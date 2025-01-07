SONT verhoogt thuiskopievergoeding voor 2025

Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding verhoogt de thuiskopievergoeding voor 2025 in bijna alle gevallen. De Nederlandse heffing op thuiskopieën van auteursrechtelijk beschermde media wordt vanaf 2026 nog verder aangepast. Daar lopen nog meerdere rechtszaken over.

De thuiskopievergoeding gaat in de meeste gevallen met tussen de zeven en veertien procent omhoog, afhankelijk van het apparaat waarop de kopieën gemaakt kunnen worden. Alleen het tarief voor kopieën op USB-sticks en wearables blijft hetzelfde. De nieuwe heffingen werden in oktober van 2024 in de Staatscourant opgenomen en zijn vanaf 1 januari 2025 van toepassing. Het besluit is tot en met 31 december van datzelfde jaar geldig.

De organisatie, SONT, zegt dat er bij de tarieven van 2023-2024 rekening werd gehouden met eventuele nieuwe juridische uitspraken over de thuiskopievergoeding; daar is niets in veranderd. Het is bijvoorbeeld nog steeds niet duidelijk hoe het met de vergoedingsplicht rondom 'tethered downloads' gaat, ofwel het offline opslaan van content van streamingdiensten. De stichting kondigt voor 2026 een 'bredere herijking' van de tarieven aan, waarin nieuwe juridische uitspraken en 'andere inzichten' worden opgenomen. Het is niet duidelijk wat de SONT daar precies mee bedoelt. Vooralsnog veranderen de tarieven relatief weinig.

De thuiskopievergoeding, ook wel als heffing aangeduid, is een wettelijk verplichte vergoeding die fabrikanten en importeurs moeten betalen aan de SONT. Het bedrag is een compensatie voor de inkomsten die artiesten en auteurs mislopen als consumenten auteursrechtelijk beschermd materiaal voor eigen gebruik kopiëren. Fabrikanten en importeurs van 'opslagproducten' zoals ssd's, smartphones, pc's en videospelers mogen dit tarief aan de consument doorberekenen.

Apparaat Nieuw tarief (2025) Voormalig tarief (2023-2024)
Pc / laptop / notebook / server / mediacenter € 2,80 € 2,60
Tablet € 2,80 € 2,60
Smartphone € 5,70 € 5,30
Portable audio- / videospeler € 1,80 € 1,70
Settopbox met harde schijf / hdd-recorder --- ---
E-reader € 0,80 € 0,70
Externe hdd, ssd en USB-stick >= 256GB € 0,90 € 0,80
USB-stick < 256GB € 0,40 € 0,40
Wearables met opslagmogelijkheid € 0,40 € 0,40

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 07-01-2025 12:50
259 • submitter: Christoxz

07-01-2025 • 12:50

259

Submitter: Christoxz

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CousinBoneless 7 januari 2025 13:11
Dit is het onderzoek op basis waarvan de SONT de thuiskopieheffing heeft gebaseerd:

https://www.onderhandelin...rsie%20B%20-%20240517.pdf

Ik heb het niet helemaal gelezen, maar zie dat er bijvoorbeeld wordt gerefereerd naar het offline opslaan van media uit Spotify of Netflix. Hier doe ik zelf ook aan, zodat ik bijvoorbeeld muziek en films kan kijken tijdens offline periodes in het vliegtuig.

Naar ik meen is dit echter onderdeel van mijn betaalde subscriptie op genoemde diensten, en tevens moet ik om de zoveel tijd even 'online' gaan om toegang tot de offline media te behouden. Dat stelt Netflix/Spotify in staat om te controleren of ik nog steeds betaal voor die media, en dat begrijp ik.

Hoezo moet de SONT hier dan alsnog een 'thuiskopieheffing' voor rekenen? Ik heb hier toch al voor betaald, en naar ik vermoed zal de aanbieder/artiest op Spotify hier in de algemene voorwaarden akoord mee zijn (offline gebruik subject periodieke controle)?

Dit is toch fundamenteel anders dan dat ik een Torrent download van iets waar ik helemaal niks voor betaal? Dit laatste is naar ik vermoed ook een uitstervend iets; ik ken niemand meer die daar gebruik van maakt ten opzichte van 20 jaar terug toen IEDEREEN dat deed...

Volgens mij is de belangrijkste agenda van de SONT het relevant houden van zichzelf...


EDIT: steekproef van 1,000 - 2,200 Nederlanders om conclusies te vormen over 18 miljoen mensen...

[Reactie gewijzigd door CousinBoneless op 7 januari 2025 13:17]

SunnieNL @CousinBoneless7 januari 2025 17:49
Vergis je niet dat Torrent download nog heel veel wordt gedaan, alleen niet meer in de vorm die jij aangeeft. De meeste 'streaming' kastjes die toegang geven tot alle diensten gebruiken een torrent achtige manier van downloaden. Alleen zogauw de torrent download begint, begint na het vullen van het buffer ook de serie of film die je wilt gaan kijken.
Dat is nog steeds torrent, alleen wordt al het technische deel en vaak ook het selecteren van de torrent afgevangen voor de gebruiker. Die klikt alleen nog een plaatje aan en gaan.
batjes @SunnieNL7 januari 2025 22:45
Maar hoeveel gebeurd dat in de praktijk nog?

Waar het 20 jaar geleden vrij normaal was onder de Nederlandse internetgebruikers, is het vandaag lang niet zo gebruikelijk meer. Zelfs die streamkastjes vallen in het niets in vergelijking tot de hoeveelheid mensen die netjes betalen voor hun content.

Het is de afgelopen jaren een beetje aan het toenemen, maar 2 keer bijna niks is nog steeds niet zo heel veel.

Nederland was 20-30 jaar geleden grootaandeelhouder in de piraterijscene, tot grote irritatie van bijna de gehele rest van usenet gebruikende wereld destijds. Bij torrenten zag je ook meer Nederlandse vlaggetjes dan elders, die zie ik al jaren zelden tot nauwelijks meer.

Het bestaansrecht hiervan is echt onzin en dient enkel tot het spekken van de media-industrie. De overgrote meerderheid van de opslag zal nooit in hun leven een bitje aan gepirate content tegenkomen.

Piraterij is sinds Netflix en Spotify praktisch dood in Nederland, dat is geen geldig excuus meer.
Verwijderd @batjes8 januari 2025 09:02
Zolang ik een thuiskopie vergoeding moet betalen, komen de torrents gewoon binnen.
GertMenkel
@CousinBoneless7 januari 2025 14:28
De rechter heeft eerder besloten dat offlinekopieën van streamingdiensten niet tellen als thuiskopie. Die telt dus niet mee.

De thuiskopieheffing bestaat omdat de muziekindustrie graag twee keer wilde verdienen aan verkochte werken. Eén keer voor het verkopen van een casettebandje/voor het spelen op de radio, en daarna nog een keer voor ieder casettebandje waar luisteraars naar opnemen.

De thuiskopieheffing was effectief een verkapte downloadopslag totdat de copyrightlobby de Nederlandse overheid aanklaagde over dat ze niks aan piraterij deden. Het praktisch gedogen van thuiskopieën uit illegale bron was wettelijk gezien kansloos, maar het heeft nog best lang geduurd voor de overheid daar in meeging.

We zijn de tijd van casettebandjes al lang voorbij. Effectief moet je thuiskopieheffing zien voor wat het is: subsidie voor de kunsten, opgezet op een manier waarmee tussenpartijen zoveel mogelijk die subsidie kunnen uitmelken. Wat mij betreft schaffen we die onzin gewoon af, maar niemand wil ruzie met de grote boze copyrightlobby riskeren.

SONT is overigens een combinatieclub van de mensen die geld willen ontvangen (stichting thuiskopie) en van mensen die hun producten duurder moeten maken om dat geld te verzamelen (producenten en verkopers van electronika). Ook de mensen die voor SONT werken zullen er een boterham aan overhouden, maar de club bestaat ook uit stemmen die de bedragen zo laag mogelijk willen houden. Je kunt tenslotte een telefoon voor 6 euro goedkoper uit Duitsland importeren (amazon.de) dan wanneer je hem in Nederland koopt, en daar zijn telefoonwinkels nou niet heel blij mee.
blorf @GertMenkel7 januari 2025 16:13
Het gaat behoorlijk richting frauduleus. 99% van de consument die op een of andere manier iets hieraan moet betalen doen helemaal niet aan opslag van copyrighthoudend materiaal, laat staan dat ze er financieel voordeel van hebben. Dat is gewoon onder valse voorwendselen geld innen. Het heeft helemaal niks te maken met "misgelopen inkomsten".
jigalvh @blorf7 januari 2025 18:04
In de afgelopen decennia heb ik steeds die heffing moeten betalen op eerst CD's, toen DVD's en nu USB-sticks die ik alleen maar aanschafte voor het weggeven van foto's uit onze eigen camera. Maar als je geen professionele fotograaf bent dan kun je geen restitutie krijgen.

[Reactie gewijzigd door jigalvh op 7 januari 2025 21:07]

dimdek @jigalvh7 januari 2025 20:36
Toen ik nog studiowerk deed werd ik zelfs aangeslagen voor muziek in mijn onderneming en mocht ik de thuiskopieheffingen betalen voor de harddisks en cd's waarop ik de muziek zette. Dit soort organisaties zijn boevenbendes die met lobby voor elkaar hebben gekregen dat ze van elke Nederlander een dusdanig klein bedrag weten op te strijken dat mensen dat niet gaan aanvechten. Maar ondertussen eten ze er een leuke boterham van zonder dat artiesten er iets wijzer van worden.
Hydranet @blorf7 januari 2025 18:37
Ik heb eind vorige maand nog een nieuwe telefoon(Pixel 9A Pro 256G) gekocht bij Vodafone en dan kreeg ik dit op mijn factuur te zien.
4600088P1 Wettelijke Thuiskopieheffing 1 € 6,41 € 0,00 € 6,41 € 5,30
Lijkt mij toch oneerlijk voor al die mensen die nu nog thuiskopie heffingen betalen terwijl dit van voor de tijd was waar je zelf kopien kon maken voor jezelf, daarbij is downloaden van een illegale bron nu ook illegaal en telt dat ook niet meer als optie voor een thuis kopie. Dus dit zou toch niet meer moeten mogen?
n4m3l355 @GertMenkel7 januari 2025 15:14
Echter in die tijd kan ik me daar nog wel wat bij voorstellen, immers waar koop je anders een cassette bandje voor? Om leuke memo's op te nemen voor jezelf? (Natuurlijk kwam dat voor maar ik denk dat je wel kunt stellen dat bijna 100% van de verkochtte tapes daadwerkelijk voor prive copies waren).

Echter tapes en ook video casettes zijn niet meer van de tijd. We hebben nu andere media dragers, harde schijven, USB's, mobieltjes you name it en hoewel daar veel meer content op kan, vraag ik me toch ten sterkste af hoe redelijk het is dat iedereen maar bijdraagt aan thuiskopies. Als ik kijk naar mijn ouders kan ik met zekerheid stellen dat zij nul kopies van wat dan ook hebben. En dit is naar mijn idee toch steeds vaker de norm. Dat er nog enthousiaste tweakers zijn met gigantische linux iso's is natuurlijk wel zo, maar ik vermoed toch wel dat het merendeel van de verkochte media dragers niet voor media verspreiding worden gebruikt. Dus waarom betalen we daar allemaal voor? Waarom ligt de schuld bij iedereen en dient deze organisatie niet achter specifieke gebruikers aan te gaan (dat dit onmogelijk is, is toch niet mijn probleem?).

Verder is het ook wel bijzonder dat zo'n partij zomaar hun bijdrage willekeurig kan verhogen. Dit zou toch helemaal niet moeten kunnen? Laat maar eens met een fatsoenlijke onderbouwing zien dat deze verhoging acceptabel is.

Ook mag toch best wel eens gekeken worden naar dit soort partijtjes hoeveel ze binnen hengelen en vervolgens hoeveel daadwerkelijk bij de media eigenaren terecht komen, en niet bij hunzelf en hun dikke vriendjes in de onderliggende clubs zoals we nu in hun jaarrapport zien.
-Colossalman- @n4m3l3557 januari 2025 17:32
Precies dit, hoeveel wordt er echt nog gebruik gemaakt voor een thuiskopie.
Ik ben het helemaal met je eens dat dit eens goed onderzocht moet worden want op een enkeling na(ik was er vroeger ook eentje(usenet)) lijden de meesten er onder terwijl er m.i. helemaal geen gegronde reden meer is voor de heffing. Volgens mij zijn het meer illegale IP-TV en streaming diensten die niks met thuiskopie heffing te maken hebben waar BREIN zich momenteel mee bezighoudt.
GertMenkel
@n4m3l3557 januari 2025 19:20
En dan worden er kopieën gemaakt, wat dan nog? Zolang je ze niet verkoopt of uitdeelt moet dat toch gewoon kunnen? Als je betaald bent toen je muziek op de radio stond, waarom moet je dan nog een keer betaald worden als iemand die muziek van een bandje haalt? De industrie doet net alsof je met een CD of cassette wel een dubbeltje moest ingeven elke keer dat je op play klikte.

Het hele concept is een verzinsel van een industrie die geld rook als ze maar genoeg het slachtoffer uithingen. De softwarelobby heeft dat nog veel beter gedaan overigens, die is in tegenstelling tot alle andere media vrijgesteld van thuiskopieën, zelfs als je thuiskopiesubsidie betaalt over je CD-R.
bytemaster460 @GertMenkel7 januari 2025 22:34
Via een cassettebandje maakte je een kopie en dus waren er twee exemplaren van de muziek. Jijzelf kon die in de auto luisteren en thuis kon nog iemand de CD ervan opzetten. Je hebt auteursrechtelijk beschermd materiaal verdubbeld dus is een kleine vergoeding daarvoor niet verkeerd. We hebben het hier over dubbeltjes voor een hele cd of enkele euro’s voor honderden films. Ik ben het er wel mee eens dat het inmiddels achterhaald is.
bilgy_no1 @GertMenkel7 januari 2025 17:04
Ik ben het helemaal met je eens dat dit gedrocht moet worden afgeschaft.

Het is altijd al een heel gekke constructie geweest dat deze heffing verplicht wordt gesteld ten behoeve van een specifieke private sector. Het enige argument dat er was is dat er op een of andere manier geld naar de artiesten moest gaan als mensen massaal muziek gingen tapen van de radio of een LP overzetten naar een cassette om er ook in de auto naar te luisteren. Uit die tijd stamt deze regel. Totaal niet meer relevant in deze tijd waarin steeds meer mensen gebruik maken van streaming diensten of abonnementen.

Maar het principiële punt is: wat in hemelsnaam heeft de overheid zich te bemoeien hoe twee private groepen een onderling geschil regelen met een zeer twijfelachtig publiek belang? Het is alsof de overheid vegetarische restaurants verplicht om een 'vleesvervangheffing' te betalen aan de slachterijen ter compensatie van minder slacht business. Of dat mensen die een koopwoning kopen een extra heffing moeten betalen die onder private verhuurders wordt verdeeld omdat ze nu minder huurders hebben.
84hannes @CousinBoneless7 januari 2025 14:03
Dit is toch fundamenteel anders dan dat ik een Torrent download van iets waar ik helemaal niks voor betaal?
De vergoeding is volgens mij alleen voor legale kopieën. Uit het artikel zelf:
Het bedrag is een compensatie voor de inkomsten die artiesten en auteurs mislopen als consumenten auteursrechtelijk beschermd materiaal voor eigen gebruik kopiëren.
Een torrent downloaden (in de context die jij bedoelt) is natuurlijk illegaal. Hier gaat het eerder om een CD kopen en dan een kopietje maken voor in de auto. Hoe relevant is dat nog? Een download in de Spotify of Neflix-app lijkt me net zo goed een "kopie" als wat er in de buffer staat; deze vergoeding lijkt me behoorlijk irrelevant worden.

Mogelijk zouden artiesten minder verdienen als we deze vergoeding afschaffen. Als dat goed verwerkt wordt (en zo werkt de wereld helaas niet) zouden zij daarom meer geld aan bijvoorbeeld Spotify gaan vragen ter compensatie en zou het abonnement iets duurder worden (of, omdat het meestal ronde bedragen zijn, iets eerder verhoogd worden). Lijkt me vooral gunstig voor mensen die wel een mobiele telefoon hebben maar daar nooit (auteursrechtelijk beschermde) muziek of films op kijken.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 7 januari 2025 14:03]

dmantione
@84hannes7 januari 2025 14:36
Torrents zijn een speciaal geval omdat je niet kunt downloaden zonder te uploaden. De thuiskopie gaat evenwel verder dan kopieën voor eigen gebruik van exemplaren die je sowieso al had: Een download uit illegale bron, is een legale thuiskopie. En een CD die je bijvoorbeeld van iemand anders leent mag je een kopie voor jezelf van maken.
dabronsg @dmantione7 januari 2025 14:46
Een download uit een illegale bron is geen legale thuiskopie. (meer)

https://ecer.minbuza.nl/-...de%20auteursrechthebbende.
Shifra @dmantione7 januari 2025 16:35
Je kan wel zeker downloaden zonder te uploaden gewoon upload uitzetten in de settings.
bytemaster460 @dmantione7 januari 2025 22:36
Een download uit illegale bron is helemaal geen legale thuiskopie. Dat was juist het hele punt wat de rechter verworpen heeft waardoor er per direct een downloadverbod actief werd ma de uitspraak. Een CD die je van iemand leent op eigen initiatief is een legale bron.
dabronsg @84hannes7 januari 2025 14:34
Of het opslaan van ééntjes en nulletjes altijd een kopie is vind ik een lastige. In het geval van Spotify kan je muziek lokaal bufferen zodat je zonder onderbrekingen kan luisteren naar muziek en je niet teveel data verstookt.. Je kan het alleen afspelen met het account waarmee de buffer is aangelegd. Als het account een tijd niet online is geweest kan je niet meer afspelen uit je lokale buffer. Je kan de muziek niet vanaf je apparaat / account meenemen en zomaar afspelen op de old scool autoradio met CD of USB stick.

Dit is helemaal conform de gebruikersovereenkomst met Spotify. Ik zie hier niet een kopie zoals deze in de wet bedoeld wordt.

https://www.rijksoverheid...n%20of%20openbaar%20maken.

[Reactie gewijzigd door dabronsg op 7 januari 2025 14:37]

joost00719 @CousinBoneless7 januari 2025 14:07
Ik heb juist het idee dat torrenting weer aan het groeien is. Streamen is lagere kwaliteit, duur, en tegenwoordig gefragmenteerd. Er zijn oplossingen die films en series automatisch voor je kunnen indexeren en downloaden (google eens *arr stack).
Indy81 @joost007197 januari 2025 14:41
Eens, we hebben net een nieuwe 85 inch tv. Youtube in 4K is niet meer om aan te zien. Netflix is ook maar mwa mwa. Als ik dan een bluray op zet, ook al is deze 'maar' 1080p, dan is het tenminste nog goed te doen, maar lang niet alles komt meer op bluray uit. Dus logisch dat torrents weer toe beginnen te nemen.
Ample Energy @joost007197 januari 2025 14:56
Tegenwoordig heb je voor leuke bedragen ook 5.1 sets en oled-tv’s. Als je dat eenmaal hebt staan is streamen heel lastig te verantwoorden. En dan betaal je ook al thuiskopieheffing waarmee je voor je gevoel al gewoon onbeperkt mag downloaden, dus qua moraliteit zit er ook geen verschil meer tussen rijke Amerikanen geld geven “omdat het hoort” of gewoon lekker de kwaliteit die je wilt downloaden en het afkopen met thuiskopieheffing.
James Pond @joost007197 januari 2025 16:16
Absoluut. Ondanks dat ik ook een Netflix/SkyShowtime/HBO abbo heb, word er nog veel gebruik gemaakt van torrents.
ApexAlpha @CousinBoneless7 januari 2025 13:24
Je eerste fout is denken dat de thuiskopieheffing ooit echt bedoelt was om artiesten te compenseren. Het is altijd al een klein lobbyclubje geweest dat gewoon geld uit de overheid trekt voor zichzelf en wat vrienden die "marktonderzoek" doen voor €130.000 elk jaar.
twkr18526 @ApexAlpha7 januari 2025 13:29
Ik vraag me eigenlijk af wat men allemaal ‘kopieert’ naar zijn/haar audiospeler of wearable, waar men nog niet voor betaald heeft? Volgens mij in mijn geval niets. Daar gaat conference gesprekken van Teams/Zoom, FaceTime/Whatsapp video, radio, soundcloud en zo door heen. En op de Garmin wearable helemaal geen video/audio.
Connor @twkr185267 januari 2025 14:07
Je heb toch de Garmin Forerunner Music varianten waar je muziek op kan opslaan?
RRRobert @Connor7 januari 2025 14:27
Je heb toch de Garmin Forerunner Music varianten waar je muziek op kan opslaan?
Ja, maar dan kom je weer bij de (m.i. steekhoudende) argumentatie van @CousinBoneless uit:
(...) dat er bijvoorbeeld wordt gerefereerd naar het offline opslaan van media uit Spotify of Netflix.

(...)

Naar ik meen is dit echter onderdeel van mijn betaalde subscriptie op genoemde diensten, en tevens moet ik om de zoveel tijd even 'online' gaan om toegang tot de offline media te behouden. Dat stelt Netflix/Spotify in staat om te controleren of ik nog steeds betaal voor die media.
Spijker, kop, raak.

De auteursrechtenclubjes laten de consument het liefst zo veel en zo vaak mogelijk betalen voor de door hen beheerde rechten. En na al die jaren zijn de opbrengsten, verdeelsleutels, overheadkosten, afdracht naar rechthebbenden, etc. nog steeds niet volledig transparant.

Dat totale gebrek aan transparantie en onderbouwing doet me denken aan mijn eigen studententijd, toen ik nog een tijd bij een tweedehands platenzaak werkte; daar kwam op een gegeven moment een BUMA(?) vertegenwoordiger binnen die vond dat mijn toenmalige werkgever moest gaan betalen voor de muziek die in de winkel werd afgespeeld. Die werkgever kaatste de vraag terug met de wedervraag waar hij de promotionele kosten van zijn verkoopwaar kon terugvorderen. Hij heeft er, voor zover ik weet, nooit meer wat van weer gehoord. (En dan praat ik over dik 30 jaar geleden, net voor de doorbraak van de cd-branders.)
Arjan P @RRRobert7 januari 2025 14:51
toen ik nog een tijd bij een tweedehands platenzaak werkte; daar kwam op een gegeven moment een BUMA(?) vertegenwoordiger binnen die vond dat mijn toenmalige werkgever moest gaan betalen voor de muziek die in de winkel werd afgespeeld.
Dit is nog steeds het geval, maar het geldt voor elk bedrijf waar muziek te horen is voor klanten of werknemers, want dit wordt gezien als een 'nieuwe openbaarmaking'. Je creeert of verbetert de sfeer in je bedrijf - en waarom zou dat gratis moeten zijn? Zie de SENA website.
dmantione
@Arjan P7 januari 2025 18:45
Let wel op dat het EU-hof van justitie de secundaire openbaarmaking aanzienlijk heeft ingeperkt. In de oude situatie was de radio aan op het werk altijd een secundaire openbaarmaking, tot op het punt dat de Hoge Raad dat had vastgesteld. Op een bepaald moment heeft het EU-hof van justitie dat naar de prullenbak verwezen: Alleen als het betreffende bedrijf winstgevender wordt door het afspelen van muziek (zoals bijvoorbeeld een restaurant dat extra klanten kan trekken), is sprake van een secundaire openbaarmaking. Gewoon de radio aanzetten op kantoor leidt niet tot extra omzet, de artiesten hadden al rekening kunnen houden met dat publiek toen ze de radiozender toestemming gaven hun muziek af te spelen.
Arjan P @dmantione8 januari 2025 00:57
Interessant, dat wist ik niet. En klinkt ook als een correcte aanpassing van het EU-hof.
Saffie01 @dmantione8 januari 2025 02:24
Inderdaad dikke onzin, toen ik een tijdje zzp'er was wilde ze ook € 185 per jaar omdat ik een radio in mijn bus had, wanneer er dan iemand meereed zou dit ook onder openbaarmaking vallen.
Na een bezwaarbrief via de branche vereniging dat ik als zzp'er geen personeel had en de mededeling dat ik een hekel aan muziek had nooit meer wat gehoord van die oplichters/legale boeven.
dmantione
@Saffie018 januari 2025 09:19
In het betreffende geval ging het om een tandarts: Het EU-hof vond het geen probleem dat de patiënten de muziek konden horen, omdat niemand de aanwezigheid van muziek als criterium gebruikt bij het uitkiezen van een tandarts.
twkr18526 @Connor7 januari 2025 16:42
Je heb toch de Garmin Forerunner Music varianten waar je muziek op kan opslaan?
Ik gebruik die apps niet op m’n FR965. Én als ik dat zou willen, blijft het muziek bínnen de Spotify en YouTube apps op de Forerunner. Volgens mij?
eborn @ApexAlpha7 januari 2025 16:10
Dat is eigenlijk met veel van dit soort clubs zo, toch? Stichting Reprorecht is ook zo'n club die vermoedelijk ooit bedacht is omdat men het zat was dat vooral veel scholen kopietjes maakten uit studieboeken. Vervolgens is dat uitgerold naar alle bedrijven en ligt de bewijslast bij het bedrijf of men wel of geen kopieen maakt. Terwijl vooral het kleine MKB soms niet eens meer een printer heeft, laat staan dat er op (grote) schaal kopieen van ander drukwerk wordt gemaakt.
PhWolf @CousinBoneless7 januari 2025 13:46
Pagina 10 van je bron geeft je het antwoord:
Werken die zijn gedownload uit een betaalde streaming dienst of uit een betaald abonnement zijn
tot en met 2021 als vergoedingsplichtig aangemerkt. Vanaf 2022 is dit niet meer het geval. In de
cijfermatige uitkomsten in dit rapport is dit doorgevoerd: tot en met 2021 tellen werken uit deze
bron dus mee als vergoedingsplichtig, maar vanaf 2022 niet meer.
Vanaf 2022 worden legale 'offline kijken/luisteren' downloads van betaalde streamingdiensten dus niet meer meegerekend om de hoogte van de heffing te bepalen.

Dat staat echter allemaal los van het fundamentele principe waar je volgens mij tegen ageert, nl. dat er A: conclusies over het gedrag van alle Nederlandse consumenten worden getrokken op basis van een paar duizend respondenten, en B: dat iedereen die nooit gebruik maakt van het recht op een 'thuiskopie' nog steeds deze heffing moet betalen.

[Reactie gewijzigd door PhWolf op 7 januari 2025 14:11]

JBVisual @PhWolf7 januari 2025 16:07
ik ben het compleet met je eens, het is in mijn ogen ook juridisch niet correct om een solidariteitsvergoeding in rekening te brengen, want dat is wat dit in principe is. Als je bij mensen die nog kopietjes maken daadwerkelijk iets in rekening zou brengen zullen deze tientallen euro's kwijt zijn.

Nu ben je in principe al schuldig aan het maken van legale kopieën terwijl dit niet het geval is, qua bedrag heeft het ook geen in om juridisch in bezwaar te gaan omdat je dit per aankoop zou moeten betwisten.
voor een Portable audio- / videospeler zou ik het als enige rechtvaardig vinden, omdat je hiervan kan aantonen dat het primaire doel bedoeld is voor het afspelen van media.
JackBol @CousinBoneless7 januari 2025 13:55
EDIT: steekproef van 1,000 - 2,200 Nederlanders om conclusies te vormen over 18 miljoen mensen...
Dat is statistisch relevant genoeg. Voor 18M mensen geeft dat een 95% betrouwbaarheidsniveau.
GertMenkel
@JackBol7 januari 2025 14:17
Die vlieger gaat alleen op als die mensen willekeurig gekozen zijn, en over de keuze van wie er wel en niet meedoet in de steekproef kan ik niet zo snel iets vinden.

Daarnaast vind ik 95% nog aardig laag om een wettelijk verplicht omzetbehoud voor een lobbyclub.
klonic @CousinBoneless7 januari 2025 14:12
Nee het offline beschikbaar maken van streamingdiensten is nu juist niet bekend voor Somt hoe ze hiermee om moeten gaan. Dit staat letterlijk in het artikel:
Het is bijvoorbeeld nog steeds niet duidelijk hoe het met de vergoedingsplicht rondom 'tethered downloads' gaat, ofwel het offline opslaan van content van streamingdiensten.
MaltheseFalcon @CousinBoneless7 januari 2025 14:25
Ik heb het niet helemaal gelezen, maar zie dat er bijvoorbeeld wordt gerefereerd naar het offline opslaan van media uit Spotify of Netflix. Hier doe ik zelf ook aan, zodat ik bijvoorbeeld muziek en films kan kijken tijdens offline periodes in het vliegtuig.

Naar ik meen is dit echter onderdeel van mijn betaalde subscriptie op genoemde diensten, en tevens moet ik om de zoveel tijd even 'online' gaan om toegang tot de offline media te behouden. Dat stelt Netflix/Spotify in staat om te controleren of ik nog steeds betaal voor die media, en dat begrijp ik.
Misschien had je dat wel moeten doen. In het jaarverslag is namelijk te lezen dat dit vraagstuk bij de Hoge Raad ligt en dat lagere rechters eerder al hebben uitgesproken dat hierbij geen sprake is van een thuiskopie.
Vaevictis_ @CousinBoneless7 januari 2025 15:00
Een download van een abonnement is altijd in een DRM vorm, dus een kopie die tijdelijk offline staat en die automatisch vervalt. Is dus geen aparte heffing voor nodig. Bizar dat ze dat verschil (expres?) niet maken.

Ik zou wel eens een rapport willen zien hoe de gelden worden besteed en hoeveel er aan de strijkstok blijft hangen (in vorm van hoge salarissen, panden, auto's, uitjes, onnodige rechtzaken etc.)
Llopigat
@CousinBoneless7 januari 2025 16:10
Dit is toch fundamenteel anders dan dat ik een Torrent download van iets waar ik helemaal niks voor betaal? Dit laatste is naar ik vermoed ook een uitstervend iets; ik ken niemand meer die daar gebruik van maakt ten opzichte van 20 jaar terug toen IEDEREEN dat deed...
Het is weer helemaal op zijn retour door het versplinteren van de streamingdiensten. Steeds meer mensen die ik ken zijn er klaar mee. Vaak weet men alleen niet meer hoe het veilig moet dus dan vragen ze het aan vrienden "Hee, heb je het laatste seizoen van squid game?"
Ik heb het niet helemaal gelezen, maar zie dat er bijvoorbeeld wordt gerefereerd naar het offline opslaan van media uit Spotify of Netflix. Hier doe ik zelf ook aan, zodat ik bijvoorbeeld muziek en films kan kijken tijdens offline periodes in het vliegtuig.
Hier thuiskopieheffing op heffen vind ik echt onzin. Je betaalt er al voor aan de streamingdienst. Het enige verschil is dat je het apparaat als cache gebruikt.
CharlesND @CousinBoneless7 januari 2025 17:34
Ik heb het niet helemaal gelezen, maar zie dat er bijvoorbeeld wordt gerefereerd naar het offline opslaan van media uit Spotify of Netflix. Hier doe ik zelf ook aan, zodat ik bijvoorbeeld muziek en films kan kijken tijdens offline periodes in het vliegtuig.
Wel, het wordt misschien wat duidelijker als we 'auteursrechtelijk beschermd werk' -en dat is vrijwel alle commerciele muziek, boeken en films- gewoon hernoemen naar het belangrijkste kenmerk: 'verboden te kopiëren werk'.
Op kleine schaal wordt het kopiëren van verboden te kopiëren werk gedoogd, bijvoorbeeld voor studie en onderzoek. Maar een cursus gitaarspelen geeft je echt niet het recht alle 150.000 popnummers waarin gitaarmuziek zit op je harde schijf te zetten ter studering en voor de dikke pil die je wil schrijven over de geschiedenis van de Hollywood studio's kan je niet alle daar gemaakte films gratis onbeperkt downloaden voor je research.

Wat jij doet, door Netflix gestreamd verboden te kopiëren werk kopiëren naar een ander medium is dus verboden. Het is namelijk verboden te kopiëren. Hetzelfde geldt voor een reservekopie of eentje voor in de auto van een legaal gekochte CD. Heel simpel: in principe is het voor ons 'gewone consumenten' verboden kopien te maken van verboden te kopiëren werk. TENZIJ de rechthebbende er toestemming voor geeft natuurlijk.

Dat mag je heel onredelijk, pure geldklopperij en schofterig graaien vinden maar zo is het internationaal afgesproken in wetten waaraan ook Nederland zich moet houden. En geloof het of niet; de auteurswet heeft in z'n algemeen veel meer voordelen dan nadelen voor de maatschappij.

Om enkele van die nadelen weg te nemen, zoals het strafbaar zijn als je die reserve CD's maakt of Netflix films opslaat voor jouw vliegtuigvlucht hebben de overheden een overeenkomst met de rechthebbenden van dat verboden te kopiëren werk gesloten. Ze leggen een bepaald bedrag op de media waarop doorgaans de kopien worden gemaakt en betalen daarmee voor het recht om voor eigen gebruik wel kopien te maken van werk dat verboden is te kopiëren.

Netflix, Spotify, YouTube etc maken het nog iets gecompliceerder. Hoe zit het als de consument alles bewaart in een Cloud dienst? Wie betaalt dan het geld waar de auteur recht op heeft? Of als Netflix zelf een soort 'bewaar' dienst biedt? Met dat soort ontwikkelingen moet SONT wel rekening houden. En gezien de inflatie zullen ze het bedrag ook af en toe moeten aanpassen. Ik zie noch het probleem noch de reden om er ophef over te maken.

Terzijde: waarschijnlijk komt mijn steeds gebruikte term 'verboden te kopiëren werk' zolangzamerhand de nodige tweakers de strot uit. Dit ter compensatie van al die Tweakers die kilo's modder en gif storten op auteursrecht, de thuisheffing, de prijzen van de streamingsdiensten, de salarissen bij stichting Brein en Sont als volstrekt doorzichtige en hypocriete smoezen om te rechtvaardigen dat zij wel alle verboden te kopiëren werk dat ze kunnen vinden mogen kopiëren.
CousinBoneless @CharlesND7 januari 2025 20:02
Je betoog klopt voor een selecte activiteit: het 'verboden kopieren' van -zoals jij noemt- 'verboden te kopieren werk'. Je hoeft mij verder niet de les te lezen dat auteursrecht belangrijk is, ik denk dat niemand hier dat betwist.

Als jij de algemene voorwaarden van de Spotify's en Netflixen eens leest, dan zul jij zien dat het downloaden daarvan middels de door die platforms zelf aangeboden 'download voor offline gebruik' niet als verboden wordt aangemerkt. Sterker nog: een artiest die zijn materiaal vrijwillig en commercieel aanbiedt via die platforms stemt ermee in dat gebruikers die functionaliteit genieten. Een deel van de maandelijkse premie die de consument betaalt staat daar als vergoeding voor tegenover.

Om in jouw terminologie te blijven: in dit voorbeeld betaal ik dus een extra opslag aan de SONT voor een niet-verboden activiteit waar ik reeds voor betaal, met als argument dat het een verboden activiteit is...
RoJoTweak @CousinBoneless7 januari 2025 20:20
Ben benieuwd wat de streamingdiensten zelf moet betalen voor al de kopieën en back-ups:-)
RoJoTweak @CousinBoneless7 januari 2025 20:31
Op eerder verkochten apparaten betaal je ook, raar als de heffing al een keer afgedragen is. Heffing op heffing op heffing….

Voor refurbished voorwerpen die door een onderneming worden aangeboden aan eindgebruikers, geldt een tarief dat met 40% verlaagd is ten opzichte van het tarief in de tabel.
TechSupreme @CousinBoneless8 januari 2025 02:41
Niet alleen dat, maar die cijfers ook. WTF! Dat hele rapport is het papier niet eens waard. Er is geen data, geen onderzoeksmethode, helemaal niks.

Alleen een vraag en een conclusie zonder enige vorm van onderbouwing.

Blijkbaar zijn er mensen die muziek/films downloaden op hun smartwatch... 20 miljoen x per maand. HOE DAN!

Blijkbaar downloadt de gemiddelde Nederlander gemiddeld 57 beschermde werken PER MAAND!

Toen ik dit las....
Per maand worden op tablets 8 miljoen vergoedingsplichtige werken opgeslagen. Daarnaast worden 8
miljoen werken gekopieerd als gevolg van vervanging van apparatuur. Samen zijn dit 16 miljoen vergoedingsplichtige werken per maand.
Waarom ook niet joh, gooi die verdubbelaar er gewoon in.

Zoals jij al zei, vergoedingsplichtige, maar daar krijgen ze al via de dienst een vergoeding voor.

Weet je wat ik niet begrijp, mensen die met dit soort onzin bezig zijn. Is hun hebzucht echt zo verblindend dat ze niet kunnen zien dat ze hier afkeer mee creëren en daarmee dus juist het in de hand werken.

Als ik er gedwongen voor moet betalen, dan wil ik ook waar voor mijn geld.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 8 januari 2025 02:43]

DedSec85 7 januari 2025 12:56
Komop, dit is toch helemaal niet meer van deze tijd met alle streamingdiensten? Wijs mij één arme artiest of filmster aan….

Dit soort kosten zouden juist lager moeten worden. Het is niet meer eind 90s dat iedereen op Napster en LimeWire zit te downloaden. Dit is zijn gewoon maffia-achtige scam praktijken. Tijd om die hele vergoeding op te doeken. Hoe weten ze in godsnaam welke artiest welk percentage van dat bedrag krijgt?
Bovendien moet SONT met hun hele reilen en zeilen ook worden betaald dus het meest blijft daar aan de strijkstok hangen.
EvaluationCopy @DedSec857 januari 2025 13:04
Ongetwijfeld is 90% van de artiesten en filmsterren redelijk arm. Wij kennen alleen de succesgevallen, die 90% hoor of zie je nooit.

Doet niks af aan de rest van je verhaal overigens, het is toch een vorm van afpersing.
GertMenkel
@EvaluationCopy7 januari 2025 14:38
De 90% krijgt ook geen cent uitgekeerd van Stiching Thuiskopie, omdat die ook een verdeelsleutel hebben voor het geld dat ze vangen. De hoofdverdeling zit in deze tabel: https://www.cedar.nl/uplo...toezegging_2023-12-14.pdf

Daar zie je bijvoorbeeld dat 40% van het audiogeld naar makers gaat, 30% naar uitvoerenden, en 30% naar producenten. Dat gaat naar losse clubs (Stemra, Sena, etc.) die dan onder de artiesten die daarop aangesloten zit weer een verdeling maken.

Een hele hoop tussenpartijen met hun eigen inschrijfregisters en administratiekosten, maar als je stream duizend keer geluisterd is, hoef je geen cent te verwachten.
Rembert @EvaluationCopy7 januari 2025 13:28
Wij hebben de rechten op een tiental redelijk bekende liedjes die nogal eens in musicals, toneelvoorstellingen maar ook nog wel eens in nostalgische programma’s te horen zijn. Het levert ons nog ieder jaar een paar honderd euro op van Buma/Stemra en vast ook Sont.

Je moet wel heel erg veel liedjes hebben gemaakt wil dit een beetje als pensioenpotje kunnen fungeren.

Wat de prijsverhogingen bij Sont betreft: ik zie ook niet hoe ze die verhoging denken te verantwoorden. Maar ja, wie gaat ze tegenhouden?
Ramoncito @EvaluationCopy7 januari 2025 13:53
Als de manier van werken bij de SONT hetzelfde is als het werken van BUMA-STEMRA, dan krijgen minder bekende artiesten die inkomsten mislopen door gekopieerde media alsnog niks. Vraag dat maar aan Henk Westbroek. Hij heeft er werk van gemaakt, maar (voor zover ik weet) alsnog bot gevangen. Artiesten die flink contributie moeten betalen aan een organisatie om een kleine vergoeding te krijgen. Dat is alleen lucratief voor grote mediabedrijven met een enorm portefeuille en bekende artiesten.
Mooraalkikker @EvaluationCopy7 januari 2025 14:06
'Ongetwijfeld is 90% van de artiesten en filmsterren redelijk arm'. Zijn dit dan artiesten en filmsterren of zijn het dan gewoon hobbyisten?

Ik kan nu ook stoppen met mijn werk en slechte muziek gaan maken, dan ben ik ook arm, maar is het wel een eigen keuze omdat ik mijzelf als een 'artiest' zie, terwijl ik in die wereld niks te zoeken heb. Ik
maak dan wel zelf de keuze om geen fatsoenlijk inkomen te realiseren en arm door het leven te gaan. Enige 'prijs' die ik dan heb is dat ik mijzelf dan wel artiest kan noemen ipv werkvolk met muziek maken als hobby.

Als deze hobbyisten er gewoon een baan naast houden dan hoeft 90% echt niet redelijk arm te zijn (waarschijnlijk hebben zij er ook gewoon een baan naast en zijn zij niet redelijk arm). Tuurlijk zal je er altijd mensen tussen hebben die niet veel geluk (of door eigen toedoen) niet heel succesvol zijn op de arbeidsmarkt, maar 90%?

[Reactie gewijzigd door Mooraalkikker op 7 januari 2025 14:08]

Warpozio @DedSec857 januari 2025 13:17
https://www.independent.c...ps108-return-1944051.html

Geen vetpot die streaming...
kartoenweb @Warpozio7 januari 2025 13:24
PS. Artikel komt uit 2010.
Warpozio @kartoenweb7 januari 2025 13:41
Heb je recentere cijfers?
Byron010 @Warpozio7 januari 2025 14:01
Ik heb meerdere vrienden die artiesten zijn (producers/djs), en je kan ongeveer uit gaan van 3000$ per 1 miljoen streams op spotify. Let hier bij op dat alle kosten er nog af moeten gaan - labels, advertising, verdeling van geld onder de rechthebbende etc.

Overigens kan je zat bronnen online vinden die dit bedrag ook benoemen.

[Reactie gewijzigd door Byron010 op 7 januari 2025 14:01]

stefanhendriks @Byron0107 januari 2025 14:30
Wordt gevraagd om bronnen, maar antwoord met:
Overigens kan je zat bronnen online vinden die dit bedrag ook benoemen.
Geeft vervolgens zelf geen bronnen ;-)
Byron010 @stefanhendriks7 januari 2025 15:48
Er werd gevraagd om recentere cijfers, niet om bronnen.
Daarnaast benoem ik mijn bron: bekenden van mij die in de muziekwereld zitten
DrVic @stefanhendriks7 januari 2025 19:29
Hier dan met dank aan Copilot:

how much do you earn if your song is streamed 1 million times on spotify

Spotify pays artists between $0.003 and $0.005 per stream2. So, if your song
is streamed 1 million times, you could earn between $3,000 and $5,000. Keep in mind that this is before any deductions for record labels, management, or distribution fees.

Link 1
Link 2
Warpozio @DrVic7 januari 2025 21:35
Bovenstaande betalingen had ik ook in mijn hoofd met die bedenking dat Apple en Tidal ongeveer dubbel zoveel betaald aan de artiest dan Spotify en Google (youtube) de helft van wat Spotify betaald,
RoJoTweak @kartoenweb7 januari 2025 20:06
:-)
Zwarte_os @Warpozio7 januari 2025 14:18
Ok, maar waarom moet je dit dat met een belasting op hardware compenseren?
Xander2 @Warpozio7 januari 2025 15:39
Geen vetpot die streaming...
Nee, dat is het zeker niet.

Maar de digitale revolutie heeft ervoor gezorgd dat distributie spotgoedkoop is geworden met gigantisch aanbod.

Met als gevolg een compleet en voorgoed veranderde markt waar de muziekindustrie nog steeds in gemiste verkoop van CD's denkt.

Ik zie niet waarom de muziekindustrie recht heeft op afdracht van gegevensdragers, mobiele telefoons of welke hardware dan ook als het overgrote deel van de bevolking muziek luistert via streamingsdiensten. Dat regelen ze dan maar met die streamingsdiensten.

Dit is politiek lapwerk ten koste van de consument. De thuiskopieheffing, thuiskopie regelgeving is totaal achterhaald als elk muziekstuk overal gecached wordt.
state @DedSec857 januari 2025 13:11
Voropgesteld; ik ben het met je eens ben dat SONT een achterhaald systeem is.
Echter stemt SONT deels ook met onder andere Buma/Stemra af, de percentages worden uiteindelijk door Buma/Sterma berekend en uitbetaald aan rechthebbende, dat is dus vrij goed geregeld.
CaptainKansloos @state7 januari 2025 13:34
Nog even los van dat de heffig in absolute waarde wel meevalt is het systeem en de gedachte erachter vandaag de dag gewoon lastig te verdedigen.

De hele markt is bijna - defacto - overgestapt naar streaming. Daar betaal je al voor de consumptie. Of dat nou audio / video of schriftis. Of je koopt een fysieke drager (BluRay, of , god forbid, een DVD/CD) waar je je een soortgelijke afdracht over betaald. Een 'thuiskopie heffing' slaat in deze context gewoon nergens meer op. Achterhaald, overbodig en gevoelsmatig daarmee onrechtvaardig.
RoJoTweak @CaptainKansloos7 januari 2025 20:36
De stichting moet ook overeind blijven.

De stichting heeft natuurlijk een leraar, de overheid die telkens weer nieuwe regels verzinnen om geld,van de burgers, binnen te harken.
kimborntobewild @RoJoTweak8 januari 2025 12:00
De stichting heeft natuurlijk een leraar, de overheid die telkens weer nieuwe regels verzinnen om geld,van de burgers, binnen te harken.
Als het goed is, komt het geld niet bij de overheid terecht, maar bij auteurs. Behalve de zwaar overpaid bestuursleden en aanhang dan, natuurlijk.
kimborntobewild @state7 januari 2025 13:17
... dat is dus vrij goed geregeld.
Nee, het is niet vrij goed geregeld. De ene persoon kopieert nul liedjes naar z'n smartphone, de ander 10.000. Het is i.i.g. diefstal voor diegenen die niks kopiëren.
state @kimborntobewild7 januari 2025 13:20
Daarom zeg ik ook, het is een achterhaald systeem.
Maar wát er mee gedaan wordt is wel goed geregeld.
audb @DedSec857 januari 2025 13:23
Je bedoeld de strijkstok die ingesmeerd is met lijm? :+
Eis-T @DedSec857 januari 2025 16:18
Mee eens! De industrie heeft deze strijd al lang gewonnen. Wat mij betreft ten koste van de consument die met een versplintert streaminglandschap zit én ten koste van de artiest die 0.03 cent per stream overhoud. In mijn omgeving hoor ik nog zelden dat mensen zich wenden tot piraterij. Het noodgedwongen hoppen van proefperiode naar proefperiode tussen allerlei verschillende streamingdiensten om die ene serie of film mee te kunnen pakken zie ik wel veel gebeuren. Feitelijk meer moeite dan een VPN aanzwengelen als je het mij vraagt maar het illustreert wel hoe er nu naar "content" gekeken wordt.

In het artikel vind ik het opvallend dat het ding dat bedoeld is om bestanden mee uit te wisselen - de USB stick - niet verhoogd wordt.

Ook even de balans eerlijk maken: naast de negatieve impact op de maatschappij hebben deze clubs ons wel pareltjes zoals de Get A Life van Ian Anderson laten kennen (dat fijne stukje stichting brein muzak) en het eindeloos meme-bare "You wouldn't download a car". Daar houdt het vrees ik ook wel een beetje op verder, maar toch.
Eis-T @DedSec857 januari 2025 16:46
Het is ergens wel een fascinerend idee: geld vragen omdat het zou kunnen dat er iemand mogelijkerwijs geld misloopt. Ik denk dat we hier op tweakers wel 20 voorbeelden kunnen bedenken van dit soort absurde constucties die stuk voor stuk een beter plan zijn. Ik trap vast af met deze paar:

Een "aanrijheffing" op nieuwe auto's ten behoeve van de slachtoffers en nabestaanden van auto ongelukken.
Een "pakketjesheffing" op webshops voor de gedupeerde winkels in de binnenstad die inkomsten mislopen.
Een "netbelasting-belasting" voor toetsenborden met een F5 toets.
Een "paygap-heffing" voor mannelijke klanten. Als man verdien je gemiddeld zo'n 10 tot 15% meer dan als vrouw, dus niet meer dan eerlijk dat we relatief even veel van 't salaris bij de kassa aftikken, nietwaar?

Ben benieuwd waar jullie mee komen!
Tyrian 7 januari 2025 14:14
Ik ben blij met de thuiskopieregeling. Het kost me bijna niets en stelt me in staat om al mijn gekochte media voor eigen gebruik te kopiëren naar bijvoorbeeld mijn PC's en telefoons. Dat is me die paar euro dubbel en dwars waard. De CD's heb ik vooral voor verzamelwaarde en voor mijn muzieklicentie en ik luister ze via MP3 of Flac bestanden op al mijn apparaten.
supersnathan94
@Tyrian7 januari 2025 15:25
en stelt me in staat om al mijn gekochte media voor eigen gebruik te kopiëren naar bijvoorbeeld mijn PC's en telefoons.
.... Zonder die heffing kan dat nog steeds hoor. Sterker nog. Die heffing voegt echt niets toe daar aan. Die "licentie" is namelijk gewoon opgenomen in de wet, de thuiskopieheffing niet. Zonder die heffing geldt die wet nog steeds.
Tyrian @supersnathan947 januari 2025 15:56
Nee, de auteurswet eist dat er een vergoeding nodig is voor het maken van thuiskopieën. (Dit wordt bepaald in artikel 16c) Omdat het nogal onpraktisch zou zijn om bij alle thuiskopieerders deze vergoeding te incasseren, zijn in plaats daarvan de fabrikanten van deze dragers verplicht te betalen. (Bron: Ius Mentis)
supersnathan94
@Tyrian7 januari 2025 16:44
de auteurswet eist dat er een vergoeding nodig is voor het maken van thuiskopieën
Ja oké, nu. Dankzij lobby-en van deze en andere organisaties. Deze hele regeling was nooit een ding. Deze wet komt uit 1912. toen bestond de helft van die dingen nog niet eens.

Overigens heeft de stichting nu ook een heffing over gereviseerde apparaten (dus twee keer voor zelfde device) en voor zaken die worden uitgesloten (zoals bepaald in artikel 10 lid 3). Dus wordt echt wel een ding.
bytemaster460 @supersnathan947 januari 2025 23:05
Nee, wat in de wet is opgenomen is juist die legale thuiskopie, incl. dat daar een heffing aan gehangen kan worden. Die heffing is onderdeel van de wet m.b.t. de legale thuiskopie.
Mr.Monk 7 januari 2025 12:55
Vrijbrief om lekker blijven te piraten :)

YAR!
Fairy @Mr.Monk7 januari 2025 12:59
Precies wel de gedachte. Je betaalt immers al standaard een boete voor illegale kopieën. Dan is het toch al per definitie legaal?

Dit is hetzelfde als bij de verkoop van een auto iemand alvast een boete te geven voor ermee door rood licht te rijden.

Ik heb netjes Spotify en Netflix en NLZIET met betaald abonnement. Waarom zou ik dan nog een heffing moeten betalen?

[Reactie gewijzigd door Fairy op 7 januari 2025 13:00]

Aganim @Fairy7 januari 2025 13:33
Precies wel de gedachte. Je betaalt immers al standaard een boete voor illegale kopieën. Dan is het toch al per definitie legaal?
Even afgezien van mijn persoonlijke mening over deze heffing: Nee, je betaalt voor het maken van een legale kopie van media die je hebt aangekocht. Bijvoorbeeld het rippen van een CD naar MP3 en die op je telefoon zetten, of het kopiëren van aangekochte DRM-vrije muziek via diensten als iTunes naar een ander apparaat.

Downloaden van media die je al in je bezit had op bijv. CD via torrent is grijzig, je mag immers niet verspreiden (uploaden) en dat is een integraal deel van torrents. Maar de download zelf is niet anders dan wanneer je die muziek zelf van de CD zou hebben gehaald. Voor zaken als BluRay wordt dat al zwarter: je mag immers geen kopieerbeveiliging omzeilen bij het maken van je thuiskopie.

Downloaden van content waar je geen licentie op hebt is hoe dan ook gewoon illegaal, daar is deze vergoeding niet voor bedoeld.
Miglow @Aganim7 januari 2025 14:51
Eigenlijk betaal je dus een heffing voor het normaal gebruiken van je apparaat
RoJoTweak @Miglow7 januari 2025 20:14
Ja, dat is heel normaal in Nederland.

Nederland is een heffings land voor burgers:-)

Je zult arm sterven als in de EU blijft.
wiseger
@Aganim7 januari 2025 18:13
Ik heb geeneens een CD/DVD speler meer. Alles is streaming. Ik download helemaal niets. Je kan ook helemaal niets legaal downloaden.

Toch betaal ik extra vergoedingen. Zonder dat er iets tegenover staat.
Verwijderd @Aganim8 januari 2025 09:15
Het uploaden kan je compleet uitschakelen. Dus alleen downloaden. Is nog sneller ook met de juiste instellingen.
supersnathan94
@Aganim8 januari 2025 09:34
of het kopiëren van aangekochte DRM-vrije muziek via diensten als iTunes naar een ander apparaat.
Daar betaal ik al voor in de licentie van de DRM vrije muziek. Anders was ie niet DRM vrij én goedkoper, want dan had je em nog tig keer moeten “kopen” om op andere devices te kunnen luisteren.

De hele “thuiskopieheffing” slaat nergens op en bestaat alleen om een paar mensen geld te laten verdienen met niets doen.
CH4OS
@Fairy7 januari 2025 13:30
Dat je voor die diensten betaald, betekend niet dat je opeens alle content ter wereld kan/mag bekijken zonder licentiekosten te betalen natuurlijk. Met zo'n redenatie zou je het hebben voor alle content die beschikbaar is op de dienst. Aangezien de diensten geregeld van aanbod wisselen, wisselt het dus ook wat je dan legaal zou kunnen/mogen downloaden. Maar ik weet zeker dat je dan ook die film of serie niet verwijderd, wanneer het verdwenen is op Netflix, NLZiet of Spotify.
Fairy @CH4OS7 januari 2025 17:10
Dat is ook de reden dat ik helemaal niet blij ben met het feit dat die streamingdiensten zo te werk gaan. Als jij een leuk album regelmatig luistert, kan de dienst zomaar besluiten dit er af te gooien, zo ook met films, boeken etc.

Ik zou het liefst nog gewoon muziek op cd kopen, maar dat bestaat nog amper tegenwoordig en zal uiteindelijk verdwijnen.

Tijd terug ook, wilde ik met de kinderen een sinterklaasfilm kijken met de kinderen, bleek dat Netflix deze allemaal verwijderd had. Zal wel met de zwartepieten discussie te maken hebben gehad, maar als ik die films zelf op dvd had gehad, had ik deze nog gewoon kunnen afspelen.

Ontopic, het heffen van een thuiskopieheffing slaat gewoon nergens op. Heeft het niet gedaan en doet het nog steeds niet. Ik heb talloze backups gemaakt op DVD schijven van mijn eigen data (privé foto's en video's) waar ik ook voor de schijfjes heffing moest betalen terwijl dit simpelweg onterecht was. Dat schept bij mensen ook het gevoel dat ze toch al beboet worden en verlaagt daarmee ook de drempel.
RoJoTweak @Fairy7 januari 2025 20:13
Je moet heffingen betalen anders is de stichting niet rendabel.

Vandaar dat het offline content van streamingdiensten ook meegenomen wordt.

Volgend jaar komt er weer iets bij, uit onderzoek is gebleken dat in de zomer mensen in de tuin muziek luisteren en buren meeluisteren. Ze hebben uitgerekend dat daarvoor 0,80 euro cent per opslagmedium voor betaald moeten worden.
bytemaster460 @Fairy7 januari 2025 22:46
Nee, je betaalt geen boete voor illegale kopieën. De thuiskopieheffing is juist bedoeld voor legale kopieën. Je kocht vroeger een CD en zette die over op een cassettebandje voor in de auto of op je werkkamer. Dat is een thuiskopie.
Miglow @bytemaster4608 januari 2025 13:02
Maar niemand doet dat meer, waarom moeten we dan toch betalen?
bytemaster460 @Miglow8 januari 2025 17:27
Helemaal mee eens. Het is achterhaald, maar ik gaf enkel aan dat het niet bedoeld was voor kopieën uit illegale bron. Maar uit legale bron.
DominoNL @Mr.Monk7 januari 2025 12:59
Ja, rechthebbende worden toch al gecompenseerd uit deze pot, dus dat is geen reden om het niet te doen, toch? Toch??
Kristof Vxx @DominoNL7 januari 2025 20:20
Ik denk niet dat alle rechthebbenden/auteurs vergoed worden met de heffing van € 0,80 op een e-reader.
SuperDre @DominoNL7 januari 2025 22:19
Nou, denk dat maar niet hoor, de kans dat jij iets uit die pot kunt krijgen als artiest/producent is zo goed als niet.
LOTG @Mr.Monk7 januari 2025 13:01
Voor jou persoonlijk moreel misschien, maar juridisch gezien heb je nog steeds geen poot om op te staan. Maar gezien het legaal gezien vrijwel onmogelijk is om thuis kopieën te maken is het niet uit te leggen waarom we dan wel betalen maar niet ergens een kopie van mogen downloaden.
CH4OS
@LOTG7 januari 2025 13:34
An sich is downloaden zelf ook niet het probleem. De vraag is alleen, of de bron van waaruit je download, toestemming heeft om die content te verspreiden. Je kunt en mag prima een film downloaden, mits die distributeur daar toestemming voor heeft om dat (als dienst) te mogen aanbieden. Bij Torrent en Usenet kun je er redelijk vanuit gaan dat die toestemming er niet is. Wanneer de toestemming er niet is, is er geen toestemming om de content daar naar toe te uploaden, maar ook niet (meer, sinds 2014 voor NL) om ervan te downloaden.
GertMenkel
@Mr.Monk7 januari 2025 14:40
Alleen moreel, je kunt nog steeds rechtszaken of boetedreigbrieven van BREIN ontvangen, ook als je je thuiskopiedownloadtoeslag netjes betaalt.
Teeno 7 januari 2025 12:56
Blijf het bijzonder vinden dat dit nog bestaat, aangezien het illegaal is om auteursrechtelijk beschermd materiaal voor eigen gebruik te downloaden/kopiëren.

Krijgen we straks ook allemaal maandelijks een rekening van het CJIB vanwege gemiste inkomsten door hardrijders die niet geflitst worden :)
Verwijderd @Teeno7 januari 2025 13:01
Blijf het bijzonder vinden dat dit nog bestaat, aangezien het illegaal is om auteursrechtelijk beschermd materiaal voor eigen gebruik te downloaden/kopiëren.
Jaren geleden gaven ze aan dat het maken van kopieën voor eigen gebruik toegestaan is. Feit is alleen dat in die periode de hoeveelheid streamingsdiensten vrij beperkt was en je bij streamingsdiensten überhaupt geen muziek kon downloaden en dus kopiëren voor eigen gebruik.

In die periode bevatte iedere PC of laptop wel een CD- / DVD-Rom speler waarmee mensen kopieën konden maken. Vandaag de dag moet je heel goed zoeken wil je überhaupt nog iets kunnen kopen waarin een dergelijk medium ingebouwd zit. Nog niet gesproken over het aantal streamingsdiensten dat enorm is toegenomen in de loop der jaren.

Of te wel... SONT is gewoon een keiharde melkkoe en ze weten verdomd goed dat het (op illegale platformen na) nagenoeg onmogelijk meer is om nog echt 'legit' muziek te downloaden.
Teeno @Verwijderd7 januari 2025 13:03
Ik heb niet direct de data, maar als mijn geheugen me niet in de steek laat is deze heffing in het leven geroepen toen downloaden nog niet illegaal was, alleen uploaden mocht toen niet.

Sinds het downloaden ook illegaal is geworden hadden ze dit gewoon op moeten heffen.
twkr18526 @Teeno7 januari 2025 13:31
Deze thuiskopieheffing hadden ze toen ook direct moeten opheffen. Echter is het alleen maar toegenomen. Wat voor wettelijke basis hebben ze eigenlijk? Ben er niet mee bekend. We krijgen toch ook geen kopieheffing op kopieerapparaten en pennen, omdat je daar mogelijk boeken mee kan kopieren of klinkt dat raar?
evilution @twkr185267 januari 2025 13:43
Die heffing op kopieerapparaten is er al: https://www.reprorecht.nl
Tha Deo @twkr185267 januari 2025 13:45
Nou, ik heb wel eens een ‘factuur’ van een auteursrechtenbedrijf gehad, omdat ik een printer bezit. En daarmee kun je inderdaad kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal (zoals boeken) kopiëren…
jongetje @Teeno7 januari 2025 13:32
Dit komt nog uit de pre-internet tijd toen je al heffing moest betalen over muziek die je opnam van de radio op een cassettebandje, later van een CD naar een cassettebandje. En nog later van CD naar CD met de CD-branders vanaf de jaren 90.

Nu dit allemaal steeds minder gebeurd blijft dit blijkbaar in stand gehouden worden. Volgens mij is het maar een kleine groep die een CD koopt, ript en op zijn telefoon of usb stick zet. En dan nog, wees blij dat die mensen nog uberhaupt nog CD's kopen. Daar verdient een artiest vele malen meer aan dan een paar spotify/deezer etc. streams.
Finraziel
@Verwijderd7 januari 2025 13:09
Mwa, het kan echt nog wel hoor... Tijdje terug bv mijn volledige library uit Deezer gedownload en lokaal opgeslagen. Misschien tegen de tos van Deezer, dat weet ik niet zeker, maar niet uit illegale bron.
Managelorian @Finraziel7 januari 2025 13:31
IANAL, maar ik verwacht dat als jij iets kopieert wat tegen de TOS ingaat dat het misschien wel eens als 'illegale bron' aangemerkt kan worden.
Renoir @Managelorian7 januari 2025 13:43
Het zou de bron niet illegaal maken maar de kopie.
JakkoFourEyes @Verwijderd7 januari 2025 13:35
nagenoeg onmogelijk meer is om nog echt 'legit' muziek te downloaden.
Dat is niet waar. iTunes bestaat nog altijd en ook Bandcamp. Maar je hebt ook online winkels zoals Qobuz en HDTracks.

Neemt niet weg dat SONT een melkkoe is
CH4OS
@Verwijderd7 januari 2025 13:37
Jaren geleden gaven ze aan dat het maken van kopieën voor eigen gebruik toegestaan is. Feit is alleen dat in die periode de hoeveelheid streamingsdiensten vrij beperkt was en je bij streamingsdiensten überhaupt geen muziek kon downloaden en dus kopiëren voor eigen gebruik.
De thuiskopie staat toe om een kopie te maken, inclusief de beveiliging. Wanneer ik een track download van Spotify of een film of serie download bij Netflix, kan en mag ik wel degelijk een kopie maken van die file, met behoud van de DRM beveiliging.
lenwar
@Verwijderd7 januari 2025 13:42
Je mag nog steeds een kopie voor eigen gebruik maken:

https://maxius.nl/auteurswet/artikel16c
Artikel 1:
Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd het reproduceren van het werk of een gedeelte ervan op een voorwerp dat bestemd is om een werk ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven, mits het reproduceren geschiedt zonder direct of indirect commercieel oogmerk en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt.
Je mag voor jezelf een kopie voor eigen gebruik maken.

Echter: Artikel 2:
Voor het reproduceren, bedoeld in het eerste lid, is ten behoeve van de maker of diens rechtverkrijgenden een billijke vergoeding verschuldigd. De verplichting tot betaling van de vergoeding rust op de fabrikant of de importeur van de voorwerpen, bedoeld in het eerste lid.3.Voor de fabrikant ontstaat de verplichting tot betaling van de vergoeding op het tijdstip dat de door hem vervaardigde voorwerpen in het verkeer kunnen worden gebracht. Voor de importeur ontstaat deze verplichting op het tijdstip van invoer.
Dus, omdat je een kopie voor jezelf mag maken, is er die vergoeding in de wet gezet.

En omdat het dus mag, is er een vergoeding gesteld op de mediadragers.

((n.b. Ik zeg niet dat ik het van deze tijd vindt, voor het geval ;) ))
Fairy @Teeno7 januari 2025 13:02
Wel gek idd ja. Vroeger mocht je nog een kopie maken van een CD voor eigen gebruik in bijv. de auto, maar tegenwoordig is dat al helemaal niet meer mogelijk. Als je een CD wil branden moet je de muziek eerst via een andere weg downloaden die dan ineens als illegaal wordt bestempeld.
3raser @Fairy7 januari 2025 13:15
Sinds wanneer is het kopiëren van een CD niet meer mogelijk? Ik heb het al in geen 20 jaar meer gedaan, maar het lijkt me weinig veranderd sinds die tijd.
jpkalff @3raser7 januari 2025 13:24
Ik heb op mijn mac een programma waarmee ik alle geluid (van Spotify, YouTube, een webbrowser) kan afvangen in een audiobestand waarmee ik kan doen wat ik wil. Zo bewaar ik toch muziek van Spotify, mocht ik mijn abo ooit opzeggen. Vroeger brandde ik er ook c's van, nu niet meer.
fenrirs @jpkalff7 januari 2025 13:41
Maar die kwaliteit is slechter dan zelfs een naar mp3 geripte cd van 20 jaar terug. Waarschijnlijk doet zelfs een highend tapedeck uit de jaren tachtig het nog beter (droomt weg bij TDK metal tapes van geleende platen uit de bieb)
jpkalff @fenrirs7 januari 2025 13:43
Ik betaal voor Spotify, zou niet te slecht moeten zijn...
bzzzt @fenrirs7 januari 2025 13:46
Ik denk dat je dat zwaar onderschat. Als je Spotify op desktop op 'high quality' laat spelen gaat er niet heel veel verloren bij een eventuele re-encode.
CDs klinken wel iets beter, maar vrijwel niemand bewaart die als audio bestanden, vrijwel iedereen comprimeert die ook naar een lossy formaat omdat je op de meeste weergaveapparaten het verschil toch amper hoort.
computerjunky @bzzzt7 januari 2025 14:56
Spotify butrate is 160. Dat is ver onder een cd of dvd. Ik heb mijn cd's gewoon als flac opgeslagen met een bitrate van 1400. Nogal een verschil. En dat hoor je enorm in vooral de lows en highs wat er met mp3 afgeknipt wordt.
bzzzt @computerjunky7 januari 2025 15:07
Spotify premium met de kwaliteit op 'very high' levert 256kbit AAC (vergelijkbaar met 320kbit MP3). Flac bitrate is niet vergelijkbaar, maar levert een hoop bitjes mee die op de meeste apparatuur en door de meeste mensen niet hoorbaar zijn.
Ik ben het er mee eens dat er verschillen zijn, maar het idee dat er willekeurig in bepaalde frequenties geknipt wordt klopt echt niet.
computerjunky @bzzzt7 januari 2025 15:10
Nou ja er ontbreekt duidelijk data die er op de cd/dvd wel is en te horen is dus ergens wordt "geknipt" and audiovisuel is dat voornamelijk te merken in de lage en hoge tonen. Als he een hogere bitrate in een laag bitrate formaat probeert te proppen moet je ergens wat opofferen en dat hoor je.
bzzzt @computerjunky7 januari 2025 15:59
MP3 en andere lossy codecs zijn gebaseerd op het concept van 'perceptuele codering' waarbij juist de geluiden die niet hoorbaar zijn worden weggelaten bij het coderen.
Je hoort het alleen als de opname, je oren en luidsprekers goed zijn en het signaal te agressief is gecodeerd. Normaal gesproken wordt er niet zo vaak aan al die voorwaarden voldaan en dan nog is het geen issue die genieten van muziek in de weg hoeft te staan.
Fairy @bzzzt7 januari 2025 17:19
Ik heb mij jaren hobbymatig bezig gehouden met lossy en lossless audio codecs en ik kan je vertellen dat zelf op 320kbit met een goede encoder bepaalde opnames een verschil te horen was die er blind uit te vissen was. In de meeste gevallen is het voldoende, maar ik wil zelf alleen maar origineel ongecomprimeerd hebben (FLAC). Dat krijg je met streaming simpelweg niet.
bzzzt @Fairy8 januari 2025 10:26
Dat is jouw mening en dat mag natuurlijk ;), maar ook met een goede encoder zijn weergave apparaten en de oren van de luisteraars nog steeds factoren. En vergeet niet dat andere mensen ook voorkeuren hebben: jaren terug eens gelezen dat jongeren in een blinde test de voorkeur gaven aan muziek met 'mp3 artefacten': dat klonk zoals ze gewend waren. Vergelijk het met de voorkeur voor 'gezellige' kraakjes van LPs.

Persoonlijk geef ik ook de voorkeur aan 'hi fi' met goede bron en weergave apparatuur, maar als dat niet beschikbaar is kan ik ook best genieten van muziek met iets mindere kwaliteit. Ik vind het een beetje geneuzel of 320kbps genoeg bandbreedte is, de wereld wordt toch bepaald door wat voor de massa acceptabel is en ik ga geen tienduizenden euro's uitgeven om de muzieksnob uit te kunnen hangen ;)
Als je het geld er voor over hebt kan je nog steeds CDs kopen met 'superieure kwaliteit'. Dan is deze discussie over thuiskopieën ook niet echt relevant.
fenrirs @bzzzt8 januari 2025 12:21
Exact, en dan nog dat de meeste mensen muziek op lawaaiige plekken luistenen. Auto, werk, tijdens het hardlopen,thuis met kinderen etc.
bzzzt @fenrirs8 januari 2025 16:35
Werk kan in nog inkomen: in kantoortuinen is een NC hoofdtelefoon geen overbodige luxe. Ik heb werkelijk geen enkele interesse in betere audio in mijn auto: keihard is gevaarlijk in het verkeer, minder ruis hoor je toch niet boven wind/banden/motor geluiden uit.
3raser @fenrirs8 januari 2025 08:24
Bij Youtube Music kun je je eigen muziek uploaden. Geen idee hoe dat verder wordt gecomprimeerd maar mogelijk is die kwaliteit dan nog iets beter?
Fairy @3raser7 januari 2025 17:17
Een CD kopieren is ook niet het probleem. Het probleem is dat tegenwoordig alles via Spotify e.d. komt en daarmee kun je niets meer opslaan naar FLAC en WAV bestanden.
Seal64 @Teeno7 januari 2025 13:16
Het is toegestaan om auteursrechtelijk beschermd materiaal voor eigen gebruik te kopiëren.

Probleem daarbij is dat dat dus alleen geldt voor muziek, films en boeken, en alleen als je daarvoor geen kopieerbeveiliging hoeft te doorbreken of omzeilen. Software is uitgezonderd.

Dus ja, je mag van muziek, films en boeken gewoon voor jezelf een kopie trekken. Punt is natuurlijk dat dat steeds minder een ding is omdat de verkoop van fysieke dragers (zeker voor muziek en films) al jaren terug loopt. Boeken volgens mij minder, maar dat was sowieso al niet echt rendabel.

De thuiskopieheffing was dus bedoeld voor het kopietje van die CD die je dan in de auto had liggen - het alternatief was immers dat je die CD óf altijd mee moest nemen, óf dat je een tweede exemplaar moest kopen.
jongetje @Seal647 januari 2025 13:34
Je mag een kopie voor eigen gebruik maken, maar dan moet je die cd/minidisk/LP etc. wel hebben gekocht...
Het is tenslotte een kopie en niet het enige exemplaar.

[Reactie gewijzigd door jongetje op 7 januari 2025 13:34]

computerjunky @jongetje7 januari 2025 14:58
Zolang je voor een streaming dienst betaald betaal je in feite voor alle content op die dienst.
Dat die dienst vaak content verwijderd kan ik dan niets aan doen. Ik gebruik Netflix, prime enz eigenlijk voor niet veel meer als een bibliotheek om uit te zoeken wat ik ga downloaden. En dat is puur vanwege de ronduit belabberde audio kwaliteit van streaming diensten. Video kwaliteit vind ik wel best maar audio maar of breekt de ervaring.
Als je kijkt naar pasiffic rim op het moment dat de straaljager op Netflix over vliegt dan klinkt dat als een elektrische straaljager. De gehele bas is pleiten. Als ik dan Dolby True-HD of DTS HD-MA beluister trild mijn bank en hoor je hem al van ver aankomen. Een enorm verschil ik beleving en de reden dat ik alles zal blijven downloaden ondanks dat ik toegang heb tot streaming diensten.

[Reactie gewijzigd door computerjunky op 7 januari 2025 15:01]

Seal64 @computerjunky7 januari 2025 17:07
Tja, ik ben dan een vreselijk ouderwetse stomp, maar ik koop gewoon schijfjes. Net nog 4K edities van Dune1/2 en LOTR binnen gekregen, m'n vriendin kon boven precies vertellen wanneer er drie kernkoppen in de shield wall werden gelanceerd...
computerjunky @Seal647 januari 2025 17:36
Vooral bij Dune kan het verschil enorm zijn. De stream versie was echt ronduit belabberd qua audio.
bytemaster460 @Teeno7 januari 2025 22:48
Vreemd vergelijk. De thuiskopieheffing is niet bedoeld om illegale kopieën te compenseren maar om legale kopieën te compenseren.
Bazz0847 7 januari 2025 12:58
Dit vind ik in de huidige tijd van streamen een behoorlijk achterhaalde vergoeding. Vroeger namen we liedjes van de radio op, op een cassettebandje. Films en series van TV gingen op een videoband, en dan snap ik het idee erachter nog wel. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die dat tegenwoordig nog doen, en bijvoorbeeld torrentsites zijn geblokkeerd in Nederland, dus daarvoor is die vergoeding ook niet (meer) van toepassing. Wat is het nut dan nog, behalve een verkapte belasting op opslagmedia?

[Reactie gewijzigd door Bazz0847 op 7 januari 2025 12:59]

Elorad @Bazz08477 januari 2025 13:05
Vroeger namen we liedjes van de radio op op een cassettebandje en films van TV op een videoband, en dan snap ik het idee erachter.
Dat snap ik helemaal niet, want de betreffende tv zenders en radiostations droegen al af aan de buma/stemra, dus de rechthebbende werd sowieso wel gecompenseerd.

Welke torrentsites zijn geblokkeerd dan? Er werken er nog genoeg bij mij
CreativeS @Elorad7 januari 2025 13:17
Ik vind het inderdaad ook erg naïef van @Bazz0847 om te denken dat er weinig mensen downloaden tegenwoordig. Hele communities floreren... zowel in NL, in Duitsland, overal?
Managelorian @CreativeS7 januari 2025 13:34
Ik vind dat helemaal niet naïef. Rond het jaar 2000 downloadde iedereen alles, nu ken ik echt helemaal niemand die dit nog doet.
iAR @Managelorian7 januari 2025 14:04
Volgens mij komen er steeds weer meer. De scene is nog booming en de benodigde apps vol op in ontwikkeling.
Elorad @Managelorian7 januari 2025 22:38
En hoeveel mensen ken jij afgezet tegen 100 miljoen inwoners in nl en de (iemand haalde het voorbeeld van nl en Duitsland aan, vandaar dit getal), is heel gevaarlijk om aannames te doen over hele grote groepen op basis van je eigen waarnemingen. Jij bent ook weer zoveel jaar verder, jij en je vrienden zitten waarschijnlijk in heen hele andere levensfase met daarbij passend gedrag, is ook van invloed op je waarneming. Iemand van 80 krijgt het idee dat de hele wereld slecht ter been is bijvoorbeeld, omdat iedereen die hij kent dat ook is.
Bazz0847 @CreativeS7 januari 2025 13:35
Is mijns inziens niet naïef, maar gewoon een feit. Er wordt veel minder gebruik gemaakt van torrents dan 15 jaar geleden. Ik kan hier helaas alleen maar wat matige bronnen voor vinden, maar de trend is toch erg duidelijk (downloads van torrent clients bijvoorbeeld: https://www.reddit.com/r/...e_interest_in_bittorrent/). Wie heeft er nu nog gedownloade MP3s op zijn telefoon staan? Voeger vrijwel iedereen, tegenwoordig vrijwel niemand.
Elorad @Bazz08477 januari 2025 22:32
Mijn reden om er weer mee te beginnen was vooral de enorme versplintering in het streaming landschap, kijk je een serie op bijv Netflix is seizoen 2 alleen maar te zien op prime ofzo, ja ik blijf heen en weer switchen. Ik heb 3 streaming services thuis en als er wat leuks is op een ander, dan leen ik het wel van het internet.
Maar dat het minder is dan 15 - 20 jaar geleden, absoluut, maar alles wat ik zoek is er eigenlijk altijd wel en met meer dan genoeg seeders, dus het is echt alles behalve uitgestorven (dat zei je ook niet, maar goed)
bytemaster460 @Elorad7 januari 2025 22:50
Die radiostations droegen geld af om het te mogen uitzenden. De thuiskopieheffing op het cassettebandje was om het opnemen op dat bandje te compenseren. Velen lijken te denken dat de heffing bedoeld was om illegale kopieën te compenseren maar die compenseerde juist legale kopieën.
Elorad @bytemaster4608 januari 2025 08:48
Ik werd getriggerd door jouw reactie, maar als ik de wikipedia pagina van thuiskopie heffing bekijk, is het op het cassettebandje juist weer geen heffing geweest, maar in het algemeen heb je helemaal gelijk.
Als ik het goed lees was deze heffing bedoeld om ook een deel illegale kopiën te compenseren, in de tijd dat dit werd bedacht, kon je hooguit een CD/LP lenen en die op een bandje zetten er was immers geen internet waar je grootschalig dingen kon downloaden
bytemaster460 @Elorad8 januari 2025 17:29
De politiek was van mening dat het ook kopieën uit illegale bron kon compenseren maar de hoogste rechter oordeelde dat dat niet zo is. Daarmee is het dus nooit bedoeld geweest voor de compensatie van kopieën uit illegale bron. Cassettebandjes hadden wel degelijk een thuiskopieheffing alleen werd die niet apart op de factuur vermeld maar was gewoon onderdeel van de prijs. Mogelijk is Wikipedia hierin dus niet helemaal volledig.
RobertMe @Bazz08477 januari 2025 13:12
een verkapte belasting op opslagmedia?
Het is niet eens op opslagmedia. Want een telefoon met 64GB opslag betaal je €5,70 voor, terwijl een externe HDD van 20TB betaal je €0,90 voor. Terwijl je die HDD 100% voor opslag koopt, en een telefoon niet. Naar verhouding van opslaggrote zou een HDD of USB stick dus duurder moeten zijn. Terwijl de telefoons, tablets, laptops, PCs, ... het duurste zijn. De consumeer apparaten dus, en niet de opslag apparaten.
Deux 7 januari 2025 13:03
Smartphone 5,70 € en PC/Laptop 2,80 € dat begrijp ik niet goed
ShadLink @Deux7 januari 2025 13:11
Een smartphone wordt meer gebruikt om lokaal muziek / video op op te slaan dan een PC / Laptop. :)
iAR @ShadLink7 januari 2025 14:05
Volstrekt achterhaald natuurlijk. Wie ript nog een cd om zijn mp3'tjes op een telefoon te zetten? Maar als de offline kopie van <storingsdienst> ook gecompenseerd moet worden
hachee @Deux7 januari 2025 13:21
Er zijn onderhand meer telefoons dan laptop/PC's tegenwoordig => meer inkomsten, ik neem aan dat de smartphone er als één van de laatste items bij gekomen is waar ze later in hun bestaan zo hoog op in hebben kunnen zetten.

Dat Tweakers systemen veelal het x honderdvoudige van een een doorsnee telefoon kan huisvesten zullen ze wel zien als uitzonderingen.

[Reactie gewijzigd door hachee op 7 januari 2025 13:21]

joeri1 @Deux7 januari 2025 14:32
Ik wel, mensen hebben eerder een smartphone(s) dan laptop dus meer geld voor deze hobbyclub.
overhyped 7 januari 2025 12:53
Is die onzin nog steeds een ding? Wow.
TheDudez @overhyped7 januari 2025 12:58
Ik denk dat niemand dit snap alleen hun zelf. lekker passive inkomen... Zeker deze tarieven niet.

[Reactie gewijzigd door TheDudez op 7 januari 2025 12:58]

Mr. Freeze @TheDudez7 januari 2025 13:01
Is gewoon een stichting met een flinke pot geld die zichzelf in stand houdt op deze manier, makkelijker kan je ze niet verdienen.
PageFault @Mr. Freeze7 januari 2025 13:08
Inderdaad, want dat geld komt niet terecht bij rechthebbende. Heel bijzonder altijd.
PolarBear @Mr. Freeze7 januari 2025 14:11
Die flinke pot geld valt reuze mee, zie de jaarverslagen hier: https://www.onderhandelingthuiskopie.nl/Over-de-SONT
DigitalExorcist @overhyped7 januari 2025 12:55
Ja dat verbaast me eigenlijk ook wel. Maar zoals altijd lopen dat soort organisaties altijd 20 jaar achter….
ApexAlpha @DigitalExorcist7 januari 2025 13:00
Ze lopen helemaal geen 20 jaar achter, SONT is een lobbyclub die gewoon op elke manier mogelijk geld uit de overheid / samenleving wil trekken voor de eigen achterban terwijl ze zo min mogelijk terug doen.

Een echte, klassieke, bijna Amerikaanse lobbyclub die gewoon continu een klein infuusje aan geld binnen krijgt van alle Nederlanders. Te weinig om op te merken als individu of samenleving, een heerlijke extra bonus voor zichzelf.

Ik bedoel waarom werken voor je geld als je ook gewoon de overheid kan lobbyen om een kleine persoonlijke belasting in te voeren voor alleen jouw club.

Zou ik ook voor tekenen: elke keer als iemand een banaan koop krijg ik €0,10 aan risicokosten voor het uitglijden over een bananenschil.

[Reactie gewijzigd door ApexAlpha op 7 januari 2025 13:01]

Marcel Br @ApexAlpha7 januari 2025 13:09
Ja. en dan direct failliet laten gaan als er te veel claims komen :)
kosternet @ApexAlpha7 januari 2025 20:25
Hohoho... Niet zo snel.. Ze vergaderen 5 x per jaar.. En de voorzitter krijgt daar slechts ruim 18.000 euro per jaar. Dat is maar 3600 euro per vergadering..

Ervan uitgaande dat zo'n vergadering een middagje duurt, is dat slechts 15 euro per minuut.. Wie komt daar nog zijn bed voor uit.

(ik heb hierbij even de cijfers van de WNT verantwoording van 2018 van het ministerie van JenV gepakt, daar stond in wat de bezoldiging van de voorzitter was)

[Reactie gewijzigd door kosternet op 7 januari 2025 20:25]

Barsonax 7 januari 2025 13:17
Hoe wordt dit goedgekeurd dan? SONT kan toch niet zomaar de prijzen verhogen voor iedereen? Waar zijn de 1e en 2e kamer?

Het is toch van de zotte dat een bedrijf zomaar ff bepaald dat heel Nederland meer moet gaan betalen voor een heffing.
ShadLink @Barsonax7 januari 2025 13:21
SONT is door de overheid aangesteld de heffing te innen. En SONT is dan bevoegd om de prijs te bepalen. Denk een beetje aan het hele statiegeld gebeuren. De overheid / overheden vinden het vooral handig als ze bevoegdheden kunnen afdragen zodat ze er zelf niet aan vast zitten.
Barsonax @ShadLink7 januari 2025 13:31
Dit slaat toch echt nergens op...

SONT kan dus gewoon gratis geld pakken, hoeft er niks voor terug te doen. Lijkt wel corruptie zo wat een raar gebeuren.
genosis 7 januari 2025 13:00
Raar, in 2022 daalde de heffing juist nog.. Verder is het raar dat er op printers en 3d printers geen heffing zit. Daarmee kan ik tenslotte ook auteursrechtelijk materiaal vermenigvuldigen...
Rogers @genosis7 januari 2025 13:14
Geef ze geen ideeën.
LooneyTunes @genosis7 januari 2025 13:30
Lijkt me best wel lastig een 33 1/3 toeren LP te printen met een beetje knap geluid ;)
genosis @LooneyTunes7 januari 2025 13:34
Lijkt me best wel lastig een 33 1/3 toeren LP te printen met een beetje knap geluid ;)
Misschien met een resin printer?
DeTeraarist @LooneyTunes7 januari 2025 13:46
Maar je kan wel een replica van een object maken.
lenwar
@genosis7 januari 2025 13:44
Ik vermoed omdat er te weinig van worden verkocht. Dit is ook de reden dat settop-boxen met een mediadrager ook zijn gevrijwaard.

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