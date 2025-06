ASUS brengt zakelijke versie ROG NUC uit als NUC 14 Performance

ASUS heeft op de Taiwanese beurs Computex een zakelijke variant van de ROG NUC getoond. De NUC 14 Performance is hardwarematig gelijk aan de ROG-versie, maar heeft het gamedesign met rgb-elementen ingeruild voor een zakelijker ontwerp.

De NUC 14 Performance is uitgerust met een Intel Core Ultra 7- of 9-processor en een Nvidia GeForce RTX 4070- of 4060-videokaart. Daarnaast ondersteunt deze next unit of compute tot 64GB ddr5-geheugen. Er kunnen in totaal vijf 4k-schermen worden aangesloten op de NUC 14 Perfomance. De mini-pc heeft een volledig zwarte behuizing, zonder een met rgb's verlicht ROG-logo. De ROG NUC met rgb-verlichting blijft te koop.

De mini-pc heeft nog altijd een volume van 2,5 liter. Op de achterkant zitten twee USB 3.2 Gen2-poorten, twee USB 2.0-poorten, 1 HDMI 2.1-aansluiting, twee DisplayPort 1.4a-poorten, een Thunderbolt 4-poort en een 2,5Gb-ethernetpoort. Aan de voorzijde is een SD Express-geheugenkaartlezer te vinden, alsook een 3,5mm-koptelefoonaansluiting en nog eens twee USB 3.2 Gen2-poorten. Daarnaast is er Wi-Fi 6E en Realtek ALC256-audio aanwezig.