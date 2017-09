Website voor rippen YouTube-muziek gaat mogelijk offline na schikking

Een populaire site voor het omzetten van YouTube-muziekvideo's naar mp3-formaat, genaamd YouTube-MP3, wordt volgens TorrentFreak offline gehaald als onderdeel van een schikking met een belangenbehartiger van Amerikaanse platenmaatschappijen.

De website YouTube-MP3.org is vooralsnog online, maar het converteren van een video naar een mp3-bestand werkt niet. Volgens TorrentFreak heeft de website een schikking getroffen met belangenorganisatie RIAA , waarbij ook een niet nader genoemd bedrag zou zijn betaald.

Hiermee wordt de in 2016 door verschillende platenmaatschappijen en de RIAA gestarte rechtszaak tegen de website beëindigd. De belangenorganisatie noemde de website in 2016 de grootste website voor het rippen van muziek; de website kon tot nu toe dagelijks rekenen op miljoenen bezoekers, waarbij er via advertenties geld werd verdiend.

Er zou een overeenkomst tussen de website en de RIAA zijn opgesteld waarin YouTube-MP3 de eisers op alle punten gelijk geeft. De domeinnaam van de website moet worden overgedragen aan een van de platenmaatschappijen. Mocht er niet worden voldaan aan de voorwaarden, dan moet de registrar de domeinnaam alsnog overdragen.

Verder mag de eigenaar van de website in de toekomst geen activiteiten meer ontplooien die kunnen bijdragen aan het rippen van gestreamde muziek. De rechter moet de schikkingsovereenkomst nog wel goedkeuren.