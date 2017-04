Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 14 april 2017 12:48, 70 reacties • Feedback

Stichting Brein heeft de radiodienst GBC Radio via de rechter gedwongen te stoppen met zijn activiteiten op last van een dwangsom van tweeduizend euro per dag. De zender bood via de site Gezellig Kletsen de mogelijkheid tracks aan te vragen die vervolgens streaming gedraaid werden.

GBC Radio verkreeg inkomsten uit zijn dienst, maar beschikte niet over de vereiste muzielicentie om materiaal waarop rechten berusten uit te zenden, meldt Brein. Met een rechterlijk ex-partebevel is de zender gedwongen offline te gaan. Als de zender niet aan het bevel zou voldoen, zou GBC Radio tweeduizend euro per dag moeten betalen met een maximum van vijftigduizend euro. Brein heeft de zender niet eerst gesommeerd te stoppen, omdat het om een 'niet goed te praten grootschalige auteursrechteninbreuk' zou gaan en een ex-partebevel beter zou werken.

"Prima natuurlijk als mensen dit als hobby hebben en voor een paar tientjes koop je een licentie, dan ben je legaal", zegt Brein-directeur Tim Kuik over de actie. GBC Radio zond continu een selectie uit zijn aanbod uit, aangevuld met nummers die door de luisteraars werden aangevraagd. Dat aanvragen gebeurde via de chatbox op Gezellig Kletsen. Op die site staat nu de melding dat het radiostation gestopt is, maar terugkomt met licentie.