Proximus maakt bekend dat de aanleg van glasvezel in Gent van start is gegaan. In de komende weken en maanden worden volgens de provider een 'groot aantal' ondernemingen en woningen in de stad aangesloten.

Proximus is begonnen met het aansluiten van het glasvezelnetwerk in Co.Station Gent, een 'broeikas' voor jonge digitale bedrijven. De provider zegt te zullen communiceren met bedrijven en inwoners in de zones waar glasvezel zal worden aangelegd. De eerste 'glasvezelzone' in de stad wordt dit voorjaar het gebied in de buurt van het sint-Pietersstation.

In de afgelopen jaren heeft Proximus al glasvezel aangelegd bij verschillende andere bedrijventerreinen en nieuwbouwwijken in Gent. Met het nieuwe 'Glasvezel voor Gent'-project worden ook bestaande woonhuizen aangesloten op het netwerk.

In december vorig jaar presenteerde Proximus een groot plan om alle dichtbevolkte gebieden in België aan te sluiten op glasvezel. Daarmee is een investering van drie miljard euro over tien jaar gemoeid. Proximus heeft al 21.000 kilometer aan glasvezel liggen, maar dat is in de meeste gevallen niet verder doorgetrokken dan de verdeelkasten. De meeste klanten maken daardoor nog gebruik van vdsl.