Politie neemt mediaspelers in beslag bij winkel na aangifte door Brein

Stichting Brein heeft bekendgemaakt dat de politie op vrijdag 245 mediaspelers in beslag heeft genomen bij een winkel in Den Haag. Dat gebeurde nadat de stichting aangifte had gedaan omdat de verkoop offline doorging nadat de handelaar na een actie van Brein online was gestopt.

Volgens de organisatie gaat het om mediaspelers waarop add-ons zijn geïnstalleerd waarmee gebruikers auteursrechtelijk beschermde inhoud zoals films en series kunnen bekijken. Brein had de verkoper gesommeerd zijn online handel te staken, wat hij vervolgens ook deed. Alleen zou de verkoop vervolgens offline zijn doorgegaan via de winkel. Daarom deed Brein aangifte.

De organisatie schrijft dat het opzettelijk inbreuk maken op auteursrechten een strafbaar feit is. Dat blijkt bijvoorbeeld uit artikel 31 van de Auteurswet. Degene die dit als beroep uitvoert, kan een gevangenisstraf van hoogstens vier jaar krijgen. Het OM gaat slechts in sommige gevallen tot vervolging over, bijvoorbeeld als grootschalige inbreuk beroepsmatig wordt gepleegd. Het OM en de politie konden niet direct reageren op vragen van Tweakers.

Brein beroept zich bij de bestrijding van mediaspelers met piraterij-add-ons op de recente uitspraak van het Europese Hof, waarin werd bepaald dat de verkoop van deze kastjes een inbreuk vormt op het auteursrecht. De stichting bleek zich onlangs ook op ontwikkelaars van builds van de mediaspelersoftware Kodi te richten, die hun software standaard voorzien van dergelijke add-ons. Naar aanleiding daarvan zijn enkele Nederlandse ontwikkelaars met hun werk gestopt, maakte Brein onlangs bekend.