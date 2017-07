Titanfall 2 krijgt volgende week co-opmodus Frontier Defense

De Operation Frontier Shield-uitbreiding voor Titanfall 2 verschijnt volgende week dinsdag. De gratis uitbreiding voegt de Frontier Defense-modus toe, waarin vier spelers het samen opnemen tegen een steeds sterker wordende horde vijanden.

In de Frontier Defense-modus moeten spelers samen hun Harvester beschermen tegen hordes van steeds sterker wordende vijanden. Door vijanden te verslaan verdienen spelers punten waarmee items gekocht kunnen worden die de strijd makkelijker moeten maken. Frontier Defense krijgt vijf moeilijkheidsinstellingen, van Easy tot Insane.

De nieuwe gamemodus bevat vijf speelvelden: Homestead, Forwardbase Kodai, War Games, Rise en Blackwater Canal. Later moet de hordemodus ook op andere maps speelbaar zijn. De update voegt verder de maps Township en Rise toe voor andere spelmodi. De inhoud van de update is gratis, maar er komen nieuwe cosmetische items beschikbaar, die met geld aangeschaft kunnen worden. Sommige nieuwe skins laten gebruikers en hun team in de Frontier Defense-modus meer experience points verdienen, maar dat stopt na 28 augustus.

Uitgever EA en ontwikkelaar Respawn maken de multiplayermodus van de game gratis speelbaar in het weekend van 28 tot 30 juli. Ook het trainingslevel van de singleplayermodus kan dan gespeeld worden. Volgens de ontwikkelaar zijn er een miljoen actieve spelers per maand.