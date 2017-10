Beheerder haalt torrentsite alles-gratis.biz offline op last van Brein

Stichting Brein heeft de beheerder van torrentsite alles-gratis.biz op auteursrechtinbreuk aangesproken, nadat deze in 2011 al eens een onthoudingsverklaring had getekend. De organisatie dreigde met een hoge vordering, maar legde deze uiteindelijk niet op.

Volgens Brein werd de site, die op het moment van schrijven niet meer te bereiken is, beheerd door een 37-jarige man. Via de site, die ongeveer 10.000 leden zou hebben geteld, konden gebruikers onder meer films, series en muziek delen. De stichting wilde de beheerder oorspronkelijk een vordering van 61.500 euro opleggen, maar kwam uit op een niet nader genoemd lager bedrag.

Dit zou te maken hebben met de persoonlijke situatie van de man. De boete kwam uit op een hoog bedrag omdat hij in 2011 al eens een onthoudingsverklaring had getekend, waarin hij vastlegde geen verdere inbreuken meer te plegen. Deed hij dit wel, stond daar een dwangsom van 500 euro per dag op. Brein zegt bewijs te hebben dat de man de torrentsite in ieder geval 123 dagen onder zijn beheer had, en komt zo op het eerdergenoemde bedrag uit.

Brein meldt dat als de beheerder zich nu nog een keer schuldig maakt aan auteursrechtinbreuk, het dan de volledige dwangsom wil opleggen. Daarnaast wil de organisatie dan aangifte doen. Brein deed in een eerdere zaak al eens aangifte omdat een onlineverkoper van mediaspelers offline doorging nadat hij door de stichting was aangesproken. De politie nam toen de mediaspelers in beslag. Deze waren standaard voorzien van add-ons waarmee auteursrechtelijk beschermd materiaal te bekijken was.