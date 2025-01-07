ASUS kondigt ROG Zephyrus-laptops van anderhalve kilogram met RTX 5080 aan

ASUS heeft op CES nieuwe versies van zijn dunne Zephyrus-laptops aangekondigd, die voorzien zijn van nieuwe AMD- en Intel-processors en RTX50-videokaaren van Nvidia. De G14 krijgt een RTX 5080-gpu en zou desondanks niet meer dan anderhalve kilogram wegen.

De Zephyrus-laptops worden verkrijgbaar met twee schermdiagonalen. De G14 heeft een 14"-scherm en wordt geleverd met een AMD Zen 5-processor, de Ryzen AI 9 HX 370. De videokaart is 'maximaal' een RTX 5080, maar de fabrikant specificeert niet welke andere opties er zijn. Daarnaast kunnen gebruikers de G14 met maximaal 64GB Lpddr5x-geheugen en 'meerdere terabytes' aan opslag krijgen.

Omdat de G14 een relatief compacte behuizing heeft is de videokaart gelimiteerd op een tgp van 100W. Dat is minder dan het maximum van 150W dat Nvidia toestaat. De G14 is 1,59 centimeter dik en weegt anderhalve kilogram. De laptop krijgt een oledscherm met '3k'-resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz.

ASUS Zephyrus G14 2025

De G16 heeft een 16"-paneel en is te krijgen met Intel- of AMD-processors. De Intel-variant krijgt de beschikking over ten hoogste een Core Ultra 9 285H van de Arrow Lake-generatie. Die processor wordt gekoppeld aan 'maximaal' een RTX 5090-videokaart. Die videokaart mag in dit chassis maximaal 120W verbruiken. Ook hier is de laptop van maximaal 64GB Lpddr5x voorzien, al is het de vraag of die configuratie ook naar Nederland en België zal komen. De G16 is met een dikte van 1,49 centimeter nog ietsje dunner dan de G14, maar wel zwaarder met 1,85 kilogram. Deze afmetingen gelden overigens niet voor alle versies van de G16: de uitvoering met RTX 5090 krijgt koeling met behulp van een vaporchamber en is ook wat dikker en zwaarder. Hoe veel dikker en zwaarder dat precies is, zegt ASUS niet.

De G16 krijgt een oledscherm met resolutie van 2560x1600 pixels, met een maximale helderheid van 500cd/m² en een refreshrate van 240Hz. De AMD-versie van de G16 krijgt ditzelfde beeldscherm, maar heeft een cpu en gpu van een lager kaliber dan de Intel-variant. Volgens ASUS is dat omdat de combinatie van een AMD-processor met een high-end Nvidia-videokaart niet populair is.

ASUS Zephyrus G14 en G16 2025

De AMD-uitvoering van de G16, die later in 2025 zal verschijnen, krijgt een 'Krackan Point'-processor. Om welke chips het precies gaat is niet duidelijk, maar dat zal vermoedelijk een Ryzen AI 5 340- of Ryzen AI 7 350-cpu zijn. Deze laptop wordt van maximaal 32GB Lpddr5x-7500 voorzien. De videokaart zal een 'midrange'-RTX50-videokaart zijn. Vermoedelijk gaat het om een RTX 5070. Die videokaart krijgt met 105W een wat lager tgp dan de 120W van de Intel-versie. Het chassis is eveneens 1,49 centimeter hoog en 1,85 kilogram zwaar.

Van het 2024-model van de Zephyrus G16 met Zen 5 en RTX 4070-videokaart publiceerde Tweakers enige tijd geleden een Quicktest. Welke configuraties van de bovenstaande laptops ASUS in Nederland en België zal gaan leveren en tegen welke prijs, is nog niet bekend.

Door Jelle Stuip

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Feedback • 07-01-2025 13:09 30

07-01-2025 • 13:09

30

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Reacties (30)

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GarBaGe 7 januari 2025 13:15
Een laptop 5080 op 100W TGP lijkt qua performance helemaal niet meer op een desktop 5080 die ergens tussen de 350-400W zit.
Ik vraag me af of een 5080 op 100W TGP uberhaupt sneller is dan een 4080 op 100W TGP.
dipje2 @GarBaGe7 januari 2025 14:58
Mobiele chips (in elk geval van de 4000 serie maar ook de 3000 denk ik?) lijken toch ook nooit op de desktop chips? Er was een periode dat ze inderdaad trots riepen dat het dezelfde chip is, maar altijd met een bak minder aan power, dus meestal met minder aan clocks... en vaak een andere RAM configuratie.

Het Zephyrus 14" 2024 model heeft een 4060 of een 4070, alle twee met een TGP van 90watt (give or take).
De 4070 is daadwerkelijk sneller. Dit zie je ook in benchmarks waar de 4050 bij staat. Met hetzelfde stroomverbruik, is er daadwerkelijk wat snelheidsverschil tussen een 4050 / 4060 / 4070.

Of het opweegt tegen de kosten, etc.. dat is voor iedereen weer anders. Maar je krijgt weinig terug voor de meerprijs van een 4070 tegenover een 4060. Maar soms is het ook een kwestie dat je niet vrij kan kiezen wat voor modellen er zijn, of is GPU memory ook belangrijk voor je. De 2024 14" Zephyrus weer: Als je de 32gb RAM versie wilde, moest je ook de 4070 versie kiezen. Wat de totale prijs best omhoog gooide. En zoveel kreeg je niet terug voor de 4060 -> 4070 upgrade.

Ik denk dat _IK_ in elk geval net zo blij zou zijn met een 4050 8gb kaart draaiende op 90watt, als mijn huidige 4060 8gb op 90 watt. Het punt is dat er ook een hoop 4050's zijn die op 30watt of 65 watt draaien of zo, en totdat je dat zeker weet, zou ik oppassen :). Want dan lever je echt wel wat in op performance.

In benchmarks die ik zag (kan ze nu niet vinden) zag je wel een notable bump omhoog als je van de 4070 omhoog gaat naar de 4080 en 4090. Maar volgens mij is dat omdat de 4080 / 4090 dus altijd draaien op minimaal 125watt? Dus dat verschil was niet alleen de 4070 -> 4080 upgrade, maar ook de 90watt -> 125watt upgrade (of zelfs meer).
sebastienbo @dipje27 januari 2025 22:09
Ik vraag me af of je op den duur niet beter een egpu desktop 5090 aansluit op zo een laptop Thunderbolt 5 poort in de plaats van gedownscalede hardware
dipje2 @sebastienbo7 januari 2025 23:18
tsja... ieder z'n ding. Maar m'n desktop heeft ook geen top-of-the-line, maar een 4060 er in. 'Is voor mij zat' zeg maar.

En met een eGPU game je niet even beneden in de woonkamer, of als je een uurtje spelletjes speelt met collega's op vrijdag-middag, etc... Het is toch best wel weer een unit die je meeneemt.

Als je een laptop-voor-onderweg-hebt-en-spelletjes-alleen-thuis dan is investering in een eGPU tegenwoordig best een goede keus. Die dingen zijn duur, maar je kan tenminste switchen van kaart, dus het setje gaat langer mee lijkt me. En je hebt gelijk een goede dock.

Maar ze gaven altijd wat throughput issues met thunderbolt 3, waardoor een high-end gpu niet tot z'n recht komt. En om nu 300 eur uit te geven voor de behuizing, waar dan nog een GPU in moet, die dan niet z'n benen kan strekken, is niet voor iedereen een top oplossing.

Maar de mobiele (Ryzen) CPUs zijn best goede game-CPUs, en met thunderbolt 4+ heb je minder PCI-E bandwidth issues (Als je en egpu dock vind die er goed gebruik van maakt).

Maar ik ben blij met iets van een low-to-mid-end GPU in m'n laptop. Vooral voor foto-dingen. Dat het dan genoeg is om op 1080p een moderne game te spelen op 'medium', is alleen maar een bonus.
sebastienbo @dipje27 januari 2025 23:57
Klopt thunderbolt 3 en 4 kon amper een 4070 draaien(bottlneck), maar nu met thunderbolt 5 is die limiet weer eventjes weg. Het is wel waar dat je het uiteraard moet meeslpen , maar de grootte tegenwoordig valt goed mee, zie deze eens: nieuws: ASUS brengt nieuwe XG Mobile-gpu-dock uit met Thunderbolt 5

Niet veel groter dan de grote lader die gaming laptops toch met zich meebrengen (die zijn extra groot voor 250w te kunnen leveren). 150 voor gpu en 65w voor de cpu

[Reactie gewijzigd door sebastienbo op 7 januari 2025 23:57]

MPIU8686
@sebastienbo8 januari 2025 05:45
Het is wel waar dat je het uiteraard moet meeslpen , maar de grootte tegenwoordig valt goed mee, zie deze eens: nieuws: ASUS brengt nieuwe XG Mobile-gpu-dock uit met Thunderbolt 5

Niet veel groter dan de grote lader die gaming laptops toch met zich meebrengen (die zijn extra groot voor 250w te kunnen leveren). 150 voor gpu en 65w voor de cpu
Hey, hier haal jij wel een mobiele versie aan met vaste inbouw. Dat is net dezelfde als die in laptops zit ingebouwd, de downgraded versie dus... met veel hitte !!

Als jij een aparte PCIe behuizing aankoopt voor een eGPU in te installeren en jij wilt deze genoeg koelen ga jij altijd met een grote case zitten .. onvermijdelijk.

De aparte voeding erbij of ingebouwd alleen al om een 575Watt RTX5090 te voeden, type PCIe behuizingen als de AKiTiO Node Titan (maar dan met een Thunderbolt 5 aansluiting) .. ;)
sebastienbo @MPIU86869 januari 2025 10:21
De 5080 mobile is beter dan de 4090 desktop
MPIU8686
@sebastienbo9 januari 2025 13:44
De 5080 mobile is beter dan de 4090 desktop
.

:D .. waar is het bewijs voor deze onjuiste bewering ?
dipje2 @sebastienbo8 januari 2025 10:46
Dat is de xg dock. Misschien zelfs met custom connectie (gebaseerd op tb5) maar in elk geval een _mobiele_ gpu er in. Als je al een 4060 in je laptop hebt zitten zeker niet de moeite waard. Misschien wel leuk voor dingen als de rog ally of een moderne tuin&Light zaken laptop... Maar aangezien het van Asus moet zijn vanwege de custom connectie (gok ik! Dat was met de vorige xg docks wel zo) dan kan je net zo goed in 1x een gaming laptop van Asus nemen van 1.5kg, die hebben ze ook namelijk.
sebastienbo @dipje29 januari 2025 10:22
Volgens de specs kan er een 5080 mobile in, en die was volgens nvidia sterker dan de 4090 desktop.

Het voordeel is dat je laptop veel minder weegt, en veel minder verbruikt. Je sluit de gpu enkel aan als je het nodig hebt. Een ander voordeel is dat de warmte uit je laptop wegblijft (geen cpu throthling die de warmte van de GPU ook over zich heen krijgt) Vergeet ook niet dat laptop GPU's vaak gelimiteerd worden tot 150W, terwijl deze externe tot 350W mag gaan.

[Reactie gewijzigd door sebastienbo op 9 januari 2025 10:24]

MPIU8686
@sebastienbo8 januari 2025 05:25
Ik vraag me af of je op den duur niet beter een egpu desktop 5090 aansluit op zo een laptop Thunderbolt 5 poort in de plaats van gedownscalede hardware
Met Thunderbolt 5 inderdaad een hele stap voorwaarts, voordien was de verbinding steeds de bottleneck weet ik nog. Koeling is soms wel een probleem, welke versie van welk merk je erin plaatst is wel van belang. Maar dit is al niet echt handig meer om mee te nemen, dan kun je straks evengoed je gamedesktop gaan meenemen .. zoals we 23 jaar geleden deden op LAN .. met de hele handel de bus op .. :D
Xfade @GarBaGe7 januari 2025 13:38
waarom zou dit niet kunnen op hetzelfde tgp? amd lukt het ook met cpu's.
Technoid 7 januari 2025 13:12
Nou dunner en nog meer een stofzuiger qua ventilatoren dus...
Ik zoek juist een laptop met minstens een 4080 die redelijk stil blijft.
mark.kingoftap @Technoid7 januari 2025 13:19
Mogelijk is de Strix Scar 16 of 18 met 4080 dan iets voor je. Heb beide en zijn stil af te stellen terwijl er toch echt wel performance overblijft.
Technoid @mark.kingoftap7 januari 2025 13:45
Die zijn zeker prijs technisch interessant al zag ik ze alleen met de 4070, volgens mij kan je die beter skippen voor een upgrade
mark.kingoftap @Technoid7 januari 2025 14:49
Zelf heb ik de 2023 variant gekocht toen de 2024 net op de markt kwam van de strix scar 18. Dat scheelde enorm in prijs. Vandaag zijn ook de nieuwe aangekondigd. Mogelijk over 3 kwart jaar ook voor een zachter prijsje te koop!
dog4life @mark.kingoftap7 januari 2025 15:45
Sinds gisteren is de G16 2024 variant (met 4080/4090) in prijs gedaald. Ik ben nog aan het dubben...
vlaaing peerd @Technoid7 januari 2025 14:52
Fabrikanten maken een onderscheid tussen portable gaming laptops en desktop replacement gaming laptops. Toch lijkt het aan onze kant een beetje op te houden bij gaming laptops en verder niks.

Deze valt onder portable, waar het ontwerp de balans moet vinden tussen gewicht, koelcapaciteit en batterijgewicht/capaciteit. Het is hoe dan ook een concessie op iets.

De desktop replacement gaming laptops hebben zwaardere voeding en betere koeling, maar zijn totaal niet geschikt om onderweg te gamen. Dat lijkt echter het segment wat jij lijkt te zoeken. In dat geval is de Zephyrus lijn dus niet voor jou.
MPIU8686
@Technoid7 januari 2025 17:19
Nou dunner en nog meer een stofzuiger qua ventilatoren dus...
Ik zoek juist een laptop met minstens een 4080 die redelijk stil blijft.
Maar dan is die mogelijk zo gedowngrade dat je "nog meer" moet inboeten aan performance ..

Spreek je hier dan nog wel over een RTX4080 .. ?

of is het straks enkel nog een RTX4070 in performance ..
.

Laptops met QHD en 3K schermen, zware GPU's en stilte gaan nu eenmaal niet samen .. de hele handel moet nu eenmaal gekoeld worden ..

Ik hoop steevast dat er ooit eens een Noctua laptop op de markt komt .. :)
Gezien de stilte en betrouwbaarheid van hun fans en CPU koelers in desktops
+ de laatste jaren ook op GPU's .. denk ik dat er geen enkel ander merk vergelijkbaar is.
ShaiNe 7 januari 2025 13:16
Ik vraag me af hoe ze het gewicht zo laag kunnen houden. De dingen die het meest wegen in een laptop is de accu en de koeling. Dat wil zeggen dat de ze laptop kunnen uitrusten met een ondermaatste accuduur en/of een ondermaatse koeling. Hopelijk wordt het toch iets anders.
Zoop @ShaiNe7 januari 2025 14:41
Waarschijnlijk dat laatste. Wordt dat ding dus een luidruchtige kookplaat die gaat throttlen om niet door te fikken.
Jacco011 7 januari 2025 13:21
Videokaart maximaal 5080, maar de koeling blijft vaak overal hetzelfde. Vaak kun je dan beter een 5070 nemen, aangezien de 5080 met de slechte koeling gaat downclocken en de 5070 (misschien) niet.
Op papier en op de plaatjes ziet het eruit als een MacBook, tot dat je de laptop langdurig gebruikt voor gamen of videobewerking en dan blijkt dat je toch een stofzuiger hebt en alsnog downclocked wordt.
MPIU8686
7 januari 2025 13:21
1,59 centimeter dik en 1,5 kg met een RTX5080 .. komt deze dan zonder batterij en gewoon een gigantische adapter ? ..
Volgens ASUS is dat omdat de combinatie van een AMD-processor met een highend Nvidia-videokaart niet populair is.
Laat dit bij desktops nu net omgekeerd zijn .. combo AMD CPU en Nvidia GPU is momenteel het meest voorkomend
Jumpman 7 januari 2025 13:22
Het klinkt allemaal mooi, maar ik ben benieuwd naar de prijzen. Vaak gaat dit segment hardware niet goed i.c.m. met hele dunne laptops (of lagere TGP's, throttling of veel fan geluid). Ik heb zelf een aantal jaar geleden de ASUS Zephyrus GX531GXR-ES010T gehad en die maakte ook teveel fan geluid, ook bij alleen browsen en kantoorwerk. Het grootste nadeel van de voorganger (2024 model) was dat het geheugen niet zelf te upgraden was. Interessant is ook dat de variant met de RTX 5070 Mobile wederom 8GB VRAM krijgt, de RTX 4070 Mobile liep hier al mee op zijn achterste benen met een aantal games met een 1440p of 1600p scherm. Dus als je toekomst gericht wilt AAA games wilt gaan spelen is het kijken naar de RTX 5080 Mobile variant verstandig.

[Reactie gewijzigd door Jumpman op 7 januari 2025 13:23]

PageFault @Jumpman7 januari 2025 13:34
Met een RTX 5080 zullen dit hele mooie prijzen worden..... Mooi voor de verkopende partij in elk geval.
MPIU8686
@Jumpman8 januari 2025 06:10
Interessant is ook dat de variant met de RTX 5070 Mobile wederom 8GB VRAM krijgt, de RTX 4070 Mobile liep hier al mee op zijn achterste benen met een aantal games met een 1440p of 1600p scherm. Dus als je toekomst gericht wilt AAA games wilt gaan spelen is het kijken naar de RTX 5080 Mobile variant verstandig.
Als jij toekomst gericht AAA games wilt gaan spelen op een QHD scherm of hoger op 240Hz komt je er helemaal niet met een RTX5080 Mobile variant of toch niet voor lang ... die zijn zo gedowngrade in een laptop dat deze een paar versies lager zitten dan hun desktop varianten.

Zelfs op de desktop RTX5080 GPU (de RTX4090 zou sneller zijn) die nog moet komen kan je Cyberpunk 2077: Phantom Liberty en Indiana Jones and the Great Circle niet spelen met pathtracing ON (100%) op 4K.
Aangezien dit op de RTX4090 ook al niet gaat, je kan allerlei instellingen lopen uitschakelen en pathtracing/scale downgraden of de hele boel crasht gewoon omdat ie een terugval krijgt in de fps.

Ik schrok hier zelf van .. !! Dus enkel een RTX5090 gaat dit perfect aankunnen voor de volgende jaren, maar telt die som neer voor een videokaart ..

En de toekomstige AAA titels die er de volgende jaren aan zitten komen volgen allemaal hetzelfde parcours .. dus wil je ten volle in 4K genieten met pathtracing ON gaat het alvast niet de RTX50-series worden ..

voor QHD met Ultra settings op desktop gaat de RTX5080 het wel worden.
jens72 7 januari 2025 14:01
Benieuwd naar hun ProArt laptops
bkoert 7 januari 2025 18:12
Heb nu de Zephyrus G14 2024. Erg fijn ding. Super dun en licht, niet al te luid, niet al te heet, prima prestaties. Ik weet niet hoe ze het gedaan hebben. Heb er vertrouwen in dat ook deze een goeie wordt.
Nokian95dude 7 januari 2025 18:19
Ook weer jammer, geen Intel....
secretqwerty10 8 januari 2025 15:03
Liggen de status LED's nog steeds op de domste plek net zoals de huidige generatie Zephyrus? Onder aan de LCD aand de binnenkant waardoor je deze alleen fatsoenlijk kunt zien als deze is dichtgeklapt?

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