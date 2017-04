Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 14 april 2017 13:19, 6 reacties • Feedback

Respawn heeft bekendgemaakt welke gratis dlc Titanfall 2 krijgt tussen nu en juni, en belooft meteen ook na de aankomende periode met gratis updates te blijven komen. Het spel krijgt binnenkort onder andere een nieuwe Titan en nieuwe maps voor de multiplayer-modus.

In april en juni kunnen Titanfall 2-spelers twee nieuwe maps voor multiplayer verwachten: Glitch en Relic. Daarnaast verschijnen er twee nieuwe Live Fire-maps met de namen Traffic Deck. Over de nieuwe Titan die op komst is laat Respawn verder nog niks los.

Wel is duidelijk dat binnenkort de Prime Titan-variaties Ronin en Tone aan te schaffen zijn en dat de gamemodus Marked for Death en een nieuwe factie op komst zijn. Ook wordt de level-cap verhoogd en komen er additionele Pilot-executies. "We zullen Titanfall 2 nog maandenlang blijven ondersteunen", belooft de maker.

De uitbreidingen volgen op de komst van Colony Reborn, die op 30 maart beschikbaar kwam.