Door Olaf van Miltenburg, donderdag 9 maart 2017 17:45, 15 reacties

Facebook heeft Messenger Day aangekondigd. Met deze functie kunnen gebruikers foto's en video aan hun 'dag' toevoegen zodat alle of enkele vrienden deze kunnen zien. De beelden kunnen tot maximaal 24 uur na publicatie bekeken worden.

Gebruikers van Messenger Day kunnen zelf kiezen of al hun vrienden of een selectie daarvan de Day kunnen volgen en er op kunnen reageren. Na het nemen van de foto of video kunnen Messenger-gebruikers effecten en teksten toevoegen. Volgens Facebook kunnen zoveel beelden toegevoegd worden als gebruikers willen, aangezien ze toch verdwijnen na 24 uur.

Messenger is daarmee opnieuw een Facebook-chatdienst die deze functie krijgt, waarmee concurrent Snapchat onder de noemer Stories begon. Facebook voegde vergelijkbare functies eerder toe aan Instagram en WhatsApp. Gebruikers kunnen over Messenger Day beschikken door de Android- of iOS-app bij te werken naar de laatste versie. Ook vanuit conversaties kunnen ze items plaatsen op hun Day en de dag van vrienden is ook te volgen tijdens chats.