook in mijn Runescape avonturen :) ). Iedereen heeft zo zijn ding, en de social engineers bij de enorme mediabedrijven weten wel hoe ze een ding kunnen maken wat enorm veel mensen aanspreekt.

We zijn niet allemaal bestand tegen alles.

edit: taalkundig dingetje

[Reactie gewijzigd door LeFlavius op 22 juli 2024 20:57]

Soggney 2 maart 2023 14:57
Zo, je mag gaan betalen om jezelf en anderen voor te liegen over hoe goed je elke dag gebruik maakt van snapchat. Creatief en ongeloofelijk.
Ik hoop dat dit flopt.
Tc99m @Soggney2 maart 2023 15:03
Juist heel slim (geniepig bijna) ingespeeld door Snapchat ingespeeld op de behoefte van de gebruikers. Kost maar een euro en je statussymbool is weer hersteld.
ChopperGunnerNL @Tc99m2 maart 2023 15:06
Tja momenteel kan je je streak ook herstellen door Snap support te contacten en dat kost niks.
supersnathan94
@ChopperGunnerNL2 maart 2023 16:43
En dat kost jou niks. Even nuanceren, want het kost snap ws €20 per keer in supportkosten. Nu levert het dus €1 op per keer en is het self service.

Yay automagisering.
GeertBoer @supersnathan942 maart 2023 18:04
Het is nu al self-service maar dan gratis
supersnathan94
@GeertBoer2 maart 2023 20:06
Nee dat is het niet. Het punt van self-service is even op een knop drukken zonder tussenkomst van een ander. Iemand die het voor je doet is wat anders dan zelf doen, on-demand en direct, zonder wachten en zonder gedoe.
GeertBoer @supersnathan943 maart 2023 19:57
Het is nu ook on-demand en direct. Als ik dat formulier invul is de streak direct terug, geen wachttijd. Daar zit dus geen persoon tussen.
Damion776 @ChopperGunnerNL2 maart 2023 15:25
Precies wat je zegt, momenteel. Ik weet 100% zeker dat die optie verdwijnt zodra dit live gaat.
niels673 @Damion7762 maart 2023 15:55
Mij lijkt dat die feature blijft bestaan, omdat deze bedoeld is voor een verloren streak door een bug. De nieuwe feature zorgt er alleen voor dat je (met opzet) meer dan 24 uur weg kan blijven
Nimac91 @Soggney2 maart 2023 15:36
Noujah, even de advocaat van de duivel spelen. Snapchat is ooit begonnen met een heel mooi concept wat inmiddels compleet gejat is door Meta. Instagram, Facebook en Whatsapp hebben de stories functie compleet gestolen en in enige vorm had snapchat ook een TikTok functie in hun uitgelichte filmpjes.

Snapchat moet ergens geld mee verdienen, gebruikers houden van de streaks functie en ikzelf deed dat vroeger ook. Iedere dag snappen naar je vrienden was ook gewoon leuk. Als toen die restore functie al bestond had het Snapchat miljoenen opgeleverd. Immers betaal je er alleen voor als je daar zelf voor kiest dus wie ben jij om te bepalen of mensen hier wel of geen gebruik van willen maken?

Ik had een streak van 645 dat herinner ik me nog goed. En toen werd mijn telefoon gestolen op vakantie. Het betekend verder uiteraard niks maar dat was toch iets speciaals wat mijn vrienden en ik levend probeerde te houden. Op een gegeven moment komt daar dus een bepaalde waarde aan vast te zitten. Ik ben een week later compleet gestopt met Snapchat. Die streak functie was dus eigenlijk het enige wat mij op dat platform hield net als veel anderen. Ik kon het niet aanzien om weer op 0 te staan en ben gewoon naar Instagram overgestapt omdat iedereen daar toch al een account had.

Hoe stom het ook mag klinken, ik had er zeker voor betaald des tijds. Wat is 1 euro nou in vergelijking tot hoeveel plezier het me in de jaren heeft gegeven.

Laten we niet roepen dat alles onzinnig is, snap heeft een verdien model nodig en dit is een super goed en slim idee. Maar ik denk persoonlijk dat ze hier in 2014 al mee hadden moeten komen.
Martijn.C.V @Soggney2 maart 2023 15:11
Ik hoop het ook, maar ik verwacht het niet. Veel mensen spenderen al ongezond veel geld om maar over te komen alsof ze een prachtleven hebben, sommigen hebben zelfs schulden om het maar zo te laten lijken!

Dus ik denk dat "maar een eurootje" best wel veel toegepast gaat worden. Alles voor wat 'clout'.

[Reactie gewijzigd door Martijn.C.V op 22 juli 2024 20:57]

Milanobrotchen @Martijn.C.V2 maart 2023 15:14
Precies, puur omdat het zo goedkoop is denk ik dat toch best veel mensen dit gaan gebruiken.
Nardon @Soggney2 maart 2023 15:23
Best veel mensen contacten Snap support om hun streak te herstellen, dus vooral slim dat ze er nu op monetizen. Blijkbaar is er genoeg vraag naar
Verwijderd 2 maart 2023 15:00
Ik heb liever dat ze is de kwaliteit omhoog schroeven van de video’s en fotos in resolutie en meer tijd

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 20:57]

GenomDalar @Verwijderd2 maart 2023 15:05
Bedoel je de kwaliteit van de slechte content of de resolutie :+
Verwijderd @GenomDalar2 maart 2023 15:11
Resolutie
latislos @Verwijderd2 maart 2023 15:13
ik denk dat het ironisch was van GenomDalar1983 :+
P8ter 2 maart 2023 19:39
Wat een bijzonder inkijkje in de menselijke ziel krijgen we hier, ik sla steil achterover van de reacties. Als ik aan tweakers denk zie ik slimme, kritische, geïnteresseerde tech-liefhebbers. Maar er is kennelijk ook een peloton van sociaal beïnfluensten die hoog willen scoren op een Meta-schaal die niet eens wordt getoond. Kauwgom voor de geest, en ze weten zelf dat het niets anders voorstelt dan ‘leuk toch?’. Driewoordige aansporingen dringen zich op.
ChopperGunnerNL @P8ter2 maart 2023 21:46
Nou weet ik niet wat de gemiddelde leeftijd is van de Tweaker hierzo, maar laten we het erop houden dat de doelgroep van dit soort features met name jongeren zijn. Want ja jongeren houden zich nou eenmaal ook het meest bezig social media. Overigens ben je ook tot niks verplicht, het is niet alsof je per se snapstreaks moet hebben om de app te kunnen gebruiken.

Het is een vrijwillige feature waar je alleen gebruik van zou maken als je het gewoon leuk vindt. Meer niet eigenlijk.
Dat peloton aan sociaal beïnfluensten waar jij het over hebt zijn dan denk ik vooral de jongere Tweakers (waaronder mezelf).

[Reactie gewijzigd door ChopperGunnerNL op 22 juli 2024 20:57]

P_Tingen @P8ter2 maart 2023 22:01
Ik begrijp dat Snapchat niks voor jou is, en andere sociale platformen wellicht ook niet. Wel een beetje jammer dat je een wat laatdunkende houding hebt over mensen die dat kennelijk wél leuk vinden. En er is natuurlijk een groot verschil in sociaal beïnfluensdheid; je kan verslaafd zijn aan social media (zoals bv mijn oomzegster van 18) of het gewoon grappig vinden om 1 á 2 keer per dag er wat mee te doen.

Om überhaupt op basis daarvan al een mening over iemand te hebben vind ik jammer; als ik je reactie zo lees, kan sociaal beïnfluenst zijn kennelijk niet samengaan met slimme kritische geïnteresseerde tech-liefhebbers. In dat geval heb ik nieuws voor je want hoewel n=1 weet ik zeker dat er mensen zijn die aan beide kenmerken voldoen.
Spatienazi @P_Tingen3 maart 2023 07:52
Waar heeft ie precies een laatdunkende houding tegenover mensen die Snapchat (en wellicht andere sociale platformen) leuk vinden? Volgens mijn begrijpend lezen heeft hij het over een specifieke sub-categorie namelijk.
P_Tingen @Spatienazi3 maart 2023 09:13
Als ik aan tweakers denk zie ik slimme, kritische, geïnteresseerde tech-liefhebbers.
Hier een positief beeld van de tweakers. Zijn tweede zin begint met het woord "maar", wat een tegenstelling inhoudt:
Maar er is kennelijk ook een peloton van sociaal beïnfluensten die hoog willen scoren op een Meta-schaal die niet eens wordt getoond.
Je kunt die zin lezen als een compliment, maar ik zie er enig dedain in.
Spatienazi @P_Tingen3 maart 2023 11:07
Ik vroeg niet waar hij een laatdunkende houding had. Mijn vraag was specifieker. En zijn verhaal ook.

Hij begon met zijn teleurstelling (of zijn dedain, zo je wilt) uit te spreken over het feit dat zoveel mensen zouden betalen om op Snapchat een functieloos getalletje dat niemand anders ziet voor een extra dagje hoog te houden. Jij maakt daarvan dat er hij neer zou kijken op mensen die Snapchat of andere sociale media gebruiken. Vervolgens, als ik vraag waar hij dat doet, maak je ervan dat hij neerkijkt op anderen. Zo begint het verhaaltje steeds verder weg te verschuiven van wat hij eigenlijk zei. Als je kritiek op iemands houding hebt is dat natuurlijk best, maar bekritiseer ze dan wel op basis van wat ze zeggen/doen.

[Reactie gewijzigd door Spatienazi op 22 juli 2024 20:57]

P_Tingen @Spatienazi3 maart 2023 21:34
Ik reageerde niet op ChopperGunnerNL, maar op P8ter, jouw reactie lijkt uit te gaat van het eerste :)
Spatienazi @P_Tingen6 maart 2023 10:52
Nee, het ging ervan uit dat je reageerde op P8ter.
CAPSLOCK2000 @P_Tingen3 maart 2023 11:27
Je kunt die zin lezen als een compliment, maar ik zie er enig dedain in.
Ik lees het ook niet als compliment en inderdaad een beetje neerbuigend maar niet gericht tegen álle gebruikers, maar alleen tegen het deel dat verslaafd is geraakt. Net als bij andere verslavingen mag dat geen reden zijn om de persoon af te keuren. Het is beter om verslaving als ziekte te benaderen dan als persoonlijk falen.

Maar dat principe geldt alleen voor de slachtoffers. Daarmee zeg ik niet dat alle gebruikers slachtoffers zijn. Net zoals de meeste mensen die wel eens gokken of drinken dat doen zonder verslaafd te zijn.
Waar het voor mij ophoudt is als mensen ontkennen dat er negatieve kanten aan zitten zoals een gevaar op verslaving. We dwingen casino's en kroegen om mensen tegen zichzelf te beschermen (hoe goed dat lukt is even een andere vraag) omdat we weten dat mensen daar nu eenmaal moeite mee hebben.

Het gaat echter over de grens als verslavend gedrag gestimuleerd wordt. Deze feature (en streaks zelf) zie ik zo omdat het gevoel geschept wordt dat het heel belangrijk is om iedere dag te communiceren en je iets fout doet als je een dag overslaat. Ik zeg niet dat het dóel is om verslaving te stimuleren (ik was er niet bij toen ze het bedachte) maar dat effect heeft het wel. Er is inmiddels genoeg bekend over verslaving en dark-patterns dat een bedrijf als Snapchat daar rekening mee zou moeten houden.
als ik je reactie zo lees, kan sociaal beïnfluenst zijn kennelijk niet samengaan met slimme kritische geïnteresseerde tech-liefhebbers.
Het is niet mijn reactie, maar ik geloof dat ook, in ieder geval tot op zekere hoogte.
Het is natuurlijk geen binaire toggle tussen wel of niet beïnvloed en de grens tussen "beïnvloeden" en "onderwijzen" is flinter dun.

Uiteindelijk is de kern van "beïnvloeden" dat je iemand van gedachte doet veranderen.
Dat zou kunnen op grond van goede argumenten en daar heb ik geen enkel probleem mee.

Helaas werken andere soorten argumenten veel beter. Iedere reclamemaker in de wereld weet dat je meer spullen verkoopt met plaatjes van schaars geklede mooie mensen dan met een droge opsomming van de voordelen van je product. Reclames zitten bomvol suggestieve en misleidende teksten om mensen maar een bepaald idee in te prenten. Dat zorgt er voor dat mensen verkeerde beslissingen nemen.

Zo gezien vind ik inderdaad dat "beïnfluenst" niet goed samen gaat met "slim en kritisch". Er is geen harde grens tussen die twee maar ze zitten wel aan weerszijde van die grens.
Spatienazi @CAPSLOCK20003 maart 2023 11:44
Ik zeg niet dat het dóel is om verslaving te stimuleren (ik was er niet bij toen ze het bedachte) maar dat effect heeft het wel. Er is inmiddels genoeg bekend over verslaving en dark-patterns dat een bedrijf als Snapchat daar rekening mee zou moeten houden.
Ik denk dat we in het geval van socialemediabedrijven ervan mogen uitgaan dat ze er juist rekening mee houden omdat dat zeker wel hun doel is. Snapchat staat je bijvoorbeeld niet toe om de notificatie van "X is een bericht aan het schrijven" uit te zetten. Het is onderdeel van hun verhalenstructuurtje.

Je aandacht wordt getrokken door een geluidje dat je al "primet". Stijgende actie! Wat zullen ze zeggen? Dan komt de notificatie binnen dat je een bericht hebt gekregen. Climax! Je ramt op de notificatie en leest het bericht. Vallende actie. Je hebt je shotje gekregen en stopt de telefoon in je zak. Ahh, denouement.

Alles om je aandacht te trekken en vast te houden, toch?
novationx 2 maart 2023 14:57
Waarom zou een streak niet gebroken mogen?
Ik stuur je een dagje geen foto, no big deal toch?
SinergyX @novationx2 maart 2023 15:57
Beetje zoals vroeger, waarom heb je niet gebeld? Omdat ik niets te vertellen had? Jaaaaa maar je moet mij elke dag bellen.

"Sociale verplichting" krijgt langzaam een nieuwe betekenis.
Tc99m @novationx2 maart 2023 15:01
Zoals ik het begrijp is het vooral voor 'de jeugd' (ik ben in de 30, dus ik snap het ook niet helemaal) belangrijk om hun streak in stand te houden. Blijkbaar is het een soort statussymbool voor je vriendschap.
ChopperGunnerNL @Tc99m2 maart 2023 15:04
Tis vergelijkbaar met een high score proberen te krijgen in games. Je krijgt er verder niks voor maar het is gewoon leuk om een zo hoog mogelijk streak te halen.
Putwater @ChopperGunnerNL2 maart 2023 15:23
Maar de streak heeft toch geen waarde meer als je die gewoon kan restoren wanneer je niet meer aan de voorwaarden voldoet? Ik snap het niet helemaal... :)
SeenD @Putwater2 maart 2023 15:41
Ja toch, als je gaat cheaten, dan vervalt de hele waarde meteen van de streak.
ChopperGunnerNL @Putwater2 maart 2023 15:28
Ja wat dat betreft moet je het dan weer zien als een cheat code. In principe als je een streak hebt van 30 dan is dat ook niet zo bijzonder, dan begin je gewoon weer opnieuw. Maar als je een streak hebt van 300 dagen dan is het zonde als je die in 1x kwijt ben als 1 vd 2 personen vergeten is binnen 48 uur een snap te sturen.

Om dan de streak te restoren bij Snap kan je gewoon weer verder gaan waar je gebleven was.
Tis een beetje cheaten maar het gaat gewoon meer om het idee.
Milanobrotchen @Tc99m2 maart 2023 15:56
niet voor vriendschap, mensen scheppen er gewoon mee op om populair te doen. Net als bijvoobeeld mensen die een snapscore van 5 miljoen hebben. Het is neet een geoliede machine.

Alke ochtend GM en elke avond GN. Dusja.... tenminsta dat is mijn ervaring met snapchat :+

Ik heb het er afgegooid omdat niemand ooit zinnige snaps stuurt maar me volspammed met GM GN
Vagax @novationx2 maart 2023 15:02
Helaas voor sommige een vrij grote big deal.

Voor bepaalde jongeren zijn streaks best belangrijk en proberen die altijd zo hoog mogelijk te houden, het is iets simpelweg wat ze delen met elkaar, zo kan Jantje op een 100 dagen streak zitten en wilt Joost ook graag op zo een hoge streak zitten dus gaat hij dat ook proberen.

In 1 van de snapchat groepen waar ik in zit zit ook altijd 1 persoon een complete nutteloze "weltruste" snap te sturen puur om de streak in stand te houden.

[Reactie gewijzigd door Vagax op 22 juli 2024 20:57]

ChopperGunnerNL 2 maart 2023 14:58
Heb momenteel een streak van 1835 met iemand (waarvan ik vermoed dat we daarmee in de top 20 van Nederland staan). Heb deze wel meermaals laten herstellen door Snap om toch de streak levende te houden. Dit kostte geen geld, maar als ik dit artikel zo lees dan gaat dit in de toekomst wel geld kosten dus. Of zou het alleen gebonden zijn als je gebruik maakt van de pauzeer functie?
Milanobrotchen @ChopperGunnerNL2 maart 2023 15:40
Dus je hebt 5 jaar lang elke dag een foto naar elkaar gestuurd :|
ChopperGunnerNL @Milanobrotchen2 maart 2023 15:55
Zeker haha. Maar zoals eerder genoemd wel meermaals laten herstellen, we hebben dus enkele dagen gemist. Maar goed je moet het ook leuk vinden, veel mensen geven er niks om of zijn er “niet goed in”.
menne @Milanobrotchen2 maart 2023 16:42
Kan je over veel dingen / hobbies zeggen natuurlijk. Je hebt 5 jaar lang postzegels zitten verzamelen, 5 jaar lang elke dag de verschillende vogels in je tuin geteld en bijgehouden, 5 jaar lang elke avond een paar puzzelstukjes gelegd etc etc. Ieder z’n ding toch, zonder oordeel hoop ik? :)
Milanobrotchen @menne3 maart 2023 12:00
Inderdaad. ieder zijn eigen ding haha
Whiskeyyylmao @ChopperGunnerNL2 maart 2023 16:32
Ik weet vrij zeker dat je met 1835 niet eens in de top 1000 van Nederland staat ;)
ChopperGunnerNL @Whiskeyyylmao2 maart 2023 16:37
Tja ben nog geen andere mensen tegen gekomen die het zo hoog hebben staan. Ook als ik Google hoogste Snapstreak ter wereld dan zie ik getallen als 2794 staan.
Als dat de hoogste ter wereld is, dan zal ik met mijn 1835 ook vrij hoog staan in Nederland vermoed ik.
Maar ja ik kan het nergens checken dus het is en blijft maar een vermoeden :) Zie ook nergens een vermelding van hoogste Snapstreaks van Nederland.
Whiskeyyylmao @ChopperGunnerNL2 maart 2023 16:52
Ik weet het fijne er ook niet van, ik weet alleen dat ik momenteel een streak heb lopen van 20xx terwijl ik vrij 'laat' pas ben begonnen met Snapchat :)
theorganiser 2 maart 2023 15:11
Zelf al een paar keer een streak laten restoren, inmiddels boven de 1000 (je moet wat met je leven :P)

maar betalen gaat dan wel weer erg ver
CAPSLOCK2000 2 maart 2023 15:37
Een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streaken.

Wat een enorm dark-pattern zeg, dit is toch gewoon mensen een verslaving aansmeren met sociale druk en hun eigen ego?
Ik snap dat statistiekjes leuk zijn maar op deze manier komt het haast dreigend over.
ChopperGunnerNL @CAPSLOCK20002 maart 2023 21:50
Gelukkig blijft het vrijwillig natuurlijk. Als je geen waarde hecht aan de streaks. dan is er ook geen reden om ervoor te betalen toch?
CAPSLOCK2000 @ChopperGunnerNL3 maart 2023 10:54
Net als gokken en acohol en roken, dat doen mensen ook vrijwillig. Mensen onder druk zetten om meer te gokken / drinken / roken zien we tegenwoordig als ongewenst.
ChopperGunnerNL @CAPSLOCK20003 maart 2023 15:59
Tja als je het zo gaat vergelijken dan kan je die stelling ook gebruiken bij het telefoongebruik in het algeheel. Alleen heb je het over "onder druk zetten" maar voor zover ik weet wordt je bij Snapchat nou niet per se onder druk gezet om Snapstreaks te moeten onderhouden.
teek2 2 maart 2023 16:16
Tja, eerst iemand gratis verslaafd maken en daarna laten betalen werkt ook voor Heroïne dus waarom niet voor Snapchat Streaks?
MaxxxT 3 maart 2023 13:45
Streak restore is tot op heden altijd gratis geweest, hoeveel restores je ook gebruikt.
Iemand heeft weer een verdienmodel bedacht op dat iets voorheen niks kostte.
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