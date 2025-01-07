ASUS kondigt ROG Zephyrus-laptops van anderhalve kilogram met RTX 5080 aan

ASUS heeft op CES nieuwe versies van zijn dunne Zephyrus-laptops aangekondigd, die voorzien zijn van nieuwe AMD- en Intel-processors en RTX50-videokaaren van Nvidia. De G14 krijgt een RTX 5080-gpu en zou desondanks niet meer dan anderhalve kilogram wegen.

De Zephyrus-laptops worden verkrijgbaar met twee schermdiagonalen. De G14 heeft een 14"-scherm en wordt geleverd met een AMD Zen 5-processor, de Ryzen AI 9 HX 370. De videokaart is 'maximaal' een RTX 5080, maar de fabrikant specificeert niet welke andere opties er zijn. Daarnaast kunnen gebruikers de G14 met maximaal 64GB Lpddr5x-geheugen en 'meerdere terabytes' aan opslag krijgen.

Omdat de G14 een relatief compacte behuizing heeft is de videokaart gelimiteerd op een tgp van 100W. Dat is minder dan het maximum van 150W dat Nvidia toestaat. De G14 is 1,59 centimeter dik en weegt anderhalve kilogram. De laptop krijgt een oledscherm met '3k'-resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz.

De G16 heeft een 16"-paneel en is te krijgen met Intel- of AMD-processors. De Intel-variant krijgt de beschikking over ten hoogste een Core Ultra 9 285H van de Arrow Lake-generatie. Die processor wordt gekoppeld aan 'maximaal' een RTX 5090-videokaart. Die videokaart mag in dit chassis maximaal 120W verbruiken. Ook hier is de laptop van maximaal 64GB Lpddr5x voorzien, al is het de vraag of die configuratie ook naar Nederland en België zal komen. De G16 is met een dikte van 1,49 centimeter nog ietsje dunner dan de G14, maar wel zwaarder met 1,85 kilogram. Deze afmetingen gelden overigens niet voor alle versies van de G16: de uitvoering met RTX 5090 krijgt koeling met behulp van een vaporchamber en is ook wat dikker en zwaarder. Hoe veel dikker en zwaarder dat precies is, zegt ASUS niet.

De G16 krijgt een oledscherm met resolutie van 2560x1600 pixels, met een maximale helderheid van 500cd/m² en een refreshrate van 240Hz. De AMD-versie van de G16 krijgt ditzelfde beeldscherm, maar heeft een cpu en gpu van een lager kaliber dan de Intel-variant. Volgens ASUS is dat omdat de combinatie van een AMD-processor met een high-end Nvidia-videokaart niet populair is.

De AMD-uitvoering van de G16, die later in 2025 zal verschijnen, krijgt een 'Krackan Point'-processor. Om welke chips het precies gaat is niet duidelijk, maar dat zal vermoedelijk een Ryzen AI 5 340- of Ryzen AI 7 350-cpu zijn. Deze laptop wordt van maximaal 32GB Lpddr5x-7500 voorzien. De videokaart zal een 'midrange'-RTX50-videokaart zijn. Vermoedelijk gaat het om een RTX 5070. Die videokaart krijgt met 105W een wat lager tgp dan de 120W van de Intel-versie. Het chassis is eveneens 1,49 centimeter hoog en 1,85 kilogram zwaar.

Van het 2024-model van de Zephyrus G16 met Zen 5 en RTX 4070-videokaart publiceerde Tweakers enige tijd geleden een Quicktest. Welke configuraties van de bovenstaande laptops ASUS in Nederland en België zal gaan leveren en tegen welke prijs, is nog niet bekend.