'Aantal Nederlandse glasvezelaansluitingen neemt tot 2021 met 15 procent toe'

Volgens een onderzoek van Telecompaper zullen in 2021 ruim drie miljoen Nederlandse huishoudens een glasvezelaansluiting hebben. Hiermee neemt de hoeveelheid verbindingen relatief weinig toe ten opzichte van het huidige aantal.

Volgens Telecompaper hadden eind 2016 2,65 miljoen huishoudens een glasvezelaansluiting en groeit dit aantal in 2021 tot 3,05 miljoen. Daarmee zal 38 procent van de huishoudens toegang hebben tot een glasvezelverbinding en volgens het rapport iets meer dan de helft ook daadwerkelijk van die verbinding gebruikmaken.

Telecompaper wijst voor een verklaring van de daling van nieuwe aansluitingen naar KPN. Het bedrijf had begin 2016 met dochterbedrijf Reggefiber het grootste aantal nieuwe glasvezellijnen aangelegd. In de tweede helft van dat jaar lag de aanleg echter vrijwel stil. De tweede speler in glasvezel, CIF, focust zich voornamelijk op buitengebieden. Het bedrijf pakt zijn uitrol echter stapsgewijs aan, waardoor de toename de komende jaren beperkt blijft.

KPN heeft recentelijk meerdere keren afgezien van de aanleg van nieuwe glasvezelaansluitingen, om de focus te verleggen naar het verhogen van de snelheden op het bestaande dsl-netwerk. Dit gebeurde in januari onder andere in Hengelo en Eindhoven.