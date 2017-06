Door Joris Jansen, donderdag 15 juni 2017 15:40, 114 reacties • Feedback

Een echtpaar dat op Marktplaats advertenties plaatste voor mediaspelers met links naar beschermde inhoud, is via een ex-partebevel gedwongen te stoppen met het aanbieden van de spelers. Er is een schikking getroffen en er is een dwangsom vastgesteld.

Het echtpaar heeft met Brein een schikking van 10.000 euro getroffen. De auteursrechtenstichting dwingt hen via een ex-partebevel om advertenties van de website van Marktplaats te halen op straffe van een dwangsom van 2000 euro per speler met een maximum van 50.000 euro. Ook hebben de aanbieders afstand gedaan van de bij hen voorradige mediaspelers.

Volgens Brein verkocht het echtpaar 'tv-boxen' met vooraf geïnstalleerde software die verwijzingen bevat naar films en tv-series uit ongeautoriseerde bronnen, waarvoor het echtpaar op Marktplaats gericht reclame maakte. Brein had Marktplaats een aantal advertenties laten verwijderen, maar het echtpaar ging door met de verkoop van de spelers. De spelers werden ook via postorder verkocht en kostten 50 euro.

In april heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan in de zaak tussen Brein en het bedrijf Filmspeler. Daarin stelt het Hof dat de verkoop van een mediaspeler met links naar beschermde inhoud een 'mededeling aan het publiek' is en daarmee inbreuk kan maken op de auteursrechten van de rechthebbenden. Op basis van deze uitspraak heeft Brein bij de rechter verzocht het onderhavige ex-partebevel uit te vaardigen.

UvA-hoogleraar informatierecht Bernt Hugenholtz was niet blij met het in april uitgesproken Europese vonnis. “Het begrip van een mededeling aan het publiek wordt door het Hof ver opgerekt, zodat het nu ook de verkoop van dergelijke mediaspelers omvat. Dat kan allerlei gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor isp’s en zoekmachines." Hugenholtz stelt dat dit vraagstuk beter buiten het auteursrecht opgelost had kunnen worden, bijvoorbeeld op basis van de onrechtmatige daad en secundaire aansprakelijkheid.

Bij conflicten op het gebied van intellectuele eigendom kan een ex-partebevel bij de rechter worden aangevraagd. Bij dit verbod vindt geen zitting plaats en wordt de tegenpartij niet gehoord. Een dergelijk verbod zonder wederhoor kan alleen worden uitgevaardigd bij grote spoed en als er sprake is van een evidente inbreuk op de auteursrechten.

Brein rechtvaardigt in deze zaak het gebruik van het middel ex-parte, omdat het volgens de stichting gaat om een grootschalige auteursrechteninbreuk met winstoogmerk. Ook stelt Brein dat een ex-partebevel veel beter wordt nageleefd dan een sommatie om met de activiteiten te stoppen. Daarnaast vindt Brein dat er een risico bestaat dat de aanbieders doorgaan met de verkoop via een andere naam of website. Het zou dan voor Brein lastig worden om dit te controleren; volgens Brein biedt het ex-partebevel samen met de dwangsom een verhoogde zekerheid dat de verkoop niet zal doorgaan.

In mei claimde Brein dat op dat moment al 84 aanbieders van streamingkastjes waren gestopt met de verkoop. Ongeveer 40 van die aanbieders waren toen volgens Brein gestopt omdat ze de bui zagen hangen toen de advocaat-generaal het EU-Hof adviseerde dat de mediaspelers illegaal moeten zijn. 6 aanbieders stopten na het uiteindelijke oordeel van het EU-Hof en na sommaties van Brein zijn er toen nog eens 37 gestopt.