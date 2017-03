Door Olaf van Miltenburg, donderdag 9 maart 2017 18:49, 10 reacties • Feedback

In het ex-parte bevel van Brein tegen place2use claimt de anti-piraterijstichting dat de site auteursrecht pleegde door met winstoogmerk te linken naar streams van films. De streamingdienst zou minstens 200 betalende gebruikers hebben gehad.

Brein sommeerde de site via de voorzieningenrechter in Leeuwarden te stoppen met de activiteiten op last van een dwangsom van tweeduizend euro per dag met een maximum van vijftigduizend euro. Op de streaming sectie van place2use waren volgens de stichting honderden hd-films streaming te zien na betaling. De site had verschillende tarieven, zoals 7,50 euro voor twee maanden een VIP-account met toegang tot twintig films of 50 euro per jaar voor toegang tot achthonderd films. De site zou 8500 geregistreerde gebruikers had, waarvan 2000 gebruikers de website dagelijks bezochten en 200 betaalden voor toegang tot de streams.

Place2use bood met zijn speler via hyperlinks toegang tot de streams. Daarnaast bood de speler een downloadoptie voor de films en series. Brein verwijst naar het vonnis van het HvjEU over GeenStijl, dat bepaalde dat linken naar beschermde werken inbreukmakend kan zijn, als er een winstoogmerk is en de betreffende weet had van het illegale karakter. De site moest geweten hebben dat het om illegaal aanbod ging, claimt Brein, onder andere omdat er een lijst gepubliceerd werd van films die nog in de bioscoop draaiden. Ook het openbaar maken van de filmposters en dvd-hoezen zou inbreukmakend zijn.

Eerder deze week ging place2use offline. De beheerder lieten gebruikers toen weten dat de site doorgaat op een ander domein maar alleen voor betalende gebruikers. Ook claimden ze dat een van hen een 'boete' had gehad van 50.000 euro.