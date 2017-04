Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 14 april 2017 11:36, 65 reacties • Feedback

De FTTH Council Europe, een belangenorganisatie van honderdvijftig Europese bedrijven, becijfert dat het 137 miljard euro kost om alle 28 EU-lidstaten van volledige glasvezeldekking te voorzien. Dat bedrag is aanzienlijk lager dan de Europese Commissie zelf schat.

Het bedrag van 137 miljard euro dat uit het onderzoek van de FTTH Council Europe naar voren komt zou nodig zijn om het doel van honderd procent dekking in de EU tegen 2025 te kunnen halen. Het gaat daarbij om 100 procent dekking wat betreft 'homes passed', waarmee bedoeld wordt dat glasvezel langs straten ligt waarop huizen in principe aangesloten kunnen worden. Tegen 2025 zou dan de helft van alle huizen in de lidstaten ook daadwerkelijk over een aansluiting via glasvezel moeten beschikken. Op dit moment zouden die cijfers volgens de belangenbehartiger op 36 procent passed en 10 procent connected liggen.

De FTTH Council Europe schetst in feite drie scenario's. Voor een complete herbouw van de glasvezelinfrastructuur zou 210 miljard euro nodig zijn en voor alleen een uitbreiding naar gebieden waar nu nog geen glasvezel ligt komt dat bedrag op 156 miljard euro uit. Bij de goedkoopste optie van 137 miljard is rekening gehouden met kostenbesparingen op het gebied van hergebruik van infrastructuur. Overigens is er de nuance dat van de 5 procent meest afgelegen woningen slechts de helft aan te sluiten is.

De FTTH Council Europe bestaat uit 150 Europese bedrijven als BAM Infra, Arris, 3M, Ericsson, GE en Huawei. De belangenorganisatie claimt dat alternatieve onderzoeken met hogere bedragen ondoorzichtig zijn en ten onrechte claimen dat het doel van de EU voor brede fiberdekking niet haalbaar zijn. Ook vindt de organisatie dat de komst van 5g geen beletsel moet zijn het doel te halen, vanwege de afhankelijkheid van mobiele netwerken van het vaste netwerk.