SONT verhoogt thuiskopievergoeding voor 2025

Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding verhoogt de thuiskopievergoeding voor 2025 in bijna alle gevallen. De Nederlandse heffing op thuiskopieën van auteursrechtelijk beschermde media wordt vanaf 2026 nog verder aangepast. Daar lopen nog meerdere rechtszaken over.

De thuiskopievergoeding gaat in de meeste gevallen met tussen de zeven en veertien procent omhoog, afhankelijk van het apparaat waarop de kopieën gemaakt kunnen worden. Alleen het tarief voor kopieën op USB-sticks en wearables blijft hetzelfde. De nieuwe heffingen werden in oktober van 2024 in de Staatscourant opgenomen en zijn vanaf 1 januari 2025 van toepassing. Het besluit is tot en met 31 december van datzelfde jaar geldig.

De organisatie, SONT, zegt dat er bij de tarieven van 2023-2024 rekening werd gehouden met eventuele nieuwe juridische uitspraken over de thuiskopievergoeding; daar is niets in veranderd. Het is bijvoorbeeld nog steeds niet duidelijk hoe het met de vergoedingsplicht rondom 'tethered downloads' gaat, ofwel het offline opslaan van content van streamingdiensten. De stichting kondigt voor 2026 een 'bredere herijking' van de tarieven aan, waarin nieuwe juridische uitspraken en 'andere inzichten' worden opgenomen. Het is niet duidelijk wat de SONT daar precies mee bedoelt. Vooralsnog veranderen de tarieven relatief weinig.

De thuiskopievergoeding, ook wel als heffing aangeduid, is een wettelijk verplichte vergoeding die fabrikanten en importeurs moeten betalen aan de SONT. Het bedrag is een compensatie voor de inkomsten die artiesten en auteurs mislopen als consumenten auteursrechtelijk beschermd materiaal voor eigen gebruik kopiëren. Fabrikanten en importeurs van 'opslagproducten' zoals ssd's, smartphones, pc's en videospelers mogen dit tarief aan de consument doorberekenen.