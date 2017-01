Door Mark Hendrikman, dinsdag 10 januari 2017 14:44, 51 reacties • Feedback

In zijn jaarverslag meldt auteursrechtenwaakhond Stichting Brein dat het 2,6 miljoen links naar auteursrechtelijk beschermd materiaal uit de zoekresultaten van Google heeft laten verwijderen. In totaal heeft Brein naar eigen zeggen 15 miljoen links laten verwijderen.

Met die getallen belandt Brein naar eigen zeggen 'hoog in de wereldwijde rangschikking van grootste melders'. Naast deze links in Google-resultaten zegt Brein in het afgelopen jaar 284 onderzoeken te hebben voltooid, 26 grote uploaders te hebben aangepakt en 18 Facebookgroepen, 231 illegale sites of diensten en meer dan 4000 advertenties voor illegale content te hebben laten verwijderen. Bij de Facebook-groepen ging het onder andere om leden die in groepsverband e-books, muziek en 'orkestbanden' ruilden.

Brein zegt de strategie vast te houden van achter iedere schakel in de keten van illegale contentdistributie aan te gaan. Dat betekent dat ze contact zoeken met sites en diensten, uploaders, hostingproviders, internetproviders, betaaldiensten, advertentienetwerken, zoekmachines en eindgebruikers. Ook aan de voorkeur voor schikkingen en onthoudingsverklaringen met dwangsommen buiten de rechtszaal om houdt de stichting in 2017 vast. Verder stelt Brein dat het verder zal gaan met het vorderen van persoonsgegevens via vpn- en internetproviders, zelfs als dat via de rechter moet.

Brein stelt dat bestrijding van illegale content altijd nodig zal zijn om de legale tegenhanger te beschermen. De stichting stelt dat het feit dat illegale content gratis is de belangrijkste reden is om illegaal te downloaden. 'Eerdere beschikbaarheid uit illegale bron' zou met enige afstand op de tweede plaats van redenen staan. Waar deze statistieken vandaan komen, meldt de stichting niet.

Sinds dit jaar gebruikt Brein ook een nieuw systeem om efficiënter de gebruikersnamen en ip-adressen van Nederlandse up- en downloaders op het bittorrent-netwerk te verzamelen.