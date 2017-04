Door Julian Huijbregts, woensdag 19 april 2017 12:09, 72 reacties • Feedback

Stichting Brein heeft opnieuw een internetradiostation gedwongen om te stoppen met zijn activiteiten. Het gaat dit keer om GeForceFM.nl, dat opereerde zonder de benodigde licenties. Ook uploadde de beheerder wekelijks sets van bekende dj's up Usenet.

Op de website van het online radiostation is te lezen dat GeForceFM met onmiddellijke ingang is gesloten. Als de beheerder doorgaat met zijn activiteiten, moet hij een dwangsom van tweeduizend euro per dag betalen. Ook heeft Brein middels het ex-partebevel bevolen dat de beheerder de juridische kosten op zich neemt die de stichting heeft gemaakt. Het is niet bekendgemaakt hoe hoog dat bedrag is.

Volgens Brein uploadde de beheerder ook op grote schaal sets van bekende dj's naar Usenet. Vervolgens 'spotte' hij die zelf op websites zoals Nzbserver, om mensen te verwijzen naar de downloadlocatie. Op wekelijkse basis zette hij volgens de auteursrechtwaakhond meerdere sets online, waaronder Tiësto's Club Life, Above and Beyonds Group Therapy en Radio 538 Dance Department.

Omdat het volgens Brein gaat om 'niet goed te praten grootschalige opzettelijke piraterij', heeft de stichting de beheerder niet eerst gesommeerd om te staken met de activiteiten, maar direct een ex-partebevel aangevraagd bij de rechtbank. Als de beheerder daar niet mee akkoord was gegaan, had hij zich moeten verantwoorden tijdens een kort geding.

Vorige week dwong Brein een online radiostation dat verzoeknummers uitzond te stoppen. De beheerder van die site zegt terug te komen met een geldige licentie. Verder heeft de auteursrechtwaakhond nog meerdere onderzoeken lopen.