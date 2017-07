Buitengebieden Twente en Gelderland krijgen glasvezel

De buitengebieden van de Gelderse Vallei Midden en Zuidoost Twente krijgen een glasvezelnetwerk. Maandag werd in beide gebieden voldaan aan de voorwaarde dat minimaal vijftig procent van de adressen in het gebied hebben getekend voor een glasvezelabonnement.

Voor de Gelderse Vallei Midden gaat het om de inwoners in het buitengebied van de gemeenten Ede, Barneveld, Renswoude, Veenendaal, Scherpenzeel, Woudenberg en een gedeelte van Utrechtse Heuvelrug. De belangrijkste voorwaarde van de CIF om tot de aanleg over te gaan, is dat 50 procent van alle adressen in het gebied een glasvezelabonnement afnemen bij een van de aanbieders; er wordt daadwerkelijk een overeenkomst gesloten waar afnemers dus aan vast zitten. Maandag gold dat voor 50,8 procent. De aanleg zal beginnen na de zomervakantie. Naar verwachting heeft iedereen die een abonnement heeft afgesloten, eind 2018 een glasvezelaansluiting.

Het buitengebied van Zuidoost Twente, waar Enschede, Haaksbergen, Hengelo en Losser onder vallen, krijgt ook de beschikking over glasvezel. Voor dit gebied is maandag vastgesteld dat 60,3 procent van de inwoners een glasvezelabonnementen heeft afgesloten. Ook hier start CIF na de zomervakantie met de voorbereiding voor de aanleg van glasvezel; eind 2018 zou iedereen de beschikking over een glasvezelaansluiting moeten hebben. Het leek tot voor kort hoogst onzeker of de voorwaarde van vijftig procent wel zou worden gehaald; Tubantia meldde op 22 juni dat toen nog maar 16 procent een abonnement had afgesloten.

Naast het abonnement voor televisie, internet en/of telefonie, betaalt een klant een vastrechtvergoeding. Dat is een vergoeding die nodig is voor bijvoorbeeld de aanleg van de infrastructuur en het onderhoud. Deze vergoeding komt bovenop de abonnementsprijs en kost 12,50 euro per maand per adres gedurende de hele looptijd van het abonnement, of eenmalig 1600 euro. Inwoners die in eerste instantie geen glasvezelabonnement hebben afgenomen en dat op een later tijdstip alsnog doen, moeten eenmalige aansluitkosten ter hoogte van 995 euro betalen. De netwerken in Gelderland en Twente worden aangelegd door het bedrijf Cogas Kabel Infra Buitengebied en CIF.

Onlangs bleek uit een onderzoek van Telecompaper dat het aantal Nederlandse glasvezelaansluitingen tot 2021 met 15 procent toeneemt. Dan zouden ruim drie miljoen Nederlandse huishoudens een glasvezelaansluiting hebben. De hoeveelheid glasvezelverbindingen neemt relatief weinig toe ten opzichte van het huidige aantal. Dit komt enerzijds doordat KPN met dochterbedrijf Reggefiber in de tweede helft van 2016 de aanleg vrijwel geheel stil heeft gelegd. Daar komt bij dat de tweede speler in glasvezel in Nederland, CIF, zich voornamelijk richt op buitengebieden en de uitrol stapsgewijs aanpakt. Hierdoor zal de toename de komende jaren beperkt blijven.