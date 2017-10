Brein dwingt dienst voor afsluiten abonnementen 'iptv-pakketten' te stoppen

De site Moviestreamer heeft zijn aanbod van abonnementen voor 'iptv-pakketten' offline gehaald. Dat heeft het bedrijf gedaan na een sommatie van stichting Brein, na een verloren rechtszaak over het aanbieden van dergelijke abonnementen.

Behalve de 'iptv-pakketten' heeft Moviestreamer ook het aanbod van de Kodi-skin Easy Use Interface 2.0 offline moeten halen, op straffe van een dwangsom van vijfduizend euro per dag. Dat laat eigenaar Bernhard Ohler van Moviestreamer weten aan Tweakers.

Brein won een kort geding tegen Moviestreamer en de rechter bepaalde dat het aanbieden van softwarepakketten, waarmee klanten maandelijks betalen voor toegang tot auteursrechtelijk beschermd werk via stream of live tv-kanalen, een inbreuk is van het auteursrecht en dus illegaal is. De rechter ging mee met de redenering van Brein. Moviestreamer zei dat de dienst slechts het vinden van elders op internet beschikbare streams makkelijker maakt.

Moviestreamer heeft het aanbod van 'iptv-pakketten' zaterdagavond offline gehaald, zo laat Ohler weten. Hij verwacht dat Brein snel andere aanbieders van deze softwarepakketten zal aanpakken. "Met deze uitspraak in de hand heeft Brein natuurlijk een krachtig wapen om ze offline te dwingen." De stichting gebruikt volgens Ohler 'mystery shoppers' die producten en diensten bestellen om zo te achterhalen of het aanbod legaal is. Het offline halen van de abonnementen is een aderlating voor Moviestreamer, zegt Ohler. "De marge op hardware is niet zo hoog, abonnementen waren echt de motor van dit bedrijf."