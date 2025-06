ASUS toont laptopconcept met e-inkkleurenscherm in deksel

ASUS heeft op de Taiwanese beurs Computex een laptopconcept getoond waarbij het deksel van een Zephyrus G14-laptop een geïntegreerd e-inkkleurenscherm bevat. Het is niet bekend of het product ooit daadwerkelijk op de markt komt.

De 12"-display met e-inktechnologie heeft een resolutie van 1600x1200 pixels en kan zes kleuren tonen, schrijft Tom's Hardware. Het duurt ongeveer twintig seconden om afbeeldingen in te stellen op het deksel en het proces gaat gepaard met flikkeringen. Het aanpassen van de getoonde afbeelding op het e-inkscherm is mogelijk via de app Dali. Met de software kunnen gebruikers de laptop personaliseren, bijvoorbeeld door het scherm te vullen met diverse digitale stickers of juist met een grote afbeelding.

E-inktechnologie wordt voornamelijk gebruikt in e-readers. Kobo onthulde onlangs zijn eerste e-readers met een kleurenscherm: de Libra Colour en Clara Colour. E-ink heeft als voordeel dat het een laag energiegebruik heeft, doordat er geen achtergrondverlichting nodig is en het scherm niet constant hoeft te verversen. Vorig jaar presenteerde Lenovo al een laptop met e-inkscherm. Het Chinese Bigme is daarnaast begonnen met de verkoop van een smartphone met e-inkdisplay.