Minister Henk Kamp wil 100Mbit/s als ondergrens voor breedbandinternet

Henk Kamp, demissionair minister van Economische Zaken, pleit voor een ondergrens van 100MBit/s als het gaat om breedbandinternet. In 2025 zouden alle Nederlandse huishoudens over die snelheid moeten kunnen beschikken.

Kamp doet de uitspraak in een brief waarin hij de Kamer bijpraat over de ontwikkelingen van snel internet in buitengebieden. Volgens Europese regels moeten alle burgers in 2020 kunnen beschikken over een internetverbinding met een downloadsnelheid van 30Mbit/s. De Kamer heeft eerder al gevraagd om dit voor Nederland te verhogen naar 50Mbit/s, maar Kamp zegt nu dat hij vanwege de nieuwe ambitie voor 2025 eerder denkt aan een ondergrens van 100Mbit/s.

De Minister zegt van plan te zijn om de ondergrens van 100Mbit/s te hanteren in een aangekondigde regeling voor publieke financiering door decentrale overheden voor snel internet. Volgens Kamp zijn de contouren van een dergelijke regeling voorgelegd aan telecompartijen en overheden voor een gerichte consultatie.

Kamp benadrukt dat de huidige infrastructuur voor vaste internetaansluitingen een steeds hogere bandbreedte biedt. Zo stelt hij dat de nieuwste kabeltechnologie een snelheid van meer dan 1Gbit/s mogelijk maakt en dat investeringen in het kopernetwerk ervoor zorgen dat het merendeel van de Nederlandse huishoudens dit jaar al kan kiezen voor een downloadsnelheid van meer dan 100Mbit/s.

Wel erkent de minister dat er gebieden zijn waar de markt 'niet voldoende in beweging is'. De overheid moet daar in kunnen grijpen en volgens Kamp is dat eenvoudig als er niet voldaan wordt aan de Europese doelstelling die voorschrijft dat iedereen in 2020 moet kunnen beschikken over een vaste internetverbinding met een downloadsnelheid van 30Mbit/s.