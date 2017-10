Overheid breidt thuiskopieheffing uit naar usb-sticks en wearables

Vanaf 2018 tot en met 2020 moeten consumenten ook thuiskopieheffing betalen op usb-sticks en wearables. Daarnaast gaan enkele bestaande tarieven omhoog. Zo moet per smartphone vanaf 2018 4,70 euro in plaats van 3,50 euro heffing betaald worden.

De overheid heeft de tarieven voor de thuiskopieheffing van 2018 tot 2020 bekendgemaakt. Deze zijn vastgesteld door overlegorgaan Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding, of SONT. De huidige tarieven zijn in oktober 2014 vastgesteld en eindigen op 31 december 2017.

Bij de nieuwe regeling eindigt de thuiskopieheffing op cd-rom en dvd-rom. Deze blanco mediadragers waren tot 2012 de enige producten waarop thuiskopieheffing werd geheven. In 2013 werd het aantal apparaten waarvoor vergoeding in rekening werd gebracht flink uitgebreid, met pc's en smartphones. Het stelsel van heffingen is ingesteld om auteursrechthebbenden voor thuiskopieën te compenseren.

Voor de komende twee jaar breidt de overheid het aantal producttypen waarvoor de heffing geldt opnieuw uit. Voor usb-sticks geldt een heffing van 60 eurocent per stuk. Volgens de overheid 'laat onderzoek zien dat er een substantieel aantal thuiskopieplichtige werken wordt opgeslagen op usb-sticks'. Daarbij wordt verwezen naar het Privékopiëren editie 2017-onderzoek dat Kantar Public in opdracht van SONT heeft uitgevoerd, maar dat niet publiekelijk beschikbaar lijkt.

Daarnaast geldt er een heffing van 1,20 euro voor wearables met opslagmogelijkheid. Uit het Kantar-onderzoek zou blijken dat veel wearables van muziekbestanden voorzien worden en de markt is volgens de overheid nu zo groot dat een heffing 'gepast' is.

De overheid gaat ook in op het gebruik van cloudopslag om bestanden op te slaan. Hiervoor zou ook een vergoeding moeten gelden, maar deze is verwerkt in de heffing voor producten die meestal gebruikt worden op online opslag te benaderen, zoals de laptop, tablet, smartphone.Opvallend genoeg gaat de heffing voor pc's, laptops en tablets omlaag, maar die voor smartphones stijgt in verhouding wel flink.

De thuiskopievergoeding voor settopboxen met harde schijf gaat omhoog van 3,50 euro naar 3,80 euro. NLConnect, dat de belangen van de kabel- en telecombedrijven behartigt, noemt de verhoging onterecht: "Kijkers hebben immers al betaald voor de lineaire uitzending en kunnen die veelal ook legaal terug kijken via replay of online. Het is vreemd om dan specifiek voor lokale opslag op settopboxen nog een aanvullende heffing te vragen. De schade voor rechthebbenden van lokale tv-opnames is dermate minimaal dat deze helemaal buiten de heffing moeten worden gehouden."