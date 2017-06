Door Joris Jansen, donderdag 8 juni 2017 15:10, 49 reacties • Feedback

De rechter heeft bepaald dat usenetprovider Eweka de klantgegevens van een voormalige gebruiker aan Stichting Brein moet verstrekken. De organisatie eiste in kort geding de afgifte van de gegevens omdat de gebruiker op grote schaal materiaal zou hebben geŁpload.

Het gaat om de klantgegevens van een voormalige gebruiker van Eweka, die bekendstaat onder de alias 'Badfan69'. Deze uploader heeft 9.538 werken naar Usenet geüpload. Uit de headers van de binaries bleek dat de bestanden via Eweka zijn geplaatst. Brein heeft Eweka in december 2016 verzocht de klantgegevens van de uploader te bewaren en te verstrekken. Daar ging de provider niet op in, maar heeft toen wel het account van de gebruiker gesloten en hem verzocht rechtstreeks contact op te nemen met Brein. Een maand later heeft Brein Eweka nogmaals verzocht om de gegevens van de uploader te verstrekken.

Eweka heeft dit verzoek afgewezen en laten weten dit niet te doen zonder een rechterlijk bevel. Brein heeft toen besloten een kort geding te starten tegen Eweka om via deze weg alsnog de gegevens te verkrijgen. De provider had aangevoerd dat het niet aan Eweka als neutrale tussenpersoon is om de gegevens te verstrekken. Eweka vindt dat de belangenafweging tussen het belang van de vermeende schade die auteursrechthebbenden lijden en van de privacy van de uploader alleen door de rechter gemaakt kan worden.

De rechter heeft de vordering van Brein toegewezen en Eweka verplicht om binnen vijf dagen de gegevens te overhandigen. De rechter ging niet mee in het argument van Eweka en heeft op basis van criteria uit een eerder arrest bepaald dat aan alle voorwaarden voor afgifte is voldaan: er is sprake van evident inbreukmakend handelen; er is een reëel belang bij de afgifte van de gegevens in de vorm van het voorkomen van verdere inbreuken en een minder ingrijpende mogelijkheid om de gegevens te achterhalen was er niet. Het belang van Brein om de eigendomsrechten van bij de stichting aangesloten partijen te beschermen weegt volgens de rechter zwaarder dan de privacy van de uploader. Eweka heeft geen feiten of omstandigheden aangevoerd die tot een ander oordeel hadden kunnen leiden.

Volgens de rechter had Eweka deze afweging zelf kunnen en moeten maken. Door de initiële weigering de gegevens te verstrekken, heeft Eweka een zorgvuldigheidsnorm geschonden. Daarmee heeft Eweka een onrechtmatige daad gepleegd jegens Brein. Eweka hoeft geen schadevergoeding te betalen, maar moet wel alsnog de gegevens verstrekken.

Eweka hoeft daarbij niet de tijdstippen door te geven waarop de ip-adressen van de uploader zijn gebruikt; de provider zegt niet over deze gegevens te beschikken en dat heeft Brein ook niet weerlegd. De rechter heeft ook een dwangsom toegewezen, op basis waarvan Eweka elke dag 1000 euro moet betalen met een maximum van 100.000 euro als niet wordt voldaan aan het vonnis.

Eweka heeft in 2016 al een soortgelijke zaak verloren. Ook hier ging het om een situatie waarbij Brein de identificerende gegevens van gebruikers wilde hebben en Eweka die niet wilde verstrekken. Ook toen heeft Eweka de klantrelatie beëindigd en op basis daarvan gesteld dat het bedrijf de gegevens niet meer had en ze daarom niet af kon staan. De rechter ging hier niet in mee en oordeelde dat de gegevens toch moesten worden afgestaan. Dit specifieke argument heeft de provider in de huidige zaak niet ingebracht.