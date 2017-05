Door Julian Huijbregts, woensdag 3 mei 2017 16:31, 38 reacties • Feedback

Brein heeft voor 10.000 euro geschikt met een handelaar die tegen betaling een iptv-dienst aanbood met ongeautoriseerde streams. De aanbieder verkocht abonnementen en settopboxen met abonnementen. Naast iptv-streams vertoonde hij ook recente films.

In het ex-parte bevel van Brein is te lezen dat de aanbieder de iptv-dienst aan de man bracht via een webwinkel en advertenties op Marktplaats. Hij adverteerde met teksten als 'Voordelig betaalde zenders kijken?' en 'Beste service van NL, 2000+ zenders'.

De aanbieder verkocht abonnementen voor 80 euro per jaar en leverde geprepareerde mediaspelers inclusief jaarabonnement voor 119,95 euro. De iptv-sectie van de dienst bood volgens Brein circa 1783 signalen, gecategoriseerd op land. Via deze weg konden klanten tv-zenders bekijken, waaronder de betaalzenders van Fox, Film1 en Ziggo.

Volgens Brein gaat het niet om een wederverkoper van diensten van anderen, maar bood de handelaar ongeautoriseerde streams via eigen servers aan. Ook vertoonde hij tegen betaling recente films via die servers. De auteursrechtenwaakhond zegt dat de aanbieder leverde waarmee hij adverteerde. Dat stelde Brein vast door zelf een bestelling te doen.

Naast een iptv-abonnement werd er een video on demand-sectie aangeboden. Sinds december vorig jaar zijn daarin 'zeker 545' hd-films geplaatst volgens Brein. Ook deze films konden klanten streamen vanaf de servers van de aanbieder.

Brein heeft de aanbieder via de rechter verzocht om zijn activiteiten te staken. De handelaar, die als eenmansbedrijf ingeschreven staat bij de KvK, heeft geschikt met de auteursrechtenwaakhond voor een bedrag van 10.000 euro. Ook betaalt hij een 'tegemoetkoming in de kosten'.