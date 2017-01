Door Arnoud Wokke, woensdag 25 januari 2017 19:48, 8 reacties • Feedback

Facebook test in Ierland met de functie Stories, waarmee gebruikers montages van elkaars video's en foto's van de afgelopen 24 uur kunnen kijken. De functie is afkomstig uit Snapchat en Facebook introduceerde dat al eerder in Instagram.

De komende maanden moet de Stories-functie ook in de rest van de wereld beschikbaar komen, bevestigt een woordvoerder van het sociale netwerk tegen techsite Recode. De functie zit boven de Nieuwsfeed bovenin de app van Facebook. Daarin staan personen met ronde foto's en een klik daarop toont de Stories van die personen.

Zelf foto's en video's toevoegen gaat op dezelfde manier als nu al gebeurt met posts, door via een camera-interface in de app beeldmateriaal te delen. De woordvoerder zegt dat de functie is afgekeken van Snapchat en Facebook verwacht dat, net als de hashtag van Twitter, het een functie zal zijn die in algemeen gebruik zal raken over alle platformen voor sociale media.

Facebook zette Stories afgelopen jaar al in Instagram en ook Facebook Messenger kende al een dergelijke functie. Facebook hoopt vermoedelijk met de functie gebruikers over te halen meer persoonlijk beeldmateriaal te delen via het sociale netwerk. Dat gebeurt afgelopen jaren steeds minder, zo heeft het bedrijf gemerkt.