Gerechtshof: thuiskopieheffing op offline opslag Netflix en Spotify mag niet

Het Gerechtshof van Den Haag heeft gevonnist dat er geen thuiskopieheffing op offline opslag van muziek en films van streamingdiensten mag gelden, omdat het hier niet om privékopieën gaat. Heffing op apparaten vanwege online opslag mag wel.

Smartphones, desktops, tablets en laptops vallen buiten de Nederlandse thuiskopieheffing voor wat betreft de opslag van muzieknummers, films, tv-series en andere content van streamingdiensten. Dat bepaalde het Gerechtshof van Den Haag dinsdag in een zaak die HP en Dell hadden aangespannen tegen SONT, de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding.

De heffing voor offline opslag vanaf streamingdiensten rust sinds 2018 op smartphones, desktops, tablets en laptops, toen de SONT zijn thuiskopieregeling aanpaste. De stichting breidde de heffing uit, omdat het constateerde 'dat thuiskopieën in toenemende mate in de cloud worden opgeslagen'. De kopie wordt dan weliswaar op servers vastgelegd, maar SONT zag reden om de consumentenapparaten onder de heffing te laten vallen: "Omdat cloudopslag met name wordt gebruikt in combinatie met andere voorwerpen, is de vergoeding verwerkt in de tarieven van voorwerpen die hier met name voor gebruikt worden: pc, laptop, tablet en smartphone."

Dat besluit is niet in overeenstemming met artikel 16c van de Auteurswet voor wat betreft de zogenoemde offline streaming copies of tethered downloads, volgens het Gerechtshof. Dit zijn geen privékopieën, luidt de redenering, omdat de kopie in opdracht van een natuurlijk persoon door een derde die met commercieel oogmerk handelt, wordt gemaakt. Bovendien behoudt de rechthebbende de controle over de werken: de downloads zijn op afstand te verwijderen. Voor opslag van bestanden op clouddiensten, zoals personal lockers, blijft de thuiskopieheffing op de betreffende apparaten wel gelden. Met het vonnis vernietigt het Hof een beslissing van september 2019 van de rechtbank van Den Haag.