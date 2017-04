Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 14 april 2017 12:20, 31 reacties • Feedback

Google heeft Google Hire online gezet, zonder verder ruchtbaarheid aan de dienst te geven. Met Google Hire kunnen werkgevers vacatures plaatsen en binnenkomende sollicitaties beheren. Google test de dienst met enkele bedrijven.

Op hire.withgoogle.com is voorlopig alleen een splashpagina te zien zonder details. Volgens Axios testen meerdere techbedrijven de Hire-dienst om vacatures te plaatsen, reacties te ontvangen en sollicitaties af te handelen. Onder die bedrijven zouden CoreOS, Warner Bros.-dochter DramaFever en de start-ups Medisas en Poynt zijn.

Venture Beat bericht dat de dienst een paar maanden na het verschijnen van een testversie van de Cloud Jobs-api online komt. Met deze api kunnen bedrijven vacatures toevoegen aan hun eigen site. De Hire-dienst zou uit de koker van de divisie komen die is ontstaan na Googles overname van Bebop in 2015. Dit bedrijf is opgericht door een van de VMWare-oprichters en werkte aan een ontwikkelplatform voor apps.

Met Google Hire gaat de zoekgigant de concurrentie aan met onder andere LinkedIn en Oracles Taleo Talent Acquisition Cloud.